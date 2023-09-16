Кто такие гиксосы: Загадочные завоеватели Древнего Египта

14-я династия второго промежуточного периода

Изображения охотников-гиксосов из процессии Ааму в гробнице Хнумхотепа II в Бени Хасане, около 1890 года до нашей эры.

Династия 15: Гиксосы

Возможное изображение гиксосов из процессии Ааму.

Человек, описанный как «Абиша Гиксос», возглавляет группу ааму. Гробница Хнумхотепа II (около 1900 года до нашей эры). \ Фото: bing.com.

Стандартные символы для гиксосов, гробница Хнумхотепа II.

Слева направо: Голубой глазурованный стеатитовый скарабей в золотой оправе с картушем гиксосского правителя Хьяна (Хиана). \ Ретжену, ассоциируемый с гиксосами в некоторых египетских надписях.

16-Я Династия Египта Второго Промежуточного Периода

Рукоятка кинжала из электрума солдата гиксосского фараона Апепи, иллюстрирующая охоту солдата с коротким луком и мечом. \ Фото: bing.com.

Таинственная династия Абидос

Слева направо: Стела фараона Уэпуауэтемсафа, который, возможно, принадлежал к Абидосской династии (зарисовка Уоллеса Баджа). \ На карте красным цветом показана территории, которые, возможно, находились под властью Абидосской династии.

Династия 17: Восстания

Диадема в ближневосточном стиле с головами газелей и оленем между звездами или цветами, принадлежавшая знатной даме, обнаруженная в гробнице в Телль-эль-Дабаа (Аварис), датируемой поздним периодом гиксосов (1648-1540 годы до нашей эры). \ Фото: google.com.

Слева направо: Деталь церемониального топора Яхмоса I, сокровища царицы Аххотеп II. Надпись Яхмос, возлюбленный (Бога войны) Монту. \ Фараон Яхмос I (правил около 1549-1524 гг. до н.э.) убивает вероятного гиксоса.

Лев с надписью имени гиксосского правителя Хьяна, найденный в Багдаде, наводит на мысль о связях с Вавилоном. \ Фото: en.wikipedia.org.

Завоевание и изгнание гиксосов

Слева направо: Скарабей с выгравированным на нем именем гиксосского царя Шеша, около 1700 года до н.э. \ Цилиндрическая печать с изображением головы сокола, 15-16-я династии.

Заключение

Раскопки (1993 год) в Телль-эль-Дабаа, современном названии древней столицы гиксосов Авариса. \ Фото: bing.com.

Чиновник в грибовидной шляпе раскопан в Аварисе, столице гиксосов. Датируется 1802-1640 годами до нашей эры. \ Фото: en.wikipedia.org.