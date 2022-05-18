10 занимательных фактов о Шотландии - стране килтов, виски и... кенгуру

Великолепная Шотландии. / Фото: abunawaf.com

Факт 1: Шотландцы мстят и после смерти

Великолепные замки Шотландии. / Фото: llmckinney.com

Остров Тарансей / Фото: mother-earth.xyz

Факт 2: На Второй мировой шотландец воевал с луком, мечом и волынкой

В Шотландии все напоминает о старине. / Фото: pikabu.ru

Замок на фоне шотландских гор. Донан. / Фото: handluggageonly.co.uk

В шотландской провинции очень душевная атмосфера. / Фото: pcworld.com

Факт 3: Статуя с дорожным конусом на голове

Килт и волынка. / Фото: scienceukraine.com

Невероятные пейзажи Шотландии. / Фото: paper4pc.com

Факт 4: Люди – лошади

Такое увидишь только в Шотландии. / Фото: viajeropeligro.com

Факт 5: Шотландские кенгуру

Где-то на краю земли. / Фото: taringa.net

Замок Данноттар, Стонхейвен, Шотландия. / Фото:nl.yoyowall.com

Факт 6: Тайна полос на Килте

Перевал Белах осенью. / Фото:stevecarter.com

Клайд — лошадь, живущая в гористой местности Шотландии. / Фото: fotoshkola.net

Факт 7: Как правильно носить килт

Крыши Эдинбурга. / Фото: formulalubvi.com

Факт 8: Почётный гражданин Глазго

Закат на Шотландском нагорье летом.

Равнина Раннох-Мур.

Факт 9: Самая короткая улица в мире

Залив Торридон.

Вдали от городского шума. / Фото: pt.vividscreen.info

Факт 10: Чёрная кошка – знак удачи

Дом с красной крышей возле залива Торридон. / Фото: edinburgharchitecture.co . uk