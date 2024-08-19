25 вещей, которые делают все люди, когда думают, что их никто не видит

Говорить с собой - вредная привычка.
Существует большая разница между тем, как люди ведут себя в общественных местах и, как ведут себя, когда их никто не видит (или, по крайней мере, они думают, что их никто не видит). У каждого есть свои маленькие привычки и причуды, которые другие люди считают странными или даже отвратительными.
1. Ковыряются в носу
Вредная привычка: ковыряние в носу.
Список того, что исподтишка делают все, стоит начать с классического ковыряния в носу. Более того, есть даже некоторые люди, которым нравится смотреть на это.
2. Используют смартфон, сидя на унитазе
Вредная привычка: юзать инет на унитазе.
Раньше в туалете читали газеты. Сегодня же сложно представить себе в туалете хоть кого-то без смартфона.
3. Гуглят себя
Вредная привычка: гуглить себя.
Наверняка уже каждый попробовал найти себя в Сети. Или же собирается это сделать.
4. Едят в постели
Вредная привычка: есть в постели.
Некоторые люди на самом деле едят в постели, даже когда рядом есть другие. Большинство же это делают, когда остаются одни.
5. Следят за бывшими в соцсетях
Вредная привычка: следить за бывшими в соцсетях.
Тот, кто говорил, что не делал этого, врет. В среднем, подобное делает каждый человек в течение трех лет после расставания.
6. Прячут мусор под ковер
Вредная привычка: прятать мусор под ковер.
Можно аккуратно подмести мусор и отнести выбросит его в ведро. Но зачем заморачиваться, если можно запихнуть его ногой под ковер или холодильник.
7. Воруют орешки в магазине
Вредная привычка: воровать мелочь в магазине.
В огромных супермаркетах зачастую всякая вкусная мелочь, такая как орешки или конфеты, продаются россыпью. Большинство людей, когда думают, что их никто не видит, позволяет себе бросит орешек-другой в рот.
8. Нюхают свою одежду перед стиркой
Вредная привычка: нюхать свою одежду.
Этого, безусловно, никогда не делают на людях. Но дома, когда остаешься один, это лучший способ понять — закидывать ли вещь в стирку.
9. Пьют из бутылки
Вредная привычка: пить из бутылки.
Это может быть маленькая бутылочка 0,25 литра или громадный 2-литровый бутыль. Неважно, что налито в него, все пьют прямо из бутылки вместо того, чтобы использовать стаканы и чашки.
10. Разговаривают с неодушевленными предметами
Вредная привычка: говорить с неодушевленными предметами...
Все говорят что-то вещам в вашем доме, обращаясь напрямую к ним.
11. Разговаривают сами с собой
Вредная привычка: говорить с самим собой.
Когда никто не смотрит, каждый разговаривает сам с собой. Вслух. Много.
12. Делают сумасшедшие комбинации из продуктов
Вредная привычка: делать миксы.
Бутерброд с колбасой, арахисовым маслом и малиновым вареньем, который запивать молочным коктейлем в качестве перекуса на ночь. Не проблема, когда находишься дома один.
13. Измеряют части тела
Вредная привычка: измерять себя.
Измерение частей тела одинаково популярно среди мужчин и женщин. Тем не менее, они измеряют разные части тела.
14. Принимают условия соглашения, не читая их
Вредная привычка: слепо соглашаться...
Если кто-то смотрит, то большинство по крайней мере делает вид, что читает условия пользовательского соглашения на любом сайте. Если никто не смотрит, то все просто тыкают кнопку "я согласен".
15. Едят руками
Вредная привычка: есть руками.
Имеются в виду не такие продукты, как пицца, которую и так большинство едят руками. Речь идет о таких лакомствах, как мороженое, соус и т.д.
16. Снимают странные селфи
Вредная привычка: себяшка.
Неважно, в тренажерном зале, в ванной комнате или в постели, все снимают странные селфи. Когда никто не видит этого.
17. Плачут при просмотре фильмов
Вредная привычка: плакать при просмотре фильмов.
Что интересно, не только фильмы могут заставить человека плакать. Когда никто не смотрит, можно пустить слезу и от матча по гандболу или передачи National Geographic про морских черепах.
18. Не моют посуду
Вредная привычка: не мыть посуду.
У кого не скапливалась гора посуды в раковине, когда никто не напоминал, что нужно помыть ее. А потом нужно отмачивать ее по полчаса, чтобы отдраить.
19. Очищают историю просмотра в браузере
Вредная привычка: удалять историю посещений.
Никто не хочет, чтобы кто-то посторонний узнал о том, что он искал в Сети. Срвзу же приходят в голову мысли "а что о тебе подумают".
20. Ходят дома в пижаме
Вредная привычка: ходить в пижаме.
Или в одних трусах. Или вообще голым.
21. Едят то, что упало на пол
Вредная привычка: есть с пола.
Да, есть неписанное правило: "быстро поднятое не считается упавшим". Но когда никто не смотрит, с пола (естественно, дома) подбирается и то, что лежало там несколько часов.
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