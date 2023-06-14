Повелья – остров чумы

Этот небольшой островок в Венецианской лагуне, расположенный между Венецией и Лидо, считается мрачным местом, которое буквально кишит тысячами человеческих призраков, умерших здесь в свое время.







Дело в том, что во времена Наполеона остров Повелья был так называемой карантинной зоной в период эпидемии чумы. Позднее здесь функционировала психиатрическая клиника. Психиатр, лечивший больных, на самом деле истязал подопечных и проводил эксперименты. Когда его попытались заключить под стражу, он разбился, бросившись с местной колокольни. Последние полвека остров заброшен и сюда не приплывают даже рыбаки. В 2014-м году Повелья стала собственностью бизнесмена Луиджи Бруньяро на 99 лет. Итальянец хочет развить Повелью и привлечь сюда людей.















































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