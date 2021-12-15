Вторая жизнь старым вещам: преображение своими руками

Любой старой вещи может быть дана вторая жизнь.

Сделать это не так уж сложно, как может показаться на первый взгляд.

В новом обзоре были собраны примеры того, как следует это делать.

Приятного просмотра.

1. Стол

Стол из дерева и книг.

Стопку ненужных книг и два деревянных круга можно превратить в потрясающий стол, который станет практичным и уникальным украшением любого дома.

2. Игрушечные аэростаты

Декоративные аэростаты из лампочек.

Лоскутки ткани, цветная бумага и нитки помогут превратить испорченные или перегоревшие лампочки в очаровательные аэростаты, которые станут прекрасным украшением детской или основой для создания мобиля для кроватки новорожденного.

3. Букет

Букет из искусственных цветов и бижутерии.

Многие девушки являются неисправимыми сороками, неспособными пройти мимо очередной сверкающей броши или заколки. Со временем эти «сокровища» ломаются, надоедают или выходят из моды и оседают в шкафах. Однако сломанные или ненужные украшения можно превратить в изысканные предметы декора, например, сделать букет из искусственных цветов, заколок, брошек, цепочек и атласных лент. Такой букет станет отличным украшением обеденного или туалетного стола.

4. Пуф

Пуф из пластикового контейнера.

Грубые веревки, кусок фанеры обтянутый яркой тканью и немного стараний позволят превратить бесполезный пластиковый контейнер от стеклянных бутылок в очаровательный пуф.

5. Качели

Садовые качели из дверей.

Из старых деревянных дверей можно сделать великолепные садовые качели, которые станут не только прекрасным местом для отдыха, но и изысканным украшением дачного двора.

6. Летний душ

Лейка для летнего душа из садовой лейки.

Совсем не обязательно покупать специальную лейку для летнего душа. Ее можно сделать из металлической садовой лейки, которая станет не только важной функциональной составляющей, но и стильным элементом дизайна душевой кабинки.

7. Бар

Бар в пианино.

Вряд ли кого-то можно удивить наличием старого пианино дома. Но стильный бар, оборудованный в ненужном фортепиано, точно поразит гостей и станет стильной составляющей интерьера.

8. Стулья

Стулья из вешалок.

Креативный и весьма нестандартный способ использования деревянных и пластиковых вешалок — превращение их в фантастические стулья, которые выглядят, как дорогостоящие дизайнерские изделия.

9. Вазы

Вазы из бутылок.

Обыкновенные стеклянные бутылки от вина и шампанского можно превратить в изысканные вазы. Покрасить бутылки можно с помощью специальной эмали, красок и нехитрых навыков рисования.

10. Стеллаж

Стеллаж из лодки.

Часть старой деревянной лодки можно превратить в оригинальный стеллаж, который станет не только местом для хранения всевозможных вещей и предметов декора, но и настоящей изюминкой помещения.

11. Органайзер для украшений

Шкафчик из чехла от гитары.

Ненужный чехол от гитары можно превратить в оригинальный настенный органайзер для украшений. Если внешний вид чехла оставляет желать лучшего или просто не вписывается в интерьер, его можно преобразить при помощи новой тканевой обивки или декупажа.

12. Вешалка

Вешалка из деревянной лестницы.

Ненужная приставная лестница или стремянка — настоящая находка для дизайнера. Оригинальная покраска, дополнительные полочки или крючки позволят превратить лестницу в стильную и практичную вешалку для одежды обуви, галантереи или полотенец.

13. Часы

Рамка из винных пробок.

Рамка из винных пробок позволит преобразить скучные настенные часы.

14. Арт-объект

Украшение из зонта.

Сломанный или дырявый зонтик трость можно превратить в ярки предмет декора. Его можно повесить на стену или на дверь и заполнить живыми или искусственными цветами.

15. Пуфик

Стильный пуфик из покрышек.

Старые автомобильные шины можно превратить в необычайно стильный пуфик, тумбочку или кофейный столик. А красивый вязаный чехол ручной работы поможет скрыть неприглядный внешний вид покрышек.

16. Абажур

Абажур из жестяной банки.

Обновить внешний вид старенького торшера поможет новый оригинальный абажур, сделать который можно из обычной жестяной банки. А яркая покраска и узоры, просверленные дрелью, помогут придать банке эстетичный вид.

17. Произведения искусства

Картины из коробок.

Крышки от обувных коробок можно превратить в настоящие произведения искусства, украсив их красивой аппликацией, росписью или элементарно семейными снимками.

18. Чехол для ноутбука

Чехол из свитера.

Старый ненужный свитер можно превратить в удобный чехол для ноутбука, который защитит девайс от повреждений, грязи и пыли дома или в поездках.

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