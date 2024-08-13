Какие растения подойдут аллергикам: украшаем интерьер без опасности для здоровья

1. Комнатные розы

Комнатные розы. \ Фото: cdn.mos.cms.futurecdn.net.

Подойдут даже аллергикам. \ Фото:

2. Тысячелистник

Тысячелистник смело можно заводить даже аллергикам. \ Фото: garten-schlueter.de.

Если вы страдаете аллергией, но любите цветы, то присмотритесь к тысячелистнику. \ Фото: cdn11.bigcommerce.com.

3. Камелия

Обратите внимание на камелию. \ Фото: baseec-img-mng.akamaized.net.

Камелия также эффектна, как и розы. \ Фото: gartenjournal.net.

4. Лобелия

Лобелия также будет радовать вас своей красотой. \ Фото: bing.com.

Украсьте интерьер лобелией. \ Фото: gartenjournal.net.

5. Герань

Герань восхитительно смотрится в интерьере. \ Фото: images.wsj.net.

Не представляет опасности для аллергиков. \ Фото: images.squarespace-cdn.com.

6. Алоэ

Алоэ абсолютно безопасно для людей, страдающих аллергией. \ Фото: img.staticmb.com.

7. Пальма бамбуковая

Бамбуковая пальма. \ Фото: ssl.cf3.rackcdn.com.