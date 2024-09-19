6 лайфхаков, как убрать царапины со стеклянного стола

1. Зубная паста

Подойдет зубная паста любого производителя. / Фото: irecommend.ru

2. Сода

Соду нужно развести водой. / Фото: severdv.ru

3. Горчица + уксус

Можно использовать горчичный порошок. / Фото: white-cook.ru

4. Лак для ногтей

Лак для ногтей должен быть бесцветным. / Фото: homius.ru

5. Полироль для стекла

Полироль для стекла можно найти в автомобильных магазинах. / Фото: drive2.ru

6. Паста ГОИ

В основе пасты лежит оксид хрома. / Фото: okuzove.ru

Советы

Не давите сильно на стол, когда протираете его