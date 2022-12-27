Подробности из жизни американского музыкального бизнеса
1. Закон Парето по отношения к национальным чартам выглядит так: 93% хитов продюсирует 10% человек/центров.
2. Исполнитель в подавляющем большинстве случаев зарабатывает от 2,5% до 10% той суммы, которую генерирует его «образ». Чем крупнее звезда, тем больше денег, но меньше %.
3. Начиная с определенной суммы продавать бренд внутри страны становится невыгодно по налоговым соображениям, именно тогда приходит пора экспансии в остальной мир. Многие забытые на родине североамериканские звезды гастролируют по странам ЮВА, Африки или Латинской Америки и собирают стадионы, лично зарабатывая больше, чем в начальный период карьеры.
4. Вопреки расхожему заблуждению, раскрутка хита в сети стоит дороже в абсолютных цифрах, чем на традиционном рынке (тв, радио, пресса). Порог вхождения, тот самый «белый шум», выше, поэтому его преодоление и удержание на вершине требует дополнительных усилий. Суперхиты, живущие 1–2 года и позволяющие исполнителю гастролировать — результат капитальных вложений.
5. Музыкальный поп-коллектив в составе: исполнитель (бренд), музыкальная группа, звукорежиссер, постановщик шоу на сцене, кардебалет и административный персонал инкорпорируется в отдельную юридическую структуру с заранее определенным сроком ликвидации. Самая частая длина совместного контракта: 1 год.
6. В момент пика карьеры музыкант/группа может давать 2 стадионных концерта (!) в день. К слову, так было в период 1991–1995 гг. в РФ с возникшими «из ниоткуда» звездами сцены.
В США график «дублей» не может длится больше 5 дней. Это опасно для здоровья выступающих.
Самый плотный гастрольный график в истории популярной музыки по соотношению «количество публики-продолжительность тура-продолжительность выступлений» был с 1985 по 1990 гг. у «Depeche Mode»*. Всем известно, чем это закончилось :-(
7. Среднее время жизни в зените славы профессионально и тщательно созданного бренда (исполнителя или группы) ~2,5 года. Это 2000-е и 2010-е. Только 5% исполнителей в США живут на вершине пирамиды дольше.
Можно подумать, что долгоиграющий бренд — неожиданная удача для продюсера.
Все зависит от стратегии. Инвестиционные средства на его создание привлекаются в расчете на средний цикл жизни, а площадки и границы восприятия у зрителей не могут расширятся бесконечно. Поэтому не по уму распевшего артиста могут насильно удалить со сцены, не глядя на его финансовую отдачу. Она все равно идет по затухающей кривой, а владельца интересуют только верхние пики синусоид.
Мир жесток.
8. За то, чтобы послушать исполнителя в живую до сих пор платят охотней, чем за качественное времяпрепровождение в наушниках или около колонок дома. Поэтому артисты до активно гастролируют. Это essentially show business.
Последний раз, когда ситуация качнулась в сторону студийных доходов — 90-е с массовым рынком носителей. Теперь, несмотря на iTunes, Spotify и иже с ними, нужно продолжать напрягать связки, как никогда.
Конца и края этому не видно.
9. Отход от традиционных носителей музыки повлек отказ от во многом искусственного «альбомного» (LP) формата. Самый популярный хронометраж студийных записей США в 2010-х: 10 минут (позволяет закрыть слот на музыкальном фестивале). Т. е. даже недо-EP.
10. Единственные люди, имеющие продолжительные отношения с продюсерскими центрами, это композиторы и авторы песен. Они находятся в тени. Об их жизни и коммерческих отношениях ничего не известно. По самым скромным прикидкам их доля в экономике больше таковой создаваемого живого «бренда».
Примерно половина верхних строчек хит-парадов на протяжении последних 30 лет в США занимает музыка, написанная приблизительно 40 персоналиями. Может показаться удивительным, но это в подавляющем случае не американцы: примерно половина списка скандинавы от 42 до 58 лет.
И, да, английский язык для них не родной.
*«Depeche Mode» остается и по сей день самой востребованной гастрольной группой в мире. Если бы они захотели и хватило здоровья, следующие 10 лет они могли бы собирать по 1 стадиону в неделю. Это их актуальное заявочное расписание.
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