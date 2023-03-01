12 фактов о Майкле Джексоне, которые он предпочел бы сохранить в тайне

С нами не соскучишься!

Многие аспекты жизни Короля поп-музыки, как окрестили Джексона журналисты, до сих пор заставляют нас удивляться. Фактрум публикует подборку малоизвестных фактов о Майкле Джексоне.



Его лучшим другом был шимпанзе

Ходили слухи, что он страдал от недостаточности альфа-1-антитрипсина

Он запатентовал антигравитационные туфли

Существует видеоигра, в которой он спасает похищенных детей

Его обвинили в растлении малолетних

Он хотел стать Человеком-пауком

Он страдал от витилиго

Он носил парики

Он спал в барокамере

Он страдал от дисморфофобии

У него был готов план побега

Его первый брак продлился всего 18 месяцев