Природные и техногенные катастрофы, подзабытые человечеством

История не раз демонстрировала, какой ущерб люди способны причинить друг другу, но иногда сильнейшие напасти сваливались на человеческий род с небес. Нижеследующие малоизвестные природные и техногенные катастрофы вызвали гибель сотен, если не тысяч, людей.



Великий смог 1952 года

Наводнение из патоки в Бостоне

Катастрофа в Эмпайр-стейт-билдинг

Массовое отравление в Басре

Паническое бегство слонов в Индии