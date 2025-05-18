Почему пассажирские самолёты не летают над Тибетом

Почему же над Тибетом не летают? /Фото: yaplakal.com.

Есть еще много мест, где самолёты не летают. /Фото: iz.ru.

Нельзя летать над полюсами. /Фото: kasheloff.ru.

Всё дело в вопросах безопасности. /Фото: ВКонтакте.

Красивое, но опасное место. /Фото: fotostrana.ru.