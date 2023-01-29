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Как одевались хиппи в конце 1960-х – 1970-х годах

Субкультура хиппи возникла в США в начале 1960-х годов, когда в воздухе царила особая атмосфера, и люди верили, что стоят на пороге нового «золотого века». Люди выступали за мир, свободу, любовь и сексуальное освобождение, что не могло не отразиться на их гардеробе. Снимки, сделанные в эпоху расцвета субкультуры хиппи, это настоящий кладезь, из которого будущие поколения могут сколько угодно черпать вдохновение, создавая свои уникальные образы и стили.

Как одевались хиппи в конце 1960-х – 1970-х годах

Как одевались хиппи в конце 1960-х – 1970-х годах

Как одевались хиппи в конце 1960-х – 1970-х годах

Как одевались хиппи в конце 1960-х – 1970-х годах

Как одевались хиппи в конце 1960-х – 1970-х годах

Как одевались хиппи в конце 1960-х – 1970-х годах

Как одевались хиппи в конце 1960-х – 1970-х годах

Как одевались хиппи в конце 1960-х – 1970-х годах

Как одевались хиппи в конце 1960-х – 1970-х годах

Как одевались хиппи в конце 1960-х – 1970-х годах

Как одевались хиппи в конце 1960-х – 1970-х годах

Как одевались хиппи в конце 1960-х – 1970-х годах

Как одевались хиппи в конце 1960-х – 1970-х годах

Как одевались хиппи в конце 1960-х – 1970-х годах

Как одевались хиппи в конце 1960-х – 1970-х годах

Как одевались хиппи в конце 1960-х – 1970-х годах

Как одевались хиппи в конце 1960-х – 1970-х годах

Как одевались хиппи в конце 1960-х – 1970-х годах

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