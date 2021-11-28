Косметические средства, которые мы старательно обходим стороной, а иностранцы от них без ума

Наши магазины и аптеки буквально завалены баночками с косметикой от иностранных производителей. Их названия на слуху и обещают невероятный эффект. Часто мы верим рекламе и послушно покупаем заветные бутыльки.

При этом мы часто игнорируем то, чем владеем сами. Как выяснилось, наши средства по уходу за собой ничуть не хуже. В последнее время они переживают настоящее возрождение и становятся популярны за границей.

Мы разобрались, какую нашу косметику ценят, любят и покупают иностранцы. И нам стоит обратить внимание.



1. Хозяйственное мыло

2. Детский крем

3. Дегтярное мыло

4. Желтковый шампунь

5. Морковный крем

6. Крем для рук «Бархатные ручки»

7. Зубная паста SPLAT

8. Мумие

9. Тональный крем «Балет-2000»

Оно полностью экологичное, поэтому не вызывает раздражения и аллергии. Многие моют волосы хозяйственным мылом и отмечают, что локоны становятся более здоровыми и пышными. За границей цена бруска — чуть больше 500 рублей. Это поистине универсальное средство: им можно и стирать вещи, и мыться самому.Конечно, мало кто сейчас стирает руками, но есть способ использовать хозяйственное мыло и в стиральной машине — нужно предварительно натереть его на терке и добавлять стружку прямо в барабан перед началом цикла.Тот самый, знакомый каждому советскому ребенку, в ностальгическом тюбике из алюминия. Состав не идеален, но зато в креме немало веществ природного происхождения — ланолин, экстракт ромашки, витамин А, ментол, что в наши времена тотальной синтетики весьма ценно.Крем довольно жирный и долго впитывается, зато отлично снимает раздражение, покраснение и шелушение кожи, увлажняет и смягчает ее, защищает от ветра и мороза. На eBay продается по ₽ 450 за две упаковки, против наших ₽ 48 за штуку.Брусочек вполне способен заменить дорогую лечебную косметику: в составе есть березовый деготь, известный своими антисептическими свойствами. Дегтярное мыло помогает избавиться от прыщей, зуда, раздражения и пигментных пятен. А также им можно мыть голову. Правда, большинство людей отмечает резкий запах, к которому сложно привыкнуть. Но готовы терпеть его ради эффекта.На сайте Amazon за 3 бруска мыла просят больше ₽ 1 100. И его покупают, оставляя самые восторженные отзывы. В России один кусок обойдется в ₽ 42.В состав шампуня входит яичное масло, которое способствует росту волос. Средство очень экономичное: на среднюю длину требуется маленькая капелька желе размером с горошину. За рубежом свойства этого шампуня оценили и продают его по цене ₽ 2 700 за 3 упаковки. Мы же можем купить его меньше чем по ₽ 100 за штуку.Копеечному крему от «Невской косметики» удалось покорить даже Корею — страну, продукцию которой скупает весь мир. Секрет успеха в его активных компонентах: оливковое масло смягчает и питает кожу, экстракт моркови увлажняет, а бета-каротин защищает от ультрафиолета, восстанавливает после солнечных ожогов и омолаживает. Неплохой результат за ₽ 58.Еще один наш «лидер» на западе. Специальная формула увлажняющего крема для рук разработана для интенсивного увлажнения кожи. Он очень легкий, нежирный, без запаха и действительно делает руки мягкими и нежными.Некоторые иностранцы впервые приобрели средство, будучи в России, и продолжили покупать у себя на родине. Но традиционно цена оказалась в несколько раз выше — ₽ 450 за упаковку против ₽ 84 у нас.Российская компания известна своей зубной пастой премиум-класса. Среди стандартных вариантов встречаются и очень необычные — например, черная зубная паста из карельского угля, с экстрактами алмаза, а также с частицами коллоидного золота.«Цены на российскую зубную пасту SPLAT в отделе экзотики гонконгского торгового центра. Умножайте на 9».Мумие — это целительный горный воск, который обладает множеством полезных свойств. В нашей стране его добывают во многих регионах. Интернет пестрит восторженными отзывами об этом чудо-средстве, его используют от растяжек, шрамов, ожогов, целлюлита и применяют для роста волос. И конечно, о русском продукте широко известно за границей.Чтобы приготовить средство от растяжек, рекомендуют мумие развести с водой, смешать с любым кремом для тела и нанести на проблемные зоны.Также можно самостоятельно приготовить маску для лица: для этого мумие нужно растворить в воде и смешать с 2–3 ложками глины, должна получиться консистенция густой сметаны. Нанесите на лицо маску и накиньте сверху пищевую пленку, чтобы создать паровой эффект — так маска будет более интенсивной.Увлечение этим тональным кремом возвращается благодаря блогерам, которые стали проверять и хвалить средство в своих видео. Сам крем появился в магазинах в далеком 1981 году, но до сих пор его внешний вид не изменился — металлический тюбик с пластмассовой завинчивающейся крышкой.В составе крема содержатся минеральное масло и ланолин, благодаря им кожа смягчается и возникает ощущение, что на лице не тональное средство, а крем для лица. Это хорошо для сухой кожи, для жирной же — не очень. Крем будет создавать жирную пленку. Однако, как ни крути, даже богатые люди покупают «Балет» и тоскуют о нем за границей.