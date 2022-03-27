Удивительные и необычные туристические достопримечательности в Монако

Тот, кто когда-либо бывал в Монако или имеет ясное представление об этой стране, знает, что это — место роскоши, место, где расслабляются и отдыхают одни из самых богатых людей в мире.
Но чего вы могли не знать про Монако, так это того, что в этом княжестве есть довольно много удивительных и странных туристических достопримечательностей!
10. Отель Monte-Carlo Beach Hotel, Монако
Остановившись в этом отеле, в вашем распоряжении будет не только прекрасный вид на пляж и спа-курорт, но также и свой персональный кусочек пляжа. Мало того, отель существует с 1930-х годов, чем и объясняется его довольно необычный архитектурный стиль.
9. Гоночная трасса Формулы-1, Монако
Приезжайте сюда за несколько недель до гонки, и у вас появится возможность прокатиться на испытываемых автомобилях за небольшую плату. Даже если учесть, что «небольшая плата» — это несколько сотен евро, опыт, согласитесь, всё равно удивительный.
8. Выставка яхт в Монако
Вы миллионер? Тогда забудьте про поездку на эту выставку, потому что эти яхты — для миллиардеров, и стоимость некоторых из них может перевалить за миллиард!
7. Оригинальный стадион, Монако
Он понравится не только футбольным фанатам, но и тем, кто восхищается энтузиазмом и гением людей, которые были готовы высечь в скале достаточно места, чтобы построить здесь футбольное поле, которое считается одним из самых странных в мире.
6. Экзотический сад Монако (Exotic Garden of Monaco)
В этом саду в течение почти уже 100 лет коллекционируют некоторые из самых редких видов растений, и теперь это место, где растёт несколько действительно уникальных цветов и растений.
5. Казино Монте-Карло (Casino de Monte Carlo), Монте-Карло
Это не только довольно величественное здание, но и место, где снималось несколько фильмов про Джеймса Бонда. Что ж, стоящий фильм, чтобы вдохновить на поездку в это место.
4. Почтовое отделение, Монте-Карло
Может, это и обычное почтовое отделение, но в то же время и очень впечатляющий музей почтовых марок, в коллекции которого хранится несколько редчайших экземпляров в мире.
3. Мраморная станция метро, Скибберин (Skibbereen)
Единственная в мире станция метро из мрамора служит убедительным доказательством богатства и роскоши Монако.
2. Национальный музей Монако (Monaco National Museum), Монако-Вилль (Monaco-ville)
Если вам нравится посещать странные и жуткие музеи, то вам обязательно будет нужно посетить этот музей кукол.
1. Океанографический музей (Oceanographic Museum), Монако-Вилль
Говорят, это крупнейшая в мире кунсткамера, которая посвящена морским исследованиям. Возможно, это довольно странная коллекция некоторых богатых людей, но определённо одна из самых впечатляющих.
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