Какой секрет скрывает паркет на фотографии, и Почему его укладчики просто нарасхват

Что не так с паркетом?
Как в человеке «всё должно быть прекрасно», так и в доме хочется красоты от потолка до пола. Неудивительно, что мода на интерьеры меняется, а паркет остаётся востребованным. Есть в лакированном дереве под ногами что-то благородное, тёплое и неподвластное времени. Увы, сегодня такая роскошь доступна не каждому. Но альтернатива всегда найдётся. Думаете, на фото обычный паркет? Нет, всё гораздо интереснее…
Паркетный пол – мечта многих.
Дорогой паркетный пол автоматически повышает шикарность любой квартиры. Конечно, удовольствие не из дешёвых, и позволить себе «качественно и красиво» могут далеко не все. Но так было раньше. Сегодня же мастера ремонта научились творить настоящие чудеса. И если не превращать воду в вино, то бетон в дерево – пожалуйста!
Нет, это – не паркет.
Присмотритесь поближе к фотографиям: «паркет» на них выполнен из бетона. Хотя, можно не стараться – отличий всё равно не найти. Потому что мастера из американской студии Decorative Concrete Kingdom знают своё дело. Их бетонные полы «под паркет» уже заработали миллионы просмотров на YouTube и целую армию последователей.
Слой базы из тёмного полимерцемента.
Конечно, всех секретов мастера не раскрывают. Но намекают, что используют декоративный бетон и полимерцемент тёмных оттенков в качестве базы.
Лентой «расчертили» будущий паркет.
На базе вручную выполняют рисунок будущего паркета специальной лентой, напоминающей малярный скотч.
Покрыли краской под дерево.
Сверху всё это дело обрабатывают текстурирующей краской «под дерево».
Сняли скотч.
Когда краска подсохла, снимают ленты….
Каждую «доску» прокрашивают вручную.
… и каждую из «досок» ещё раз прокрашивают отдельно специальным миксом из полимерных красителей.
После слоя эпоксида.
Готовый «паркет» заливают эпоксидом для благородного блеска и эффекта глубины.
Готовый паркет из бетона.
Попробуй, отличи от настоящего!
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