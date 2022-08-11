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10 «концов света», которые человечество удалось пережить


Апокалипсис, Армагеддон, конец света...

Апокалипсис, Армагеддон, конец света...

Порой создаётся впечатление, что человечество одержимо концом света. Зомби-апокалипсисы, столкновение с астероидами, ядерные катастрофы — подобные темы постоянно появляются в голливудских блокбастерах, сводках новостей и в литературе. И при этом мало кто задумывается о том, что человеческая цивилизация уже не раз успешно пережила так называемый «конец света».

1. Пыльный котел


Пыльные бури полностью затмили Солнце.

Пыльные бури полностью затмили Солнце.

 

Продолжающийся восемь лет Пыльный котел был серией катастрофических пыльных бурь и ужасной засухой в США, которая началась в 1930 году. Это стихийное бедствие затронуло штаты Техас, Колорадо, Небраска и Оклахома и привело к тому, что люди тысячами начали уезжать из своих домов в поисках лучшей жизни в других местах.

Сочетание избыточного сельского хозяйства, зависимость от небольшого числа культур, а также отсутствие осадков привело к истощению почвы, которая превратилась из плодородного слоя в тонкодисперсную пыль. Бури же приводили к тому, что гигантские облака пыли хоронили под собой целые города.

14 апреля 1935 года пыльные бури были настолько огромными, что они полностью затмили Солнце в нескольких штатах (а также в Вашингтоне).
Экипажи кораблей в Атлантическом океане регулярно сообщали, что пыль падает на их палубы. Принятые в 1939 году новые законы и программы о сохранении почвы, а также наконец-то начавшийся дождь заставили людей поверить в то, что "конец света отменяется".

2. Монгольские завоевания


Монгольские полчища.

Монгольские полчища.

 

Беспощадные и бесстрастные монгольские полчища обрушились на страны Азии и Европы, подобно природному стихийному бедствию. В течение 13 - го века Чингисхан объединил многие племена и кланы среднеазиатских степей в эффективную и разрушительную военную машину, покорив Китай, Ближний Восток, территорию России и часть Европы. Тот факт, что монголы убили многих людей на своем пути, не вызывает сомнений, но точное число жертв довольно сложно определить.

В некоторых регионах, таких как Китай, были отличные данные переписи населения, но в других местах их не было (или не сохранилось записей о переписи). Хотя сегодня точно неизвестно, сколько людей погибло, ученые установили, что в то время произошло внезапное очень сильное уменьшение количества углекислого газа в атмосфере.

Это может быть объяснено только смертью миллионов людей и животных, которые при дыхании как раз выделяют углекислый газ. Монголы в конце концов потеряли былое рвение в завоевании новых территорий и их огромная империя распалась всего через 100 лет после начала расширения.

3. Черная чума


Yersinia pestis.

Yersinia pestis.

 

Большинство людей знают о разрушительной чуме, известной как Черная смерть, которая охватила Европу в 14 - м веке. На то время погибло около 50 процентов европейского населения. При этом многие не знают, что Черная смерть повлияла не только на Европу, но и на Африку, Ближний Восток и Азию. Чума была вызвана главным образом микробом Yersinia pestis (чумная палочка), который был феноменально вирулентным.

В итоге чума породила не только собственно саму болезнь, но и повсеместную панику и массу сумасшедших суеверий, таких, как, что болезнь была вызвана неудовольствием Бога. Болезнь поражала богатых и бедных, слабых и сильных, верующих и еретиков... поэтому она привела к массовым социальным потрясениям.Чума периодически возвращалась и после этого, но такого массового мора, как в 14 веке, уже не было.

4. Картофельный голод


Хайлендская порча.

Хайлендская порча.

 

В середине 19-го века зависимость многих небогатых людей от урожая всего одного продукта (картофель) привела к гибели миллионов людей. Большинство людей связывают это бедствие с Ирландией, и они отчасти правы. Ирландия действительно пострадала больше всего (погибла четверть населения), но она вовсе не была единственной страной, пострадавшей от болезней картофеля и последовавшего за этим голода.

Фитофтороз на самом деле поразил большую часть северной и центральной Европы, в том числе Шотландию, где он был известен как "хайлендская порча" или "хайлендский голод". Болезнь также повлияла на Бельгию и оказала разрушительные последствия на немецкую экономику, что привело к почти полному социальному коллапсу.

Голодающие рабочие умирали прямо на улицах многих городов Европы. Трагедия усугубляется тем фактом, что во многих регионах, например, в той же Ирландии, было более чем достаточно продовольствия, однако правительство и купцы продавали его за рубеж, в погоне за прибылью.

5. Тридцатилетняя война


Политическая жадность и религиозная одержимость.

Политическая жадность и религиозная одержимость.

 

Вероятно, наиболее известная из "религиозных" войн Европы, Тридцатилетняя война была по сути рядом конфликтов между протестантами и католиками, после чего переросла в противостояние против Габсбургов. Почти каждая страна в Европе принимала участие в войнах, но самые разрушительные бои имели место в Священной Римской империи.

Сама природа войны, в сочетании с политической жадностью и религиозной одержимостью, означала, что ни одна из сторон не собиралась быть милосердной к другой. В результате были опустошены многие германские города и государства, а урожаи основных зерновых культур сократились на 75 процентов.

6. Вторая мировая война


Погибло 80 миллионов человек.

Погибло 80 миллионов человек.

 

Последний большая мировая война оставила неизгладимый след в истории. В каждом уголке земного шара, за исключением Антарктиды, шли бои между силами союзников и нацистами. В результате были полностью опустошены Европа и Азия. Во время войны погибли 80 миллионов человек — в боях, во время погромов (в том числе, и во время Холокоста), а также от голода.

К концу войны голод и лишения были обычным явлением, а люди пытались влачить жизнь среди разрушенных руин некогда великих городов. Причем, не было ни воды в водопроводе, ни электричества, ни еды и по сути не было законной власти. В Советском Союзе, Европе, Китае и Японии попросту не осталось невинных гражданских лиц, которые не были бы затронуты ужасами и хаосом войны.

7. Оспа в Западном полушарии


Оспа выкосила 70 процентов коренного населения.

Оспа выкосила 70 процентов коренного населения.

 

Контакт с европейцами, даже если бы он был полностью мирным, не был бы благоприятным для людей, живущих в Северной и Южной Америке и на островах Тихого океана. Вместе с европейцами в эти места пришел невидимый убийца — оспа. Наряду с другими заболеваниями, против которых у европейцев выработался иммунитет на протяжении веков, оспа выкосила коренное население в Северной Америке, странах Карибского бассейна, Южной Америке и Океании.

Самые консервативные оценки смертности от этой болезни - 60-70 процентов коренного населения. Бессильные остановить болезнь и найти убежище от лихорадки и ужасной боли, местные жители молились своим богам или оканчивали жизнь самоубийством, чтобы облегчить свои страдания.

8. Падение Западного Рима


Гибель Римской империи.

Гибель Римской империи.

 

Часто вспоминаемое в средневековой литературе и оплакиваемое в трудах великих мыслителей, сокращение и в конечном итоге крах западной части Римской империи в пятом веке нашей эры казался на тот момент крахом культуры и всего мира. За почти 1000 лет правления Рим оказал глубокое влияние на средиземноморскую и европейскую культуру. Многие государства-преемники пытались подражать образцу Рима с переменным успехом.

Тем не менее, в отличие от некоторых других "апокалипсисов" в этом списке, крах западного Рима был затянувшимся и изобиловал вторжениями, правительственным коллапсом и голодом. Римская Британия, к примеру, была оставлена на произвол судьбы. После того, как из нее ушли римские легионы, в Британию вторглись германские юты, англы и саксы, навсегда изменив дальнейшее развитие этой страны.

Кроме того, германские племена заполонили Иберию, Галлию и даже итальянский полуостров. Готы, вестготы и пресловутые вандалы сражались с людьми, которые остались на руинах Западной Римской империи, друг с другом, а также с Восточной Римской империей, которая стремилась (неудачно) вернуть по свой контроль Западную империю. Так продолжалось до восьмого века, когда ситуация в Западной Европе не начала успокаиваться.

9. Падение династии Цин


Опиум, голод, англичане...

Опиум, голод, англичане...

 

Китай всегда был-самым густонаселенным местом на Земле. Таким образом, не удивительно, что, когда одно из китайских правительств терпело крах, это было разрушительным для значительной части населения мира. Разруха и сопутствующий голод особенно были заметны во время конца династии Цин. К середине 19-го века инфляция в Китае сделала даже основные продукты питания недоступным для обычных людей. Многие богатые люди были вынуждены покинуть свою землю, а также в стране началось массовые привыкание к опиуму.

Учитывая, что еще за 100 лет до этого население Китая превысило 500 миллионов человек, неудивительно что когда экономика рухнула в 1876 году, миллионы людей умирали от голода каждый год. А если добавить к этому опустошение во время первой и второй опиумных войн и произошедший в конечном итоге крах династии Цин, образовавшийся хаос привел к десяткам миллионов смертей из - за массовых беспорядков, голода, войн и болезни.

10. Мегиддо


Армагеддон - синоним конца света.

Армагеддон - синоним конца света.

 

Город Мегиддо был важным центром торговли, культуры и власти в древнем мире. Его чтили как ассирийцы, так и египтяне. Поэтому во времена древнего периода этот город завоевывали десятки раз. Бои, которые бушевали между Ассирией и Египтом, в частности, во время правления Тутмоса III, были настолько ужасающими и разрушительными, что позже греческое название этого города стало синонимом конца света: Армагеддон.

Как полагают многие благочестивые последователи авраамических религий, таких как христианство, последняя битва всех времен между силами добра и зла будет происходить там.

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10 «концов света», которые человечество удалось пережить

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