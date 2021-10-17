10 фактов о древнем Иерусалиме – священном городе, который стал символом борьбы

Сегодня древние Иерусалим выглядит так же, как во времена Христа.

1. Первое упоминание об Иерусалиме

Иерусалим в Хасмонейский период.

2. Иерусалим не был завоеван во времена Иисуса Навина

3. Самая древняя запись в Библии

Кулон со словами Священного Благословения и оригинал (в левом углу).

4. Имена, упомянутые в Библии

5. Где все начиналось - место, о котором писали в книгах

6. Одна из самых впечатляющих систем водоснабжения в Израиле

Силоамский тоннель

7. Храмовую гору никогда не раскапывали

Драгоценный камень с храмовой горы.

8. Туннели западной стены

9. Самый динамичный археологический объект

Исторический слой для изучения археологов.

10. Мировой рекорд по количеству раскопок

Общий вид с запада на раскопки в городе Давида в Иерусалиме