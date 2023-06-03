Как в 70-ых возвращали белизну пожелтевшим вещам

Чтобы вернуть белоснежный цвет некогда белым вещам, замочите их в растворе, который был известен ещё в 70-х годах! Эффективность доказана временем, результат превосходит все ожидания.







В таз наберите кипяток (80-90 градусов), добавьте 50-80 гр. (в зависимости от загрязнений) канцелярского клея (жидкое натриевое стекло).







Замочите одежду. Оставьте до полного остывания воды. Если по прошествии этого времени вещи отбелились не до конца, повторите процедуру ещё один раз. Затем отправьте в стиральную машинку либо прополоскайте вручную.







Результат будет прекрасным: жирные и даже застарелые пятна уйдут, а белоснежный цвет вернётся!





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