4 шарлатана от науки, которых долго никто не мог разоблачить

Дидерик Стапель: фантазёр от психологии

У Стапеля на всё на свете находились какие-нибудь данные под рукой, так что его даже прозвали Повелителем данных.

Синъити Фудзимура: мастер каменного века

Фудзимура признаёт свой многолетний обман.

Александр Елисеев: что мы знаем о цыганских богах

От Александра Васильевича Елисеева, настоящего исследователя, никто не ожидал фокусов и подделок.

Джордж Салманазар: профессор ничего

Салманазар долго и успешно выдавал себя за азиата.