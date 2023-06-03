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Как в 70-ых возвращали белизну пожелтевшим вещам

Чтобы вернуть белоснежный цвет некогда белым вещам, замочите их в растворе, который был известен ещё в 70-х годах! Эффективность доказана временем, результат превосходит все ожидания.

Как в 70-ых возвращали белизну пожелтевшим вещам

В таз наберите кипяток (80-90 градусов), добавьте 50-80 гр. (в зависимости от загрязнений) канцелярского клея (жидкое натриевое стекло).

Как в 70-ых возвращали белизну пожелтевшим вещам

Замочите одежду. Оставьте до полного остывания воды. Если по прошествии этого времени вещи отбелились не до конца, повторите процедуру ещё один раз. Затем отправьте в стиральную машинку либо прополоскайте вручную.

Как в 70-ых возвращали белизну пожелтевшим вещам

Результат будет прекрасным: жирные и даже застарелые пятна уйдут, а белоснежный цвет вернётся!

Как в 70-ых возвращали белизну пожелтевшим вещам
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Бельёотбеливание

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