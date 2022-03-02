10 жестов Будды: Как правильно разместить фигурки в интерьере, чтобы в дом пришло счастье и достаток

Как правильно разместить фигурки в интерьере, чтобы в дом пришло счастье и достаток.

Жесты Будды, или как использовать мудры в доме.

1. Мудра Абхая — бесстрашие

Будда бесстрашный и защищающий.

2. Мудра Дхьяна - медитация

Соединяясь с энергией космоса.

3. Мудра Намаскара - приветствие и поклонение

Только сердцем можно постичь это мир.

4. Мудра Бхумиспарша — призыв Земли в свидетели

Свидетельствуя об истине.

5. Мудра Варада - сострадание, искренность и осуществления желаний

Cострадание, искренность и осуществления желаний.

6. Мудра Карана - изгоняющая негатив

Будда зло изгоняющий

7. Мудра Важрапрадама - уверенность в себе

Я прихожу с миром, потому что я и есть мир.

8. Мудра Витарка — передача учения

Чтобы стать мудрее.

9 Мудра Дхармачакра - колесо Дхармы (космического порядка)

Мир, проходящий через сердце.

10. Мудра Уттарабодхи - высшее просвещение

Внутреннее единство.