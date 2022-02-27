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Секреты от шефа: как быстро порезать лук почти без слёз


Как правильно и быстро порезать лук: советует повар-профи

Как правильно и быстро порезать лук: советует повар-профи

 

Кухня – это не просто место, где едят, пьют чай и делятся секретами. Кухня – это поле для бесконечных экспериментов и импровизации. Правда, от наслаждения кулинарным искусством нас обычно отделяет не самый интересный процесс чистки-резки. Но, оказывается, даже лук можно нарезать творчески. А заодно быстро и профессионально. Мастера ножа рекомендуют!


Резать лук – наверное, одно из самых малоприятных действий на кухне. Личностям особо чувствительным вообще сложно вытерпеть даже пару минут неконтролируемого потока слёз и едкого запаха. Возможно, вы просто делаете что-то неправильно? Чтобы этот небольшой этап готовки пролетел быстрее и легче, профессиональный повар из Сан-Франциско предлагает маленькую схему-шпаргалку. С ней любой научится резать лук like a pro.

Шаг 1: подготовительный
Как правильно и быстро порезать лук: советует повар-профи

Как правильно и быстро порезать лук: советует повар-профи

 

Шаг 2: режем луковицу пополам
Как правильно и быстро порезать лук: советует повар-профи

Как правильно и быстро порезать лук: советует повар-профи

 

Шаг 3: отрезаем хвостик
Как правильно и быстро порезать лук: советует повар-профи

Как правильно и быстро порезать лук: советует повар-профи

 

Шаг 4: теперь легко и без усилий снимаем шелуху
Как правильно и быстро порезать лук: советует повар-профи

Как правильно и быстро порезать лук: советует повар-профи

 

Шаг5: удерживая нож плашмя, аккуратно разрезаем половинку вдоль.
Но не срежьте её до конца – это важно. Остановитесь немного «до».
Как правильно и быстро порезать лук: советует повар-профи

Как правильно и быстро порезать лук: советует повар-профи

 
Как правильно и быстро порезать лук: советует повар-профи

Как правильно и быстро порезать лук: советует повар-профи

 

Шаг 6: теперь быстрыми движениями сделайте надрезы поперёк. Опять-таки, не доходя до края. Половинка должна оставаться «целой», не рассыпаться.
Как правильно и быстро порезать лук: советует повар-профи

Как правильно и быстро порезать лук: советует повар-профи

 
Как правильно и быстро порезать лук: советует повар-профи

Как правильно и быстро порезать лук: советует повар-профи

 

Шаг 7: а теперь разверните половинку другой стороной и порежьте привычными кубиками (перпендикулярно надрезам из предыдущего шага)
Как правильно и быстро порезать лук: советует повар-профи

Как правильно и быстро порезать лук: советует повар-профи


Как правильно и быстро порезать лук: советует повар-профи

Как правильно и быстро порезать лук: советует повар-профи

 

Вуаля, лук волшебным образом исчез! Не забудьте посмотреть видео, чтобы хорошенько всё запомнить.

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Секреты от шефа: как быстро порезать лук почти без слёз

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Секреты от шефа: как быстро порезать лук почти без слёзПодписаться на мой Instagram
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