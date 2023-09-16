Кто такие гиксосы: Загадочные завоеватели Древнего Египта

Египтяне предпочитали писать о временах, когда они не контролировали свою собственную страну, как о полных тьмы и беспорядков. Но задолго до прихода к власти гиксосов бразды правления Среднего царства изрядно ослабели. Тринадцатая династия не смогла сохранить контроль над страной, и на смену ей пришла более сильная держава. Несмотря на то, что гиксосы были иностранцами, археологические свидетельства указывают на то, что они проявляли уважение к религии и культуре Египта, сочетая художественные стили и переняв египетский королевский титул.
14-я династия второго промежуточного периода
Изображения охотников-гиксосов из процессии Ааму в гробнице Хнумхотепа II в Бени Хасане, около 1890 года до нашей эры.
Четырнадцатая династия Египта состояла из ряда правителей, которые управляли регионом дельты Нила. Иногда эту династию объединяют с более ранними династиями Среднего царства, но она, по крайней мере частично, совпадала с 13-й династией, основанной в Мемфисе, и более поздней 15-й династией. К сожалению, об этом периоде известно очень мало; обсуждается даже его хронология (между 75 и 150 годами). Порядок правления этой династии установлен Туринским королевским каноном и общепризнан как правильный.
Династия 15: Гиксосы
Возможное изображение гиксосов из процессии Ааму.
Одно из самых ранних употреблений слова «гиксосы» можно найти в гробнице Хнумхотепа II эпохи раннего Среднего царства. Правители-гиксосы постоянно меняли свою идентичность по мере необходимости, подчёркивая египетские традиции или своё семитское происхождение. Период гиксосов знаменует собой событие, когда Египтом правили иностранные правители. Однако они не контролировали весь Египет. Вместо этого они сосуществовали с 16-й по 17-ю династии, которые базировались в Верхнем Египте во время Второго промежуточного периода. Гиксосы правили регионом дельты Нила из своей столицы Авариса, где они практиковали собственные обычаи, в то же время впитывая египетские традиции. Они даже представили египтянам некоторые из своих собственных технологических новшеств, таких как лошадь и колесница, производство стекла и некоторые современные виды оружия бронзового века.
Человек, описанный как «Абиша Гиксос», возглавляет группу ааму. Гробница Хнумхотепа II (около 1900 года до нашей эры). \ Фото: bing.com.
Археологические раскопки в Телль-эль-Даба в Аварисе показали, что левантийские иммигранты прибывали в регион Дельты на протяжении веков, достигнув пика в середине двенадцатого века и в начале Второго промежуточного периода. Дальнейшее изучение сохранившихся памятников архитектуры, религии, питания и материальной культуры, таких как статуя XII века с головой азиатского чиновника, показало отчётливое смешение элементов и/или техник обоих народов, что позволяет предположить, что Телль-эль-Даба была мирной, сплочённой общиной.
Статуя с головой азиатского чиновника, найденная в Телль-эль-Даба, несёт в себе как левантийские, так и египетские элементы. Полностью реконструированная она представляет важного чиновника, служившего при среднеегипетском царе. Он сидит и держит метательную палку у левого плеча — традиционная египетская поза. Однако причёска в виде гриба и платье с бахромой явно левантийского стиля.
Стандартные символы для гиксосов, гробница Хнумхотепа II.
Гиксосы Второго промежуточного периода переняли элементы египетского царствования, включая царские титулы, священные надписи и поклонение египетскому пантеону. Эти люди также внедрили целый ряд технологий и практик, включая импорт керамических изделий, церемониальную архитектуру, дресс-код, а также неегипетские погребальные обычаи и религиозные практики. Некоторые из этих практик также демонстрируют явное иностранное (ближневосточное) влияние. Например, храмы, построенные в Аварисе примерно в 1800 году до н.э., имели мало архитектурного сходства с современными египетскими религиозными сооружениями. Они также предпочли сохранить титул-хека хасут со своими семитскими личными именами.
Слева направо: Голубой глазурованный стеатитовый скарабей в золотой оправе с картушем гиксосского правителя Хьяна (Хиана). \ Ретжену, ассоциируемый с гиксосами в некоторых египетских надписях.
Гиксосы также контактировали с рядом ближневосточных цивилизаций, о чём свидетельствует серия оттисков аккадских печатей и месопотамское письмо. Они также ввели ряд иноземных богов и объединили их атрибуты с египетскими богами.
16-Я Династия Египта Второго Промежуточного Периода
Рукоятка кинжала из электрума солдата гиксосского фараона Апепи, иллюстрирующая охоту солдата с коротким луком и мечом. \ Фото: bing.com.
Во время второго промежуточного периода, в отличие от обычного перехода одной династии к следующей, шестнадцатая династия существовала одновременно с частью пятнадцатой династии. Они правили Фиванским регионом в Верхнем Египте примерно семьдесят лет во время Второго промежуточного периода между нубийцами на юге и гиксосами на севере. Цари этой династии пытались вести войну против гиксосов, но довольно быстро потерпели поражение. Армии гиксосов захватывали всё больше и больше земель у правителей шестнадцатой династии, в конце концов угрожая их столице, а затем завоевав её.
Таинственная династия Абидос
Слева направо: Стела фараона Уэпуауэтемсафа, который, возможно, принадлежал к Абидосской династии (зарисовка Уоллеса Баджа). \ На карте красным цветом показана территории, которые, возможно, находились под властью Абидосской династии.
Учёные продолжают спорить о существовании этой династии в первую очередь, но предполагается, что это была недолговечная местная династия, которая правила частью Верхнего Египта из Абидоса. Это было одновременно с 15-й и 16-й династиями и датируется примерно 1650-1600 годами до нашей эры. Туринский список царей, составленный древними египтянами, содержит имена шестнадцати царей, которые, как считается, принадлежали к этой таинственной династии.
Династия 17: Восстания
Диадема в ближневосточном стиле с головами газелей и оленем между звездами или цветами, принадлежавшая знатной даме, обнаруженная в гробнице в Телль-эль-Дабаа (Аварис), датируемой поздним периодом гиксосов (1648-1540 годы до нашей эры). \ Фото: google.com.
Семнадцатая династия — последняя династия Второго промежуточного периода Египта, датируемая приблизительно 1580-1550 годами до нашей эры. Гиксосы снова захватили власть, но лишь на короткое время. Во второй половине правления этой династии египтяне начали становиться все более беспокойными и недовольными иностранным правлением. Это становится ясно из того, что они используют слово «вождь» вместо «царь», термин, используемый для обозначения неегипетских правителей. Правители местных царств начали сопротивляться контролю гиксосов посредством восстаний и войн, но неудача предшествовала успеху.
Один из таких местных правителей по имени Секененре Тау вступил в битву с гиксосами и потерпел поражение. На его мумии виден ряд ранений в голову. Биоархеологи определили не только то, что смертельный удар был нанесён топором, но и то, что орудием убийства был гиксосский топор с утиным клювом, а это говорит о том, что этот вождь действительно был на поле боя со своими солдатами, когда он умер.
Слева направо: Деталь церемониального топора Яхмоса I, сокровища царицы Аххотеп II. Надпись Яхмос, возлюбленный (Бога войны) Монту. \ Фараон Яхмос I (правил около 1549-1524 гг. до н.э.) убивает вероятного гиксоса.
После Секененре Тау Камосе, последний царь в череде местных фиванских царей, также вёл военные действия против гиксосов. Он считал, что Аварис — это египетская территория, и не позволит им сохранить её. Камосе и другие недовольные правители Второго промежуточного периода изменили определение египетской территории с личных границ царя (земли, контролируемые царём) на границы Египта (весь этнический Египет и египетская земля). Поскольку гиксосы были поселены на египетской земле, местные египетские цари имели полное право вернуть её себе.
Лев с надписью имени гиксосского правителя Хьяна, найденный в Багдаде, наводит на мысль о связях с Вавилоном. \ Фото: en.wikipedia.org.
Он также установил несколько стел в храме Карнака, на которых запечатлена его собственная кампания, ещё больше очерняя гиксосов пропагандистской риторикой. К концу своего третьего года правления Камосе также провёл кампанию против Куша, чтобы попытаться восстановить контроль над Нубией и вернуть Египет. Это было решительное действие, потому что Египет получал свое золото из Нубии, а контроль над Нубией означал контроль над богатствами, что изменило бы все международные отношения Египта. К сожалению, король умер по неизвестным причинам всего через три года пребывания на троне, который затем был передан его младшему брату Яхмосу I.
Завоевание и изгнание гиксосов
Слева направо: Скарабей с выгравированным на нем именем гиксосского царя Шеша, около 1700 года до н.э. \ Цилиндрическая печать с изображением головы сокола, 15-16-я династии.
Яхмос, наконец, завершил завоевание и изгнание гиксосов из региона Дельты, воссоединил Египет и восстановил египетскую власть над его бывшими подвластными территориями (такими как Нубия). Победные рельефы Яхмоса подробно описывают враждебный и кровавый конец правления чужеземцев с изображениями батальных сцен в комплекте с отрубленными руками. Солдат под командованием Яхмоса I, Аменхотепа I и Тутмоса I описал разрушение столицы гиксосов и изгнание её жителей в автобиографии Яхмоса, сына Ибаны. Но нет никаких веских доказательств, подтверждающих такого рода ущерб. Есть также свидетельства, позволяющие предположить, что гиксосы не были бесцеремонно изгнаны из Египта в массовом порядке. Керамика, обнаруженная в Аварисе, наталкивает на мысль о том, что некоторые из них остались и жили там до Нового царства. В любом случае, известно, что Яхмос реорганизовал администрацию страны, проводил кампанию в Сиро-Палестине и осуществлял крупномасштабные строительные проекты, в том числе пирамиду. С поражением гиксосов наступила 18-я династия и начало эпохи могущества, известной как Новое царство.
Заключение
Раскопки (1993 год) в Телль-эль-Дабаа, современном названии древней столицы гиксосов Авариса. \ Фото: bing.com.
Время, когда гиксосы были правителями Египта, оставляло горькие воспоминания у египтян на протяжении столетий после их возвышения и падения; в конце концов, это началось снова при Хатшепсут, одном из самых знаменитых фараонов в истории Египта, и продолжалось в течение многих столетий. Их имена были искажены или исключены из многих списков храмовых царей, такие историки, как Манефон (третий век до н.э.) и Иосиф Флавий (первый век до н.э./н.э.), отрицательно отзывались о гиксосах. Более того, вполне возможно, что поколения сопротивления и войн против гиксосов были главной движущей силой новой военной культуры Египта. После своего поражения фараоны Нового царства регулярно посылали профессиональные армии для очередных завоеваний чужих территорий, которые расширили Египетскую империю от Нубии до южной границы империи Хеттов.
Чиновник в грибовидной шляпе раскопан в Аварисе, столице гиксосов. Датируется 1802-1640 годами до нашей эры. \ Фото: en.wikipedia.org.
Несмотря на несоответствия между официальными данными и археологическими, правление гиксосов повлияло на культуру, язык, внешнюю политику Нового царства и даже на царствование царей. Этот выдающийся период был отмечен появлением новых технологий и культурным погружением в Египет. И несмотря на всю неприязнь египтян, гиксосы Второго промежуточного периода оказали огромное влияние, даже косвенно заложив основы Египетской империи.
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