Затерянный рай: лагерь хиппи на Гавайях
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Лагерь Тейлор начал свою жизнь весной 1969 года с тринадцати хиппи, ищущих убежище от тогдашних беспорядков в США и жестокости полиции. Сбежав из дома, они направились к острову Кауаи на Гавайях. Это была весьма отдаленная и девственная земля, на которой из всех благ цивилизации располагался только один маяк.
«Мы были участниками антивоенного движения, и в Беркли было столько насилия, что он готов был взорваться. Вариантов было всего два: либо взять в руки оружие, либо бежать из города», — вспоминает Сандра Шауб, один из учредителей лагеря Тейлор, бежавшая на Гавайи вместе со своим мужем Виктором. «Поэтому мы сначала решили уехать в Европу, но потом нам в голову пришла мысль: «О, черт возьми, мы никогда не были на Гавайях». В тот момент мы могли поехать на Гавайи, и в Азию, и Европу, хоть к черту на кулички. Мы понятия не имели, что нам делать».
Без каких-либо средств к существованию, бездомные и не заинтересованные в любом виде стандартного образа жизни, в те времена, когда племя хиппи преследовалось и сажалось в тюрьму за бродяжничество, они было окончательно отчаялись.
Но вряд ли они могли подумать, что одна из известнейших семей Голливуда придет им на помощь. Говард Тейлор, брат Элизабет Тейлор, который был резидентом на острове, выручил их и пригласил жить без арендной платы на своей земле, в одном из самых красивых мест на острове, где нетронутая красота тропических джунглей перетекала в кристально прозрачный залив Блю Бей.
Эти фотографии были сделаны жителем лагеря Тейлор, Джоном Вейрхеймом. Далее вы увидите выдержки из его фотоальбома.
Там не было ни электричества, ни канализации, ни удобств любого рода, и когда Говард Тейлор первым оказался на острове, он построил свое бунгало из бамбука, укрепив его на деревьях. Когда здесь собралось уже несколько семей в лагере Flower Power, они начали воплощать свою утопическую мечту без каких-либо ограничений и контроля.
Они жили за счет земли, рыболовства и собирания фруктов. Иногда в лагере оказывались медик или акушерка… Слава о Деревне Хиппи распространялась все дальше и дальше, и все больше хиппи, серферов и ветеранов войны во Вьетнаме прибывали сюда, чтобы начать новую жизнь в этом анархическом сообществе.
Все ходили голыми, и туристы старались не задавать лишних вопросов. Бывший житель лагеря Тейлор Рози Розенталь, сегодня радиоведущая ESPN и специальный помощник мэра на Большом Острове, так вспоминает атмосферу того времени:
«Мы были голые, потому что хотели чувствовать себя детьми на лоне природы. Все думают, что обнаженная натура культивирует похоть. У них, знаете ли, постоянно вертится одна мысль, что мы тут чуть ли не ежедневно предаемся свальному греху. Ох, ох, ох, не так ли?»
«Но когда вы поживете нагим, то поймете, что эти голые девушки, которых вы видите каждый день, станут вашими сестрами. Там нет похотливых желаний. Это как гулять со своей семьей. Мы были хиппи. Я никогда не слышала о каких-либо оргиях, и если бы я знала о них, я была бы там. Если вы понимаете, о чем я. Этого не было, но я бы тогда не стеснялась такого рода вещей. И у нас жили в основном семейные пары. Отношения и секс? Да, они были, но дикие оргии не были распространенной вещью. Отношения были, как и в любом среднем классе общества».
На пике развития поселения в лагере жило около 120 человек, занимавших 7 акров земли. Жители принимали любых незнакомцев, которые были в бегах или искали передышку.
«Нам не было нужно телевидение; мы знали, что происходит, — говорит Сандра Шауб. — Мы жили бок о бок с ветеранами Вьетнамской войны. Они вернулись, и они были покалечены. Вы можете определить разницу между ребятами, которые служили, и парнями, которые не воевали? Мальчики, прошедшие войну во Вьетнаме, уже не могли улыбаться, и мы должны были научить их снова, как это делать».
Марихуана и психоделические препараты были, конечно, частью живого опыта для многих жителей лагеря Тейлор. Сестры Тери и Дебби Грин, известные во всем лагере как «греховные сестрички», сейчас живут нормальной жизнью в Сан-Франциско. Тогда же они постоянно употребляли ЛСД. Они вспоминают еще одну девушку-хиппи, которая принимала этот препарат более 300 раз, живя в лагере. Сегодня она работает адвокатом.
«Вам был нужен какой-то центр здравомыслия, какой-то фокус, а не просто бегать и стучать в бонго на пляже под луной, — говорит Тери. — Это работало для некоторых людей, и это абсолютная правда. Для меня ЛСД был инструментом, это было духовное пробуждение, расширение сознания, который используется с определенным акцентом и с определенной целью. Это было не просто “Lets party, break out the acid!”»
Но рано или поздно все хорошее заканчивается. Потому что за каждым раем в конце концов приходит темная сторона…
Гамильтон воспитал несколько детей на острове со своей первой женой Сюзанной «Бобо» Роллин и его второй подружкой по имени Шерри, которая прибыла позже (на фотографии вверху она кормит младенца на пляже).
Вспоминает Гамильтон:
«Лагерь Тейлор был довольно невинным, но были и неприятные моменты. Мы должны были как-то охранять наше безоблачное существование. Однажды ночью в лагерь забрел какой-то парень, и я проснулся оттого, что почувствовал холод оружейной стали у себя на груди:
— Эй, придурок, у тебя есть наркота? — спросил незнакомец.
Я увидел у него в руках охотничье ружье.
— Да, — ответил я и, отвернувшись, полез в мешок.
Я выхватил оттуда пистолет и направил ему прямо в лоб.
— Если ты не уберешься, сука, я тебя пристрелю, — закричал я, и незнакомец тут же ретировался.
У нас вдалеке стояла лачуга, где жили плохие парни. Один из парней звался Роджер Плут. Другого звали Смайли. Они были плохими ребятами. Мы вроде позволили быть им там, чтобы они к нам не лезли, но от их назойливости мы избавились спустя год или два. Лагерь Тейлор видел разных постояльцев, но в основном это были добрые люди».
После восьми лет жизни без правил и правителей история лагеря Тейлор подошла к концу. У гавайцев кончилось терпение, их душила жаба, что какие-то сраные хиппи живут без арендной платы на одном из самых красивых мест острова. Туристическая индустрия была на подъеме, и лагерь Тейлор считался бельмом на глазу. Жалобы на наготу, наркотики, антисанитарию и даже кражи звучали все громче и громче, пока удача хиппи не закончилась.
В 1977 году государство выкупило эту землю у мистера Тейлора. Деревня подлежала сносу, чтобы освободить место для Pali State Park Na, и все жители были выселены. Власти подожгли лагерь, чтобы хиппи уже никогда не вернулись. На месте деревни сегодня туристическая автостоянка, оборудованная столами для пикника, и общественные туалеты.
Четыре десятилетия спустя бывший житель лагеря Джон Вехрейм опубликовал черно-белые фотографии, которые он сделал во время жизни в лагере Тейлор.
Это заинтересовало режиссеров Роберта С. Стоуна и Томаса Вендетти. Движимые воображением, вместе они решили отследить судьбы бывших островитян, их соседей и даже правительственных чиновников, которые в конце концов избавились от хиппи. В 2010 году они сняли документальный фильм.
«Я бы сказал, около 97 процентов бывших поселенцев полагали, что время, проведенное в лагере, было лучшим временем в их жизни», — говорит сопродюсер Роберт С. Стоун. «Я думаю, все дело в том, что чувство свободы, молодости, жизненной силы и соединение с природой и единомышленниками оказало огромное влияние на жизнь этих людей».
«Если бы я мог вернуться, я хотел бы вернуться туда прямо сейчас», — сказал Дэвид Пирсон, серфер, который прибыл в лагерь Тейлор в 1972 году. В настоящее время это 67-летний отставной учитель государственной школы на Большом острове. «Я не могу ни вспомнить, ни даже представить что-нибудь более чистое и красивое, чем жизнь там. Это был самый определяющий опыт в моей жизни».
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