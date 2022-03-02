10 жестов Будды: Как правильно разместить фигурки в интерьере, чтобы в дом пришло счастье и достаток

Как правильно разместить фигурки в интерьере, чтобы в дом пришло счастье и достаток.
Сегодня Азия является достаточно популярным туристическим направлением, и практически каждый, кто там побывал, привозит из поездки фигурку (а то и не одну) Будды. Но при этом мало кто знает, как важно правильно разместить эти сувениры в доме. Ведь по фэн-шую разные жесты Будды (так называемые мудры) могут по-разному влиять на происходящее в доме.
Жесты Будды, или как использовать мудры в доме.
1. Мудра Абхая — бесстрашие
Начнем с одного из самых популярных жестов руки Будды, называемого Абхая-мудра. Он дарует энергию бесстрашия. Это весьма популярный жест, который встречается во многих предметах домашнего декора с изображением Будды, будь то скульптуры, рисунки или даже подсвечники.
Будда бесстрашный и защищающий.
Итак, что такое Абхая-мудра? «Абхая» переводится с санскрита как «бесстрашие». Этот жест выполняется открытой ладонью правой руки, вытянутой наружу на уровне груди или чуть выше. Глядя на этот жест руки Будды, можно почувствовать энергию защиты, мира и сильное чувство внутренней безопасности. Это прекрасное дополнение для фэншуй любого дома.
Лучшим местом, согласно фэн-шуй, для мудры Абхая является прихожая или гостиная.
2. Мудра Дхьяна - медитация
Дхьяна или самадхи-мудра - это жест рук, который способствует энергии медитации, глубокому созерцанию и единству с высшей энергией.
Соединяясь с энергией космоса.
Кругооборот энергии, создаваемой треугольником из соприкасающихся больших пальцев обеих рук, также способствует очистке от любых «примесей» посторонней энергии на эфирном уровне. Просто взглянув на этот жест руки Будды, можно соединиться с энергией глубокого покоя и безмятежности.
Лучшим местом, согласно фэн-шуй, для Дхьяна - мудры является комната для медитации, алтарь, центр дома или рабочий кабинет.
3. Мудра Намаскара - приветствие и поклонение
Намаскара или Анджали-мудра - это жест рук, который означает приветствие другого человека с предельным уважением и поклонением божественному во всем. Как несложно увидеть, приветствие выражается в форме жеста молитвы, исходящей от сердца или третьего глаза.
Только сердцем можно постичь это мир.
Мудру Намаскара можно изображать ладонями на уровне сердца или лба, поскольку только сердцем или глубоким духовным прозрением (третий глаз) человек может постичь, что все вокруг являются проявлением такого же света.
Интересно отметить, что Будда по достижению просвещения больше не делал этот жест руками. Причина этого довольно проста — когда он стал един со светом и божественной энергией, ему больше не нужно было выражать обожание, ведь выражение поклонения чему-либо означает, что человек находится за пределами того, чему он поклоняется.
Лучшим местом в доме для Намаскара-мудры является входная дверь, столовая, гостиная или домашний кабинет.
4. Мудра Бхумиспарша — призыв Земли в свидетели
Бхумиспарша-мудра переводится как «Прикосновение к Земле» или «Призыв Земли для того, чтобы засвидетельствовать истину». Этот жест всегда изображается правой рукой, а левая рука лежит на коленях ладонью наружу (Варада-мудра).
Свидетельствуя об истине.
Бхумиспарша-мудра считается жестом Будды в тот момент, когда он достиг просветления. Он символизирует непоколебимую силу и правду, а также освобождение Будды, которое помогло преодолеть ему темноту (Мара), угрожающей Будде до того, как он достиг света.
Лучшим местом для Бхумиспарша-мудры является центр дома, входная дверь или алтарь.
5. Мудра Варада - сострадание, искренность и осуществления желаний
Варада-мудра выражает энергию сострадания, освобождения и приношение блага. Эта мудра делается левой рукой, и чаще всего ее можно увидеть в сочетании с другими мудрами, такими как, например, Бхумиспарша или Абхая.
Cострадание, искренность и осуществления желаний.
Эта мудра также называется мудрой, дарящей благословение, поскольку она помогает придать энергии определенные качества, присущие только просвещенному существу. Часто на ладони у Будды можно увидеть священное изображение, такое как мандала или глаз. Это выражает мощную энергию, исходящую от просвещенного существа через его руки.
Лучшим местом, согласно фэн-шуй, для Будды, показывающего Варада-мудру, является северо-западный угол дома или офиса.
6. Мудра Карана - изгоняющая негатив
Карана-мудра выражает очень мощную энергию, при помощи которой изгоняется отрицательная энергия. Этот жест также называется «изгнанием зла». Просто взглянув на этот жест, можно ощутить очень решительную, сосредоточенную энергию.
Будда зло изгоняющий
Если у кого-то есть изображение Будды, показывающего Карана-мудру, нужно быть очень внимательным к тому, где его размещать, причем неважно, дома или офисе. Нельзя, чтобы Канана-мудра «смотрела» на входную дверь (возле нее должна быть энергия приветствия). Точно так же нельзя размещать это изображение в своей спальне или детской комнате.
Лучшим местом для Будды, показывающего мудру Карана, является любое место в доме, которое нуждается в сильной очистке от негатива, или проблемная область дома (например, окна, выходящие на переулок с низкой энергетикой).
7. Мудра Важрапрадама - уверенность в себе
Обычно Ваджрапрадама-мудра переводится как «Мудра непоколебимой уверенности в себе», но этот жест руки означает гораздо больше. Или, по крайней мере, не то, что обычно понимается под уверенностью в себе. Пожалуй, первыми словами, которые приходят на ум, когда человек смотрит на этот жест Будды, являются: «Я прихожу с миром, потому что я и есть мир».
Я прихожу с миром, потому что я и есть мир.
Он излучает целую пылающую реку самой прекрасной золотой энергии - мягкой, доброй, сияющей, исцеляющей и вечной. Правильнее было бы назвать это жестом доверия к «Я» - истинному «Я», которое является единым с Божественной энергией.
Лучшим местом, согласно фэн-шуй, для Ваджрапрадама-мудры является центр дома, гостиная или входная дверь.
8. Мудра Витарка — передача учения
Витарка-мудра интерпретируется как жест рукой, который пробуждает энергию обучения и интеллектуального обсуждения или аргументации. В основном это можно выразить как передачу определенного учения без слов, а круг, образованный большим и указательным пальцами, создает постоянный поток энергии / информации.
Чтобы стать мудрее.
Как и в случае с Абхая-мудрой, энергия, создаваемая этим жестом рук, позволяет передавать знания защищенным способом, чтобы этому не мешали никакие страхи.
Лучшим местом для данной мудры является домашний кабинет или библиотека.
9 Мудра Дхармачакра - колесо Дхармы (космического порядка)
Мудра Дхармачакра выражает непрерывную энергию (символизированную колесом / чакрой) космического порядка. Руки располагаются на уровне сердца, причем большие и указательные пальцы образуют круги (подобно мудре Витарка). Правая ладонь обращена наружу, а левая - к сердцу.
Мир, проходящий через сердце.
Эта мудра связана с первой проповедью или учением Будды. Ее часто называют представлением учения о космическом порядке, исходящем через сердце.
В квартире лучшим местом для Дхармачакра-мудры будет домашний кабинет или гостиная.
10. Мудра Уттарабодхи - высшее просвещение
Уттарабодхи называют мудрой высшего просветления. Она образована обеими руками, расположенными в районе сердца. Указательные пальцы касаются друг друга и указывают вверх, остальные восемь пальцев переплетаются.
Внутреннее единство.
Подобный жест рук явно вызывает чувство непоколебимого единства внутри себя. Если попробовать исполнить мудру Уттарабодхи в течение пары минут, можно ощутить тонкий энергетический сдвиг в организме.
Уттарабодхи-мудра лучше всего будет уместна на севере или юге дома или офиса. Также можно попробовать разместить ее на видном месте с высокой энергией в гостиной.
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