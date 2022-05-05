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Мойте руки, перед и зад: узнав эти 10 фактов из гигиены прошлого, начинаешь особенно ценить настояще

Хотя гигиена и зародилась ещё в древнегреческие времена, настоящее её развитие началось лишь в середине 19 века. А что же было до этого? А вот это…

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Мойте руки, перед и зад: узнав эти 10 фактов из гигиены прошлого, начинаешь особенно ценить настоящее

Члены семьи принимали одну ванну, не меняя воды, друг за другом, пока не помоются все.

Мойте руки, перед и зад: узнав эти 10 фактов из гигиены прошлого, начинаешь особенно ценить настоящее

Одежду стирали 2–3 раза в год при помощи мочи и щёлочи.

Мойте руки, перед и зад: узнав эти 10 фактов из гигиены прошлого, начинаешь особенно ценить настоящее

В Средние века мочу часто использовали как косметическое средство, например, для умывания.

Мойте руки, перед и зад: узнав эти 10 фактов из гигиены прошлого, начинаешь особенно ценить настоящее

Вместо туалетной бумаги использовались листья, тряпки или ничего.

Мойте руки, перед и зад: узнав эти 10 фактов из гигиены прошлого, начинаешь особенно ценить настоящее

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Мойте руки, перед и зад: узнав эти 10 фактов из гигиены прошлого, начинаешь особенно ценить настоящее

Клопы были постоянными спутниками большинства беспокойных ночей. Чтобы избавиться от клопов, надо было заменить всю мебель в доме, а на это у большинства людей не было средств.

Мойте руки, перед и зад: узнав эти 10 фактов из гигиены прошлого, начинаешь особенно ценить настоящее

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Мойте руки, перед и зад: узнав эти 10 фактов из гигиены прошлого, начинаешь особенно ценить настоящее

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Мойте руки, перед и зад: узнав эти 10 фактов из гигиены прошлого, начинаешь особенно ценить настоящее

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