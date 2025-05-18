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Почему пассажирские самолёты не летают над Тибетом



За прошедшие десятилетия авиационный транспорт приобрёл невероятную популярность. Сегодня воздушные маршруты связывают не только крупнейшие города планеты, но и многие, что находятся на значительном удалении от комфорта современной цивилизации. Когда же дело доходит до построения тех самых маршрутов, то в первую очередь авиакомпании руководствуются соображениями рентабельности. Однако, в некоторых случаях маршрут в небе неспособен прорубить даже вопрос денег. Так, на планете есть много мест, где пассажирские самолёты не летают от слова совсем. Одним из таких является небезызвестный Тибет.

Почему же над Тибетом не летают? /Фото: yaplakal.com.

Почему же над Тибетом не летают? /Фото: yaplakal.com.

 

На самом деле на Земле есть много мест, где по тем или иным причинам не летают или во всяком случае стараются не летать самолёты. Во всяком случае рейсы гражданской коммерческой авиации. В абсолютном большинстве случаев отказ от полётов над той или иной местностью продиктован либо экономической нерентабельностью, либо безопасностью полёта. Чаще всего от рейсов над какой-либо проблемной местностью отказываются по военно-политическим причинам: летать там просто опасно из-за продолжающихся вооруженных конфликтов. На сегодняшний день на земле наберётся не менее десятка таких мест, где полёты серьёзно ограничены. В числе первых Йемен, Ливия, Сомали, Сирия, Ирак (север страны) и некоторые другие. Такие регионы, как Синайский полуостров и север Эфиопии, авиакомпании тоже не любят.
Есть еще много мест, где самолёты не летают. /Фото: iz.ru.

Есть еще много мест, где самолёты не летают. /Фото: iz.ru.

 

Отдельно стоит упомянуть такой регион планеты, как остров Сенаку в Восточно-Китайском море, что является спорной территорией между КНР, Тайванем и Японией. Китай прямо запретил полёты гражданской авиации над этим местом. Крупнейшие же иностранные авиаперевозчики не рекомендуют своим рейсам пролетать над этим местом по всё тем же военно-политическим причинам из-за угрозы эскалации в регионе. В действительности список подобных локаций можно продолжать еще долго. В некоторых случаях, полёты не рекомендуются даже над теми местами, где прямо сейчас активный конфликт заморожен. В лучшем случае отдельные рейсы летают в столицы воюющих государств.


Нельзя летать над полюсами. /Фото: kasheloff.ru.

Нельзя летать над полюсами. /Фото: kasheloff.ru.

 

Еще одно «запретное» место для авиационных полётов коммерческой авиации – это полюса планеты, Арктика и Антарктика. В случае с последней всё предельно просто: через неё просто некуда лететь, поэтому прокладывать там маршрут просто не выгодно. В случае с Арктикой всё гораздо сложнее. Во-первых, вести экономическую деятельность в регионе могут лишь пять стран: Канада, США, Россия, Дания и Норвегия. Во-вторых, полёты через регион откровенно опасны из-за близости магнитного полюса земли. В связи с последним существует риск сбоя или даже отказа авиационного оборудования. Поэтому коммерческие рейсы, перевозящие сотни душ, идут в обход полюса. Похожим образом дела обстоят с Тихим океаном. Через него проходит всего несколько маршрутов, да и те преимущественно идут на Гавайи или в Австралию из Северной Америки или из Северной Америки в Восточную Азию.
Всё дело в вопросах безопасности. /Фото: ВКонтакте.

Всё дело в вопросах безопасности. /Фото: ВКонтакте.

 

Наконец, еще одно во многом белое пятно для гражданской авиации – это злосчастный Тибет. На самом деле самолёты стараются избегать не только этот регион. Полёты над Гималаями в принципе не рекомендованы. Причины тому сугубо технические. Во-первых, в регионе отсутствует инфраструктура для экстренной посадки в случае чего. Во-вторых, из-за горных вершин (а Гималаи – это высочайшая горная система в мире) эшелоны воздушных трасс имеют лишь незначительную разницу высот, что с одной стороны повышает риск столкновения, а с другой попадания крылатой машины в зону высокой турбулентности. К слову, из-за подобных ограничений самолёты стараются не летать и над другими подобным горными образованиями. Исключение составляют разве, что Альпы в Европе из-за относительно небольших расстояний между аэропортами. В случае же с Гималаями и Тибетом самолёты предпочитают облетать их преимущественно со стороны Индии.
Красивое, но опасное место. /Фото: fotostrana.ru.

Красивое, но опасное место. /Фото: fotostrana.ru.

 

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