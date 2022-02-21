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Только не рассказывайте соцработникам: суровая жизнь детишек прошлого

В этом посте речь пойдет о тех временах, когда понятие «забота о детях» имело совсем иной смысл, нежели сейчас. Для своей новой книги «Ретрогид по воспитанию детей: прошлое, в которое вы наверняка не поверите» писатель Крис Уайльд раскопал несколько изумительных фотографий.

И пока заботливые женщины из поколений мамочкиных форумов рыщут по квартире в поисках нашатыря, нам остается лишь посоветовать вам никогда не повторять подобного.

Только не рассказывайте соцработникам: суровая жизнь детишек прошлого

Только не рассказывайте соцработникам: суровая жизнь детишек прошлого

Огоньку не найдется? Мальчишки выглядят как заядлые курильщики в своем причудливо обставленном секретном логове.

Только не рассказывайте соцработникам: суровая жизнь детишек прошлого

Малышей, которые с трудом могут поднять боксерские перчатки, поместили на импровизированный боксерский ринг, 1950-е.

Только не рассказывайте соцработникам: суровая жизнь детишек прошлого

Синхронное плавание: новичков обучают при помощи своеобразной карусели. Цинциннати, штат Огайо, США, 1930-е.

Только не рассказывайте соцработникам: суровая жизнь детишек прошлого

Малышей «сушат» на веревке, и, похоже, они от этого не в восторге.

Только не рассказывайте соцработникам: суровая жизнь детишек прошлого

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Только не рассказывайте соцработникам: суровая жизнь детишек прошлого

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Только не рассказывайте соцработникам: суровая жизнь детишек прошлого

Дети перед кварцевой лампой в 1938 году, после публикации исследований, свидетельствовавших о пользе ее применения для лечения инфекций грудной клетки и анемии.

Только не рассказывайте соцработникам: суровая жизнь детишек прошлого

Дети спят под открытым небом на крыше школы для сирот.

Только не рассказывайте соцработникам: суровая жизнь детишек прошлого

Младенец дышит свежим воздухом в клетке, вывешенной за окно.



Только не рассказывайте соцработникам: суровая жизнь детишек прошлого

«Водитель, пожалуйста, будь аккуратнее по отношению ко мне!»: мама всего лишь хочет, чтобы ее ребенку уступили дорогу.

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