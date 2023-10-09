Бытовые лайфхаки, о которых мы даже не догадывались

Как же иногда хочется, чтобы мелкие проблемы решались одним взмахом руки. При этом мы прекрасно понимаем, что совсем избавиться от рутины нельзя — посуда сама себя не помоет, а грязные носки не постираются.

Но зато можно научиться применять полезные лайфхаки и сделать свою жизнь гораздо легче и приятнее.



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Чтобы яйца не треснули в процессе варки, их нужно аккуратно положить в кастрюлю и при этом проследить, чтобы там было достаточно места. Яйца должны лежать в один слой и не прижиматься друг к другу.Никогда не могла понять, зачем на терке сторона с самыми мелкими дырочками. Варианты: чтобы делать цедру лимона или тереть мускатный орех. Вам часто нужна цедра? Регулярно трете мускатный орех? Однажды соседка подсказала: этой стороной идеально чистится рыба от чешуи. Я сомневалась, но попробовала. Результат — идеально чистая рыба без единой чешуйки за 2 минуты. Вот для чего нужна острая сторона терки!Когда вы приходите в ресторан, отправляйтесь мыть руки только после того, как сделали заказ. На мой взгляд, меню — самая грязная вещь в ресторане.Не пытайтесь разбить яйцо об стенку миски или пиалы — так кусочки скорлупы могут попасть внутрь посуды, и вы будете вытаскивать эти мелкие осколки. Лучше несколько раз постучать длинной стороной яйца по твердой плоской поверхности, а потом аккуратно надавить пальцами на трещины, раздвинуть их и вылить содержимое скорлупы в миску.Для растительного масла я использую старую бутылку кетчупа. Дело в том, что у бутылок с кетчупом очень маленькие отверстия, поэтому содержимое льется, только когда вы сжимаете бутылку. Это отлично помогает избежать перелива масла во время готовки.Если вы разогреваете в микроволновке уже готовую еду, поставьте мощность поменьше — так еда разогреется равномернее, чем если вы включите СВЧ на полную мощность.После использования блендера налейте внутрь немного средства для мытья посуды и горячей воды и включите его на минутку. Я потратила годы на то, чтобы отмывать его вручную.Если вы беспокоитесь, что на пляже украдут ваш кошелек или ключи, пока вы купаетесь, то позаботьтесь о них заранее: возьмите старую бутылку из-под крема для загара и положите в нее мобильный телефон, ключи и деньги… Кто захочет украсть крем для загара?Если вы уже легли в постель и подумали о чем-то важном, что вам обязательно нужно сделать утром, бросьте на пол какой-нибудь предмет, которого там не должно быть. Когда вы проснетесь утром, вы обратите на него внимание и вспомните то, о чем думали перед сном. Я храню грязное белье в коробках под кроватью — в каждой из них лежат вещи определенного цвета. В итоге я ничего не забываю в корзине для белья, а просто выгружаю все из коробки в стиральную машину. И еще так легче увидеть, что нужно постирать в первую очередь.У меня нет вредных привычек, но в плане финансов я действую так, как если бы я их имел. То есть каждый понедельник я перевожу на свой сберегательный счет сумму, которую потратил бы за неделю на свою вредную привычку. Если люди, которые зарабатывают меньше меня, могут позволить себе тратить деньги на что-то подобное, то могу и я. Часто стараюсь оценивать то, что покупаю, как часть чего-то большего или полезного. Например, стаканчик кофе — это 1/10 новой компьютерной игры, 10 обедов вне дома — это сумма затрат в хорошие выходные и т. д.Есть один хороший вопрос: «Сколько стоит вещь Х в рабочих часах?» Если я зарабатываю 500 рублей в час, то странно покупать кофе за 250. Это половина стоимости моей работы в течение часа.Если вы хотите, чтобы ваш бюстгальтер не был заметен под белой рубашкой, то лучше выбрать тот, который по тону близок к вашей коже, например бежевый, светло-серый или лавандовый. Это может быть любой тон, который минимизирует разницу в цвете между кожей и бюстгальтером.Детские салфетки из любого магазина — прекрасная альтернатива дорогим средствам для снятия макияжа. Они очень нежные и легко снимают самый стойкий макияж.Прицепите на кольцо с ключами резинку для волос. Во-первых, так вы всегда сможете надеть ключ на руку, а во-вторых, у вас при себе всегда будет резинка для волос — так вы не забудете взять ее с собой.Я убрала блокировку с телефона, вынесла номера всех близких ярлыком на рабочий фон и переименовала мужа в «Имя муж». Надеюсь, что пригодится, если телефон потеряю и добрый человек найдет.Если заболевала в детстве и начинала капризничать и кукситься, мама тут же мне напоминала, что нас трое: мама, я и болезнь. И я либо на стороне мамы, либо же на стороне болезни. Там, где двое, там и победа. Очень хорошо действовало — тут же переставала хандрить и всячески помогала маме бороться с болезнью, стоически выдерживая все ингаляции, горчичники и невкусные лекарства.Лучшее средство для того, чтобы от вас отстали неприятные личности во дворе, — несильно пинать по колесам припаркованных машин, чтобы сработала сигнализация. Сам был свидетелем: задели мою машину, очень много народу выглянуло в окна, и нежелательные элементы сразу растворились, а находчивая девушка поспешила домой.Всегда будьте особенно милы с администраторами: они ваш пропуск внутрь. Имейте это в виду, когда идете на собеседование или пытаетесь что-то продать владельцу компании. Если вы были невежливы с администратором, то можете не рассчитывать на успех. Это касается и разговоров по телефону: если в вашем голосе присутствуют снисходительные нотки, то ваше сообщение, при том условии, что оно не является критически важным, просто не передадут.Когда еду в такси и хочу забежать в магазин, чтобы купить себе что-нибудь вкусненькое, но не хочу, чтобы водитель включал режим ожидания, то говорю, что мне надо разменять 5 000 рублей. Работает на ура!