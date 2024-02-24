Как побелить деревья 1 раз и забыть до следующего года

Пришло время белить сад? Непременно воспользуйтесь рецептом ниже! Этот хитрый способ позволит не только защитить деревья, но и сохранить их белоснежными весь сезон. Побелил 1 раз и забыл до следующего года! Отличная идея для садоводов.







Раствор для побелки

Подготовка и побелка деревьев

В 10 л ведро всыпьте 3 кг гашеной извести. Это классическая основа для побелки деревьев. На каждый 1 кг извести берите 3 л воды. Поэтому в данную смесь добавьте 9 л.А теперь — главная хитрость! Чтобы побелка хорошо держалась, несмотря на погодные условия и иные факторы, в смесь нужно добавить водоэмульсионную краску. На данный объём хватит маленькой баночки 1 кг.Перемешайте и оставьте раствор на 30 минут, чтобы он настоялся. Тем временем подготовьте деревья к побелке. С помощью жёсткой щётки зачистите поверхность от старого покрытия, не повреждая кору.С настоявшимся раствором консистенции густой сметаны легко работать! Нанесите его на ствол дерева кистью, начиная снизу.Хватит и 1 слоя раствора, чтобы деревья приобрели ухоженный вид. Такая побелка не только красивая, но и очень крепкая!Она будет держаться до следующего сезона. А в будущем году процедуру нужно просто повторить: замешать новый раствор, счистить старую побелку и нанести свежую!