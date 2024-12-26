Вместо глобального потепления на Земле может наступить глобальное похолодание

Самое время начинать переселяться куда-нибудь на юг.
Человечество само может спровоцировать резкое похолодание
Та самая пресловутая ядерная зима стала весьма распространённым понятием, описывающим ожидаемый эффект глобального похолодания. Чёрный дым и пепел от уничтоженных в результате ядерных ударов городов, поднимутся в атмосферу и перекроют доступ солнечных лучей.какое неспокойное время мы живём, этот вариант развития событий не стоит сбрасывать со счетов.
Другой причиной может стать геологическая катастрофа
Впрочем, совсем не обязательно начинать воевать, чтобы испытать на себе все «прелести» глобального похолодания. Тем более, что понижение температуры — не самое страшное последствие ядерных взрывов. Похожий эффект может наступить и от слишком сильной вулканической активности. Крупные вулканические извержения, особенно в тропических широтах, могут поднять в атмосферу большое количество пепла и твёрдых частиц, которые останутся там на несколько лет и распределятся практически по всей Земле. Частицы будут отражать солнечный свет, тем самым понижая общую температуру на планете.
Вероятнее всего, за следующее глобальное похолодание будет ответственно Солнце
Многие учёные связывают прогнозы о глобальном похолодании с цикличностью солнечной активности. Установлено, что активность Солнца и образования солнечных пятен на нём имеют определённый циклический характер. Наиболее известными из этих циклов являются 11-летний, 90-летний и 300-400-летний. Нынешний солнечный цикл по всем прогнозам должен был быть крайне активным, с большим числом солнечных пятен. Но прогноз потерпел неудачу. Солнце, напротив, стало на редкость пассивно, а количество солнечных пятен не просто меньше ожидаемого, оно меньше на несколько порядков. И это, естественно, не может не сказаться на климате Земли.
Так чего же ждать: похолодания или потепления?
А вот это уже вопрос посложнее. Сторонников и той и другой теории немало среди видных представителей научного мира. Аргументы и тех и других тоже не лишены оснований. Однако, всё чаще в последнее время звучат компромиссные теории ряда учёных, которые говорят о том, что грядущее глобальное потепление на планете может спровоцировать серьёзные природные катаклизмы, как то: землетрясения, цунами и извержения вулканов, а те, в свою очередь, уже и приведут к глобальному похолоданию.
Глобальное похолодание и ледниковый период — не одно и то же
Важно понимать, что глобальное похолодание, хоть и является штукой не очень приятной, но это ещё не ледниковый период. Впрочем, это самое похолодание, запросто может привести нас к некоему подобию ледникового периода. Дело в том, что глобальное похолодание неизбежно повлечёт за собой увеличение площади снежного покрова. А это значит, что поверхность Земли будет отражать падающие на неё солнечные лучи и перестанет нагреваться.
Последнее серьёзное глобальное похолодание случилось 8200 лет назад
Оно известно как Глобальное похолодание 6200 лет до н. э. или мизокское колебание. Похолодание продолжалось в течение как минимум 200 лет и привело к исчезновению целого пласта ранненеолитических культур. В частности, многие цивилизации были вынуждены покинуть свои привычные места проживания. На Кипре, например, после этого похолодания население отсутствовало ещё в течение почти 1500 лет. А в Месопотамии из-за холодов и засух, пришлось создавать целую сеть ирригационных каналов.
Последний малый ледниковый период случился совсем недавно
Недавно — естественно, по историческим меркам. Этот период продолжался с XIV по XIX век. Исследователи полагают, что он был связан с замедлением течения Гольфстрима около 1300 года. В самом начале этого похолодания Западная Европа испытала настоящую экологическую катастрофу. После традиционно тёплого лета 1311 года последовали четыре хмурых и дождливых лета 1312–1315 годов. Сильные дожди и необыкновенно суровые зимы привели к гибели нескольких урожаев и вымерзанию фруктовых садов в Англии, Шотландии, северной Франции и Германии. По всей Европе наступил голод. Вторая половина XV и XVI век были относительно тёплыми, а вот XVII — начало XIX века стали наиболее сильными периодами похолодания этого малого ледникового периода. Историки писали, что в Нижнем Поволжье в зиму 1778 года птицы замерзали прямо в полёте и падали мёртвыми.
Люди практически не влияют на глобальные температурные процессы
Люди, как биологический вид, живут на планете всего несколько тысяч лет, а активно загрязняют окружающую среду всего несколько десятков лет. И в течение всего этого времени на Земле циклично сменяли друг друга периоды относительного похолодания и следующего за ним потепления. Сама теория того, что глобально потепление началось из-за индустриальной деятельности человека, многими учёными ставится под сомнение. Они считают, что современное потепление — это естественный выход из малого ледникового периода XIV–XIX веков, которое, возможно, приведёт к восстановлению температур малого климатического оптимума X–XIII веков или даже более раннего Атлантического оптимума.
Новый период глобального похолодания уже близко
Как бы то ни было, изучая солнечную активность учёные приходят к выводу, что уже в ближайшие десятилетия нас ждёт очередное глобальное похолодание. Солнце продолжает светить, как и прежде, но греет всё меньше. Специалисты говорят, что «первые звоночки» грядущего похолодания мы услышим уже к 2020 году, далее температура будет плавно снижаться, и к середине века достигнет минимума. По силе будущий холодный период будет сравним с предыдущим, когда льдом покрывались Сена и Темза, а также замерзали все каналы Голландии. Для сравнения: обычно в Лондоне и Париже температура в январе держится около +10 градусов.
Вряд ли это глобальное похолодание способно уничтожить человечество
Конечно, никакой смертельной угрозы это похолодание не несёт. Люди не исчезнут с лица земли и не скатятся в каменный век. Меньше всего от глобального похолодания пострадают жители Сибири, которые его, скорее всего, даже и не заметят.
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