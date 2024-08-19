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25 вещей, которые делают все люди, когда думают, что их никто не видит


Говорить с собой - вредная привычка.

Говорить с собой - вредная привычка.

Существует большая разница между тем, как люди ведут себя в общественных местах и, как ведут себя, когда их никто не видит (или, по крайней мере, они думают, что их никто не видит). У каждого есть свои маленькие привычки и причуды, которые другие люди считают странными или даже отвратительными.

1. Ковыряются в носу


Вредная привычка: ковыряние в носу.

Вредная привычка: ковыряние в носу.

 

Список того, что исподтишка делают все, стоит начать с классического ковыряния в носу. Более того, есть даже некоторые люди, которым нравится смотреть на это.

2. Используют смартфон, сидя на унитазе


Вредная привычка: юзать инет на унитазе.

Вредная привычка: юзать инет на унитазе.

 

Раньше в туалете читали газеты. Сегодня же сложно представить себе в туалете хоть кого-то без смартфона.

3. Гуглят себя


Вредная привычка: гуглить себя.

Вредная привычка: гуглить себя.

 

Наверняка уже каждый попробовал найти себя в Сети. Или же собирается это сделать.

4. Едят в постели


Вредная привычка: есть в постели.

Вредная привычка: есть в постели.

 

Некоторые люди на самом деле едят в постели, даже когда рядом есть другие. Большинство же это делают, когда остаются одни.

5. Следят за бывшими в соцсетях


Вредная привычка: следить за бывшими в соцсетях.

Вредная привычка: следить за бывшими в соцсетях.

 

Тот, кто говорил, что не делал этого, врет. В среднем, подобное делает каждый человек в течение трех лет после расставания.

6. Прячут мусор под ковер


Вредная привычка: прятать мусор под ковер.

Вредная привычка: прятать мусор под ковер.

 

Можно аккуратно подмести мусор и отнести выбросит его в ведро. Но зачем заморачиваться, если можно запихнуть его ногой под ковер или холодильник.

7. Воруют орешки в магазине


Вредная привычка: воровать мелочь в магазине.

Вредная привычка: воровать мелочь в магазине.

 

В огромных супермаркетах зачастую всякая вкусная мелочь, такая как орешки или конфеты, продаются россыпью. Большинство людей, когда думают, что их никто не видит, позволяет себе бросит орешек-другой в рот.

8. Нюхают свою одежду перед стиркой


Вредная привычка: нюхать свою одежду.

Вредная привычка: нюхать свою одежду.

 

Этого, безусловно, никогда не делают на людях. Но дома, когда остаешься один, это лучший способ понять — закидывать ли вещь в стирку.

9. Пьют из бутылки


Вредная привычка: пить из бутылки.

Вредная привычка: пить из бутылки.

 

Это может быть маленькая бутылочка 0,25 литра или громадный 2-литровый бутыль. Неважно, что налито в него, все пьют прямо из бутылки вместо того, чтобы использовать стаканы и чашки.

10. Разговаривают с неодушевленными предметами


Вредная привычка: говорить с неодушевленными предметами...

Вредная привычка: говорить с неодушевленными предметами...

 

Все говорят что-то вещам в вашем доме, обращаясь напрямую к ним.

11. Разговаривают сами с собой


Вредная привычка: говорить с самим собой.

Вредная привычка: говорить с самим собой.

 

Когда никто не смотрит, каждый разговаривает сам с собой. Вслух. Много.

12. Делают сумасшедшие комбинации из продуктов


Вредная привычка: делать миксы.

Вредная привычка: делать миксы.

 

Бутерброд с колбасой, арахисовым маслом и малиновым вареньем, который запивать молочным коктейлем в качестве перекуса на ночь. Не проблема, когда находишься дома один.

13. Измеряют части тела


Вредная привычка: измерять себя.

Вредная привычка: измерять себя.

 

Измерение частей тела одинаково популярно среди мужчин и женщин. Тем не менее, они измеряют разные части тела.

14. Принимают условия соглашения, не читая их


Вредная привычка: слепо соглашаться...

Вредная привычка: слепо соглашаться...

 

Если кто-то смотрит, то большинство по крайней мере делает вид, что читает условия пользовательского соглашения на любом сайте. Если никто не смотрит, то все просто тыкают кнопку "я согласен".

15. Едят руками


Вредная привычка: есть руками.

Вредная привычка: есть руками.

 

Имеются в виду не такие продукты, как пицца, которую и так большинство едят руками. Речь идет о таких лакомствах, как мороженое, соус и т.д.

16. Снимают странные селфи


Вредная привычка: себяшка.

Вредная привычка: себяшка.

 

Неважно, в тренажерном зале, в ванной комнате или в постели, все снимают странные селфи. Когда никто не видит этого.

17. Плачут при просмотре фильмов


Вредная привычка: плакать при просмотре фильмов.

Вредная привычка: плакать при просмотре фильмов.

 

Что интересно, не только фильмы могут заставить человека плакать. Когда никто не смотрит, можно пустить слезу и от матча по гандболу или передачи National Geographic про морских черепах.

18. Не моют посуду


Вредная привычка: не мыть посуду.

Вредная привычка: не мыть посуду.

 

У кого не скапливалась гора посуды в раковине, когда никто не напоминал, что нужно помыть ее. А потом нужно отмачивать ее по полчаса, чтобы отдраить.

19. Очищают историю просмотра в браузере


Вредная привычка: удалять историю посещений.

Вредная привычка: удалять историю посещений.

 

Никто не хочет, чтобы кто-то посторонний узнал о том, что он искал в Сети. Срвзу же приходят в голову мысли "а что о тебе подумают".

20. Ходят дома в пижаме


Вредная привычка: ходить в пижаме.

Вредная привычка: ходить в пижаме.

 

Или в одних трусах. Или вообще голым.

21. Едят то, что упало на пол


Вредная привычка: есть с пола.

Вредная привычка: есть с пола.

 

Да, есть неписанное правило: "быстро поднятое не считается упавшим". Но когда никто не смотрит, с пола (естественно, дома) подбирается и то, что лежало там несколько часов.

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