Озеров и Азаровская: 16 лет ожидания и главный «микст» в жизни известного комментатора

Николай и Маргарита Озеровы.
Популярность Николая Озерова в 70-е годы прошлого века была соизмерима со славой космонавтов и актеров. Репортажи, которые он вел, ждали с нетерпением. Никто не мог так эмоционально и ярко рассказывать о событиях, происходящих на стадионе. Впрочем, он ведь и сам был не только комментатором. Николай Озеров профессионально занимался спортом, сыграл на сцене МХАТа больше 20 ролей. А женился он лишь в 47 лет на Маргарите Азаровской, с которой познакомился благодаря театру.
Первое разочарование
Николай Озеров в юности на соревнованиях по теннису. / Фото: www.sportkadr.ru
Ему было чуть больше 20 лет, когда Николай Озеров едва не женился. В то время он был молод, горяч и профессионально занимался теннисом, выступал за «Спартак». Девушка сопровождала возлюбленного на все соревнования. У него сразу прибавлялось сил, когда он видел её на трибунах.
Однако со временем любимая все сильнее ревновала жениха. После его возвращения с прогулки накануне ответственного матча, девушка не просто устроила ему сцену ревности. Ей хотелось уколоть Николая посильнее, и она уже за час до выхода спортсмена на корт бросила зло: «Всё равно проиграешь!»
Николай Озеров в молодости. / Фото: www.ggpht.com
Он проиграл финальный матч на первенство СССР по теннису динамовцу Эдуарду Негребецкому. Озеров плакал на берегу Невы от обиды и горечи. С девушкой они расстались. Через несколько лет он встретился с женщиной, которая стала его судьбой.
Цветы для любимой
В роли Хлеба в спектакле МХАТа «Синяя птица». / Фото: www.sport-efir.ru
Он увидел её со сцены в зале МГУ, где выступал как актёр МХАТа. Девушка понравилась ему настолько, что после спектакля он бросился искать её. Николай Озеров и Маргарита Азаровская подружились. Правда, сам Николай о создании семьи тогда даже не думал, у него на это просто не хватало времени: тренировки, соревнования, игра в театре. Они встречались не слишком часто, но от чувств было никуда не деться. Маргарита полюбила этого доброго открытого человека и верно ждала его целых 16 лет.
Николай Озеров. / Фото: www.gazeta.ru
Она после окончания университета работала в издательстве «Прогресс» и Николай, когда бывал свободен, подвозил девушку на работу. В тот день по дороге он притормозил у цветочного магазина, дал денег и попросил купить красивый букет. Девушка выбрала розы, отдала их Озерову, и они продолжили свой путь.
Николай Озеров. / Фото: www.img-fotki.yandex.ru
А у дверей издательства он взял букет, вышел их машины и подарил цветы Маргарите, тут же спросив, согласна ли она выйти за него замуж. Конечно же, она была согласна.
Поздние радости
Николай Озеров с женой и детьми. / Фото: www.gulagu.net
Через год после свадьбы у Николая и Маргариты Озеровых родилась двойня: сын Николай и дочка Надежда. Он уже работал комментатором, а в день рождения наследников ворвался в спортивную редакцию с криками: «Микст! Микст!». Это было название парной игры в теннисе с одновременным участием мужчин и женщин. А вскоре он уже выписал на двойняшек членские билеты спортивного общества «Спартак». Особенно умиляли в них фотографии юных спартаковцев в пелёнках. Впрочем, с четырех лет Николай-младший и Надежда уже выходили на теннисный корт с ракетками.
Николай Озеров, несмотря на свою головокружительную карьеру на телевидении, никогда не был членом коммунистической партии. Он был верующим человеком и детей крестил по православному обычаю. И всегда во все командировки неизменно брал с собой небольшую икону, которую ему когда-то подарила мама.
Николай Озеров с детьми. / Фото: www.gulagu.net
Когда на свет появились малыши, Маргарита Озерова приняла решение оставить службу. Мало того, что дети требовали от неё постоянного внимания и заботы, так ещё ведь и муж явно нуждался в её помощи.
Николай Озеров. / Фото: www.kino-teatr.org
Телефон в их квартире не умолкал. Знаменитому комментатору звонили знакомые и незнакомые люди. Кто-то хотел просто поблагодарить Николая Николаевича за отличный репортаж, а кто-то просил о помощи. Озеров никому не отказывал, умудряясь в своём насыщенном графике находить время для посещения чиновников. Он хлопотал о выделении квартиры, об устройстве в больницу, просто об оказании помощи людям.
На тренировке с сыном Колей, женой Маргаритой и тренером Ниной Тепляковой. / Фото: www.sport-efir.ru
Сами же Озеровы жили совсем небогато. Но за себя Николай Озеров просить не мог. Да и считал: живут они далеко не хуже всех. Главное, что в их семье были всё время мир и настоящее тепло. Летом они любили всей семьей отдыхать на даче в подмосковной Загорянке. Туда же любили приезжать друзья и хорошие знакомые комментатора. Маргарита готовила нехитрые разносолы, пекла пироги и всё сетовала, что муж проводит слишком много времени в разъездах. Зато из каждой поездки он неизменно привозил супруге косынки с названием города, где был, а еще французские духи, которые она очень любила и берегла.
Вечная разлука
Николай Озеров. / Фото: www.lichnosti.net
Когда Николай Озеров серьезно заболел, его уволили с телевидения. Ему было больно от осознания своей ненужности, но рук опустить он себе не позволил. Даже сидя в инвалидном кресле, он продолжал работать: организовывал детские соревновании и турниры для людей с ограниченными возможностями, инициировал проведение спортивного фестиваля в Чернобыльской зоне.
Николай Озеров. / Фото: www.sovsport.ru
Он мучился от страшных болей, не мог спать по ночам. Рядом с ним не спала и Маргарита, стараясь хоть как-то облегчить страдания мужа. Когда терпеть боль стало совсем невозможно, Николая Озерова забрали в больницу. Он скончался на следующий день после госпитализации, 2 июня 1997 года. Их дом опустел и погрустнел. Осталась лишь надежда на встречу там, где нет ни боли, ни смерти.
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