Только не рассказывайте соцработникам: суровая жизнь детишек прошлого

В этом посте речь пойдет о тех временах, когда понятие «забота о детях» имело совсем иной смысл, нежели сейчас. Для своей новой книги «Ретрогид по воспитанию детей: прошлое, в которое вы наверняка не поверите» писатель Крис Уайльд раскопал несколько изумительных фотографий.



И пока заботливые женщины из поколений мамочкиных форумов рыщут по квартире в поисках нашатыря, нам остается лишь посоветовать вам никогда не повторять подобного.











Огоньку не найдется? Мальчишки выглядят как заядлые курильщики в своем причудливо обставленном секретном логове.







Малышей, которые с трудом могут поднять боксерские перчатки, поместили на импровизированный боксерский ринг, 1950-е.







Синхронное плавание: новичков обучают при помощи своеобразной карусели. Цинциннати, штат Огайо, США, 1930-е.







Малышей «сушат» на веревке, и, похоже, они от этого не в восторге.







Женщина укрывает детей в шкафу во время немецкого авианалета на Лондон.







Братья оставили малыша в пустой мусорной корзине, пока сами играют.







Дети перед кварцевой лампой в 1938 году, после публикации исследований, свидетельствовавших о пользе ее применения для лечения инфекций грудной клетки и анемии.







Дети спят под открытым небом на крыше школы для сирот.







Младенец дышит свежим воздухом в клетке, вывешенной за окно.

«Водитель, пожалуйста, будь аккуратнее по отношению ко мне!»: мама всего лишь хочет , чтобы ее ребенку уступили дорогу.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)