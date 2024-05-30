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Пицца на сковороде, которую можно приготовить менее чем за 10 минут


Пицца на сковороде, которую можно приготовить менее, чем за 10 минут.

Пицца на сковороде, которую можно приготовить менее, чем за 10 минут.

Трудно найти человека, которому бы не нравилась пицца. Вот только готовить ее в домашних условиях довольно хлопотно. То с тестом дрожжевым возиться нужно долго, а то и вовсе времени ни на что нет. Не стоит отказываться от любимого блюда, ведь его можно сделать буквально за считанные минуты на сковороде.

Ингредиенты, необходимые для пиццы на сковороде.

Ингредиенты, необходимые для пиццы на сковороде.

 

Необходимые ингредиенты:

• Сметана – 3 ст. л;
• Майонез – 4 ст. л;
• Кетчуп – 1-2 ст. л;
• Колбаса – 200 гр;
• Твердый сыр – 100 гр;
• Яйцо – 1 шт;
• Соль, специи по вкусу.
Смешайте ингредиенты.

Смешайте ингредиенты.

 

В небольшую емкость добавьте яйцо, сметану, майонез, соль и специи. Тщательно перемешайте. Консистенция теста должна быть гуще, чем тесто на оладьи.
Тесто должно быть консистенции густой сметаны.

Тесто должно быть консистенции густой сметаны.

 
Нарежьте помидоры кубиками.

Нарежьте помидоры кубиками.

 
Тесто выложите на сковороду.

Тесто выложите на сковороду.

 

Сковороду смазать растительным маслом и выложить в нее тесто, равномерно распределив его по поверхности. Далее аккуратно намажьте тесто кетчупом, выложите нарезанную кубиками колбасу, помидоры и тертый сыр. Накройте крышкой и оставьте на медленном огне на 7-10 минут. Приятного аппетита!
Выложите все ингредиенты на тесто.

Выложите все ингредиенты на тесто.

 
Пицца на сковороде готова.

Пицца на сковороде готова.

 

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