Готовим теплицу к зиме

Готовь сани летом, а теплицу осенью! Если вы позаботитесь о своих теплицах сразу после сбора урожая, то весной вы сможете просто зайти в них и рассадить рассаду.

К тому же правильный осенний уход необходим не только для хорошего урожая в будущем, но и долгой службы поликарбоната, из которого сделано большинство современных теплиц.





Почему необходимо хорошо очистить теплицу

Как убирать теплицу

Чем обработать почву и теплицу

Дело здесь далеко не только в эстетике, но в первую очередь в том, что на растительных остатках на стенах а особенно в стыках конструкций остаются зимовать и всевозможные вредители, возбудители болезней, вирусы, грибки и проч. Особенно это критично в том случае, если за сезон ваши зеленые питомцы успели переболеть.Поэтому чтобы получить здоровые растения и хороший урожай в следующем сезоне, необходимо очистить и обработать в теплице как почву, так и стены. Кроме того такая уборка продлит срок службы материала, из которого сделана теплица.В первую очередь теплицу, конечно, нужно помыть, однако использовать для этого какие-либо сильные химические или хлорсодержащие средства нельзя, ведь они могут навредить как почве, так и поликарбонату. Идеальным моющим средством в данном случае станет мыло дегтярное, табачное, зеленое или хозяйственное.Для удобства стоит по возможности использовать жидкую форму мыла.В качестве инструментов удобнее всего будет воспользоваться шваброй, а также щеткой для трудных мест.Определившись с техникой и средством, просто добавляем мыло в воду в достаточном количестве, чтобы образовалась заметная пена. Затем хорошо отжимаем швабру от мыльного раствора, чтобы он не попадал на грядки в большом количестве, и моем стены и потолок.Мыльный раствор можно оставить на поверхности для большего воздействия на 10-15 минут, а затем его необходимо обязательно хорошо смыть.После мытья необходимо дать поверхности просохнуть, после чего можно переходить к ее обработке. Лучше всего использовать для этого биофунгициды. Вот лишь несколько средств, которые можно использовать в качестве ориентира.Если за сезон ваши растения практически не болели, то достаточно будет обработать стенки теплицы «Биозащитой», а почву «Оздоровителем почвы». Стенки обрабатываем при помощи распылителя, почву можно также обрызгать или просто пролить.Если же болезни были достаточно заметными, то стоит воспользоваться более сильным средством, например, «ФитоХелп». В самых же тяжелых случая стоит прибегнуть к «тяжелой артиллерии» — «МихоХелп». Принцип и технология обработки одинакова во всех случаях.А ниже вы можете посмотреть видео о том, как и чем обработать теплицу после сбора урожая.