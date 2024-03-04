Как выглядят казармы, где живут и тренируются морские пехотинцы США

Рекрутское депо морской пехоты Пэррис-Айленд, которое ежегодно выпускает около 20 тысяч новых морских пехотинцев, было открыто в 1915 году. 12-недельная программа обучения справедливо считается одной из самых тяжелых для новобранцев Вооруженных сил США. Ведь легендарные инструкторы Пэррис-Айленда (известные в первую очередь своей жестокостью) изо всех сил стараются сделать так, чтобы каждая секунда времени рекрутов была использована по назначению.











Главная дорога, ведущая в Пэррис-Айленд.







По дороге открываются шикарные виды.







Если вдруг кто-то из новобранцев решит бежать не по главной дороге, вокруг обширные болота, кишащие голодными аллигаторами.







Первое, что делают рекруты, выходя из автобуса, — выстраиваются в очередь на знаменитых желтых следах.







Родственники могут присутствовать на церемонии выпуска.







Вот как выглядит казарма.







В ней три «палубы», на каждой из которых живет учебный взвод с 60-85 новобранцами.







Задняя дверь, через которую рекруты выходят на улицу. Передняя дверь только для инструкторов.







У каждого новобранца есть ящик для хранения предметов гигиены и личных вещей.







В этом ящике вся жизнь новобранца











В казарме используется все свободное пространство.











Скоро выпуск, и призывники уже готовят одежду для отъезда.







Униформа аккуратно хранится на вешалках.







Сложенные полотенца висят на спинках кроватей.







6 дюймов верхней простыни с одеялом должны быть загнуты, оставляя 12 дюймов простыни и образуя точно «18 дюймов белого» у изголовья.







Высота второго яруса кроватей.







Новобранцы спят головами в шахматном порядке, чтобы избежать быстрого распространения болезней во взводе — во время изнурительных тренировок обязательно кто-то заболевает.







На протяжении всего курса новобранцы изучают правила Корпуса морской пехоты как часть комплексной программы идеологической обработки.







Им предстоит сдача письменного экзамена.







В передней части палубы разместился небольшой «тренажерный зал».







Слева от тренажерки комната инструкторов.







Новобранцы, которые хотят обратиться к инструкторам, должны встать на эти следы и шлепнуть по отпечатку руки.







Если вдруг кто забудет, там же висит инструкция.







Выглядит это примерно так.







С правой стороны находится огромное помещение для туалета и душевых.







Инструкция выше объясняет, что цвет мочи говорит о гидратации организма.







Мыло и дезинфицирующие средства для рук стоят в строгом порядке. Там, где вместе живут около 80 человек, гигиене уделяется огромное внимание.







К слову, в туалетах дверей нет, чтобы новобранцы не могли спрятаться от инструкторов.







И снова плакат с полезными сведениями для рекрутов.







Туалетная бумага и чистящее средство тоже должны стоять в строго отведенном для них месте.







А в одной из кабинок находятся весы.







Душевая.







Около комнаты инструкторов вывешены памятки с командами во время строевой подготовки.







Внутри казармы.







Из окон казармы новобранцы могут любоваться на точно такие же казармы и здание прачечной.







Один из элементов тренировки.







Примерно так выглядит каждый день новобранца в морской пехоте.



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