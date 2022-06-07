7 недорогих натуральных продуктов питания для красоты кожи

Кожа – это смесь жиров и белков, а состояние данного органа напрямую зависит от того, какие продукты наблюдаются у нас в ежедневном рационе. Ни дорогие процедуры в косметических салонах, ни крема и сыворотки в привлекательных упаковках не омолодят нашу кожу, если не заняться улучшением ее состояния изнутри.



Сохранить красоту кожи на долгие годы поможет правильное питание. Однако бытует мнение, что правильные продукты – это непременно дорогостоящая экзотическая пища, наподобие ягод годжи, миндаля, авокадо, красной рыбы и устриц. Тем не менее есть вполне доступные по цене съестные припасы, которые при включении их в свой рацион быстро дадут положительные результаты.









Пшено

Сметана

Перловая крупа

Белокочанная капуста

Морковь

Грецкие орехи

Зубатка