Какую тайну скрывает «Немая» Рафаэля и что её связывает с Мона Лизой Да Винчи

Что прячут портрет и женщина, изображенная на нем?

Рафаэль. Женский портрет («Немая»)

Фрагмент картины

Рафаэль и влияние Леонардо да Винчи

Рафаэль Санти. Автопортрет

«Мона Лиза» Леонардо и «Немая» Рафаэля

Л. да Винчи. Портрет Джиневры де Бенчи

Герцог Урбинский Гвидобальдо де Монтефельтро и его жена Елизавета Гонзага

Переезды, похищение, реставрация

В начале 2000-х годов картина подверглась реставрации

В 2016 году «Немая» в числе других картин Рафаэля демонстрировалась на выставке в Москве

Фрагмент картины