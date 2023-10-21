Знаменитости в Венеции: 20 ретро фотографий звёзд мирового масштаба середины XX века

1. На плече у звезды (1962 год)

Французский актер театра и кино Ален Делон в свое время покорял сердца не только поклонниц, но и некоторых именитых коллег .

2. Поцелуй для фотографа (1955 год)

Культовая кинозвезда ХХ столетия – прекрасная итальянка Софи Лорен со своей сестрой Марией Шиколоне.

3. Романтическая Венеция

Британский рок-музыкант и вокалист группы «Rolling Stones» Мик Джаггер наслаждается поездкой на гондоле вместе со своей возлюбленной Бьянкой.

4. В поисках приключений (1948 год)

Известный американский писатель и журналист Эрнест Хемингуэй занят проверкой своего двуствольного ружья .

5. Прогулка на катере

Американский актер и звезда киноиндустрии Пол Ньюман, который одним своим взглядом покорял женские сердца по всему миру.

6. Знаменитая итальянка в Венеции (1955 год)

Легендарная итальянская актриса Софи Лорен, которая решила поэкспериментировать с цветом волос, позирует для фотосессии на балконе дворца Grand Canal Palazzo.

7. Покоритель женских сердец

Талантливый американский красавец-актер Пол Ньюман стал продюсером, которого впоследствии назвали « одним из столпов Голливуда».

8. Стильная француженка

Знаменитая французская киноактриса и фотомодель Брижит Бардо, красотой которой восхищались мужчины всего мира, а девушки старательно копировали ее стиль.

9. Пляжные развлечения (1953 год)

В молодости американский актер Кирк Дуглас, который сегодня является последним из представителей « золотого века» Голливуда, был атлетическим красавцем-серцеедом.

10. Рождение шедевра (1961 год)

Американский джазовый музыкант Чет Бейкер работает над новым произведением в номере отеля.

11. Катание на водных лыжах

Некоторые знаменитости, как Анна Мария Бенвенути, отдавали предпочтение весьма экстремальным водным развлечениям, предлагаемым радушной Венецией.

12. Тот самый Джеймс Бонд (1970 год)

Известному британскому киноактеру и продюсеру Шону Коннери, который снялся в 7-ми фильмах об агенте Джеймсе Бонде, тоже нравились «венецианские» прогулки на катере.

13. Неожиданный посетитель (1951 год)

Американский художник-мультипликатор Уолт Дисней, основавший одноименную кинокомпанию, за ужином в ресторане.

14. Мастер с золотыми руками (1948 год)

Испанский и французский художник, график и скульптор Пабло Пикассо не переставал творить даже во время отдыха в Венеции .

15. Ветер Венеции

Итальянская актриса Клаудия Кардинале, которая благодаря своей внешности и характеру идеально подходила для съемок в вестернах, позирует на катере.

16. Роскошный экипаж (1979 год)

Британский киноактер и сценарист Роджер Мур прославился благодаря блестящему исполнению роли агента Джеймса Бонда.

17. Гостья кинофестиваля

Легендарная французская актриса и фотомодель Брижит Бардо в окружении именитых коллег во время посещения Венецианского кинофестиваля.

18. Последний штрих (1950 год)

Знаменитый итальянский комик и киноактер Антонио Винченцо Стефано Клементе, известный под псевдонимом Тото, старался всегда быть в образе.

19. В поисках уединения

Американский актер Берт Ланкастер, который всегда шел в ногу с изменяющимся кинематографом, отдыхает на причале среди гондол.

20. На лыжах по каналам

Многочисленные узкие каналы Венеции всегда привлекали не только туристов из разных уголков мира , но и многих известных личностей.