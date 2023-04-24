Как самый большой в Европе заброшенный ж/д вокзал стал научной лабораторией

Вокзал находится высоко в горах и имеет длинные двухсотметровые платформы, поэтому получил второе название «Титаник гор» / Фото: wikimapia.org

Закрытие вокзала произошло в результате крушения моста между Испанией и Францией / Фото: urbexsession.com

Интересный факт

В одном из тоннелей, прилегающих к вокзалу Canfranc, была оборудована научная лаборатория / Фото: redeveloper.ru

Фасад здания поддерживается в достойном состоянии / Фото: forum.awd.ru