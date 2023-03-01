12 фактов о Майкле Джексоне, которые он предпочел бы сохранить в тайне

Многие аспекты жизни Короля поп-музыки, как окрестили Джексона журналисты, до сих пор заставляют нас удивляться. Фактрум публикует подборку малоизвестных фактов о Майкле Джексоне.
Его лучшим другом был шимпанзе
В начале 80-х Майкл Джексон купил шимпанзе по прозвищу Баблз (Пузырь) у исследовательской лаборатории в Техасе. Они с питомцем носили парные наряды и всюду появлялись вместе. На небезызвестном ранчо «Неверленд» Баблс спал в детской кроватке, ел за обеденным столом и даже использовал личный туалет Майкла.
В 2000 году Баблза направили в заповедник во Флориде, где он проживает до сих пор.
Ходили слухи, что он страдал от недостаточности альфа-1-антитрипсина
Бывший журналист Rolling Stone по имени Йен Гальперин написал книгу о жизни Поп-короля, в которой подогрел слухи о том, что Джексон страдал от генетической болезни легких — недостаточности альфа-1-антитрипсина. Это расстройство, которое приводит к разрушению легочной ткани и чаще всего вызывает эмфизему.
Слух так и не подтвердился, и врачи Джексона даже выступали с его разоблачением.
Он запатентовал антигравитационные туфли
Клип Майкла Джексона на песню «Smooth Criminal» оставил большинство фанатов певца с отвисшей челюстью, ведь во время танца он нарушил все законы гравитации. В самом клипе Майкл с танцорами использовали скрытые веревки, которые помогали им вернуться в вертикальное положение, но потом Джексон придумал другой способ.
Певец создал «антигравитационные туфли», каблук которых прикреплялся к колышку на сцене, что и позволяло делать трюк. Благодаря этому изобретению Майкл и его танцоры показывали этот номер на различных сценах по всему миру.
Существует видеоигра, в которой он спасает похищенных детей
Майкл определенно не хотел бы, чтобы его помнили за видеоигру «Moonwalker» (по названию фирменной танцевальной походки певца). В этой игре от Sega актер Джо Пеши был злобным похитителем детей, а Майкл — героем. Игрок управлял персонажем Майкла и отбивался от Пеши фирменными танцевальными движениями поп-звезды, и в итоге спасал похищенных детей.
Будем откровенны — эта видеоигра не слишком помогла имиджу Майкла, когда против него выдвинули обвинения в растлении малолетних.
Его обвинили в растлении малолетних
Хотя Джексона так и не признали виновным, его обвиняли в растлении семи разных детей за всю его жизнь. В 1993 году на Майкла завели дело, обвинив его в растлении 13-летнего Джордана Чендлера. Отчим Джордана, Дэвид Шварц, был владельцем автопроката в Лос-Анджелесе, и когда у Джексона сломалась машина, он предложил ему бесплатную аренду автомобиля в обмен на телефонный звонок Джордану, который был большим фанатом Поп-короля.
В 2003 году Джексону было выдвинуто еще одно обвинение, на этот раз в растлении 13-летнего Гэвина Арвизо, которого Джексон встретил после того, как провел акцию по сбору денег на его лечение химиотерапией.
Уже после смерти Майкла танцор Уэйд Робсон подал против него судебный иск, утверждая, что Джексон сексуально домогался его в период с 1990–97 гг.
Самое последнее обвинение вынес Джеймс Сейфчак, который в детстве был танцором и повстречался с Майклом на съемках рекламы Pepsi. Несмотря на множественные обвинения, Джексона ни разу не признали виновным.
Он хотел стать Человеком-пауком
Глава Marvel Стэн Ли признался, что Майкл Джексон пытался купить Marvel Comics, когда компания столкнулась с финансовыми затруднениями. Но что могло подвигнуть Поп-короля вложить деньги в провальную компанию? Возможность стать Человеком-пауком, конечно же! Майкл Джексон мечтал сыграть этого героя Marvel в фильме.
Увы, стороны не смогли договориться, Майклу Джексону пришлось забыть о мечте сыграть популярного героя комиксов, и в конечном итоге Marvel выкупила Disney.
Он страдал от витилиго
Кожа Майкла Джексона начал меняться в 80-х. Такое изменение цвета кожи называется витилиго. Это нарушение пигментации, которое выражается в исчезновении меланина. Оно может случится на любом участке тела и чаще всего его виднее на более темной коже. Хотя многие обвиняли Джексона в том, что он нарочно сменил цвет кожи на белый, Поп-король всегда гордился своей расой и даже расплакался во время интервью с Опрой, когда речь зашла о его болезни.
Он носил парики
В 1984 во время съемок рекламы Pepsi с участием Джексона в результате случайного взрыва пиротехники волосы певца загорелись. Джексон получил ожоги головы и лица. Они были настолько сильными, что Майклу пришлось носить парики, чтобы скрыть потерю волос. Джексон позже публично признался, что из-за этого инцидента у него развилась зависимость от болеутоляющих препаратов. «Изначально врачи выписали мне эти препараты, чтобы помочь справиться с кошмарной болью, которую я испытывал после восстановительной операции на коже головы», — подтвердил певец в своем заявлении в 1993 году. Также ходили слухи, что именно этот случай спровоцировал одержимость Майкла пластическими операциями.
Он спал в барокамере
В 1986 году появились фотографии Майкла Джексона, лежащего в барокамере. Такие барокамеры используются для проведения гипербарической кислородной терапии, направленной на лечение серьезных заболеваний, включая отравление угарным газом. После жуткого случая на съемке рекламы Pepsi, Майкл лечился от ожогов в барокамере в госпитале Калифорнии. Он пожертвовал почти миллион долларов, чтобы больница смогла приобрести ее.
Однажды в интервью он сказал о машине следующее: «Я планирую приобрести такую немедленно. Если я буду обращаться со своим телом должным образом, я доживу как минимум до 150». Певец приобрел собственную барокамеру несколько лет спустя, в 1994 году.
Он страдал от дисморфофобии
Вдобавок к многочисленным медицинским проблемам и неприятным последствиям инцидента с огнем, Майкл Джексон также страдал от дисморфофобии. Это психическое расстройство, при котором человек всегда недоволен своим внешним видом. Многие люди с дисморфофобией проводят всю свою жизнь в попытке достичь идеала того, как, по их мнению, должен выглядеть человек. В случае Джексона это привело к многочисленным пластическим операциям на его лице. Предположительно он исправлял при помощи пластической хирургии нос, подбородок, губы и щеки, хотя официально ни одну из операций не подтвердил.
У него был готов план побега
У Майкла Джексона был готов план побега на случай, если его осудят за растление малолетних. Брат Майкла Джермейн Джексон признался, что он помог своему брату спланировать побег в 2005 году. Он рассказал, что в случае обвинительного приговора их ждал бы общий друг на частном самолете, готовый перевезти Майкла в регион Персидского залива. Между странами Персидского залива и США нет договора о передаче преступников, поэтому Майкл находился бы там в безопасности.
«Если они собирались распять моего брата за что-то, что он не совершал, значит, Америка не заслуживает того, чтобы мы вернулись», — заявил Джермейн в интервью The Times Magazine.
Его первый брак продлился всего 18 месяцев
Всего три месяца прошло с развода дочери Элвиса Пресли Лизы Марии Пресли и ее первого мужа Дэнни Кио, когда она вступила в брак с Майклом Джексоном. Говорят, что пара познакомилась на одном из концертов Майкла в 1975 году, но начали отношения лишь в 1992. Когда Майкла обвинили в растлении малолетних, Мария обеспечивала его поддержкой и советами. Пара скромно обвенчалась в Доминиканской Республике 26 мая 1994. Майкл и Лиза Мария развелись 18 января 1996 года, хотя Лиза Мария призналась в интервью с Опрой, что после развода они с Майклом много путешествовали вместе.
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