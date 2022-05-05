Мойте руки, перед и зад: узнав эти 10 фактов из гигиены прошлого, начинаешь особенно ценить настояще

Хотя гигиена и зародилась ещё в древнегреческие времена, настоящее её развитие началось лишь в середине 19 века. А что же было до этого? А вот это…



Мыть руки хотя бы раз в день начали только в 18-веке зажиточные жители Нидерландов.







Члены семьи принимали одну ванну, не меняя воды, друг за другом, пока не помоются все.







Одежду стирали 2–3 раза в год при помощи мочи и щёлочи.







В Средние века мочу часто использовали как косметическое средство, например, для умывания.







Вместо туалетной бумаги использовались листья, тряпки или ничего.







Всё, что падало на пол, не убиралось, а забрасывалось охапками свежего сена. Когда же сено начинало загнивать, то его… просто закидывали свежими охапками.







Клопы были постоянными спутниками большинства беспокойных ночей. Чтобы избавиться от клопов, надо было заменить всю мебель в доме, а на это у большинства людей не было средств.







В средневековой Европе было принято маскировать неприятные запахи цветами и парфюмом, вместо того, чтобы навести чистоту. То же касалось и личной гигиены.







Для укладки пышных и сложных причёсок дам использовали гусиный жир — прекрасную питательную среду для паразитов.







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