Почему пассажирские самолёты не летают над Тибетом

За прошедшие десятилетия авиационный транспорт приобрёл невероятную популярность. Сегодня воздушные маршруты связывают не только крупнейшие города планеты, но и многие, что находятся на значительном удалении от комфорта современной цивилизации. Когда же дело доходит до построения тех самых маршрутов, то в первую очередь авиакомпании руководствуются соображениями рентабельности.
Почему же над Тибетом не летают? /Фото: yaplakal.com.
На самом деле на Земле есть много мест, где по тем или иным причинам не летают или во всяком случае стараются не летать самолёты. Во всяком случае рейсы гражданской коммерческой авиации. В абсолютном большинстве случаев отказ от полётов над той или иной местностью продиктован либо экономической нерентабельностью, либо безопасностью полёта. Чаще всего от рейсов над какой-либо проблемной местностью отказываются по военно-политическим причинам: летать там просто опасно из-за продолжающихся вооруженных конфликтов. На сегодняшний день на земле наберётся не менее десятка таких мест, где полёты серьёзно ограничены. В числе первых Йемен, Ливия, Сомали, Сирия, Ирак (север страны) и некоторые другие. Такие регионы, как Синайский полуостров и север Эфиопии, авиакомпании тоже не любят.
Есть еще много мест, где самолёты не летают. /Фото: iz.ru.
Отдельно стоит упомянуть такой регион планеты, как остров Сенаку в Восточно-Китайском море, что является спорной территорией между КНР, Тайванем и Японией.прямо запретил полёты гражданской авиации над этим местом. Крупнейшие же иностранные авиаперевозчики не рекомендуют своим рейсам пролетать над этим местом по всё тем же военно-политическим причинам из-за угрозы эскалации в регионе. В действительности список подобных локаций можно продолжать еще долго. В некоторых случаях, полёты не рекомендуются даже над теми местами, где прямо сейчас активный конфликт заморожен. В лучшем случае отдельные рейсы летают в столицы воюющих государств.
Нельзя летать над полюсами. /Фото: kasheloff.ru.
Еще одно «запретное» место для авиационных полётов коммерческой авиации – это полюса планеты, Арктика и Антарктика. В случае с последней всё предельно просто: через неё просто некуда лететь, поэтому прокладывать там маршрут просто не выгодно. В случае с Арктикой всё гораздо сложнее. Во-первых, вести экономическую деятельность в регионе могут лишь пять стран: Канада, США, Россия, Дания и Норвегия. Во-вторых, полёты через регион откровенно опасны из-за близости магнитного полюса земли. В связи с последним существует риск сбоя или даже отказа авиационного оборудования. Поэтому коммерческие рейсы, перевозящие сотни душ, идут в обход полюса. Похожим образом дела обстоят с Тихим океаном. Через него проходит всего несколько маршрутов, да и те преимущественно идут на Гавайи или в Австралию из Северной Америки или из Северной Америки в Восточную Азию.
Всё дело в вопросах безопасности. /Фото: ВКонтакте.
Наконец, еще одно во многом белое пятно для гражданской авиации – это злосчастный Тибет. На самом деле самолёты стараются избегать не только этот регион. Полёты над Гималаями в принципе не рекомендованы. Причины тому сугубо технические. Во-первых, в регионе отсутствует инфраструктура для экстренной посадки в случае чего. Во-вторых, из-за горных вершин (а Гималаи – это высочайшая горная система в мире) эшелоны воздушных трасс имеют лишь незначительную разницу высот, что с одной стороны повышает риск столкновения, а с другой попадания крылатой машины в зону высокой турбулентности. К слову, из-за подобных ограничений самолёты стараются не летать и над другими подобным горными образованиями. Исключение составляют разве, что Альпы в Европе из-за относительно небольших расстояний между аэропортами. В случае же с Гималаями и Тибетом самолёты предпочитают облетать их преимущественно со стороны Индии.
Красивое, но опасное место. /Фото: fotostrana.ru.
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