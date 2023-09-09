Единственная страна, где люди специально высаживают траву и другие культуры на крыше своих домов

Добро пожаловать в загадочную страну, где традиция высаживания травы и других культур на крышах домов сохраняется уже несколько веков. Это необычное занятие не только защищает от ветра и холода, но и помогает бороться с загрязнением окружающей среды. Жители Скандинавии активно используют крыши своих домов для выращивания овощей и фруктов, что не только делает их жизнь более экологичной, но и обеспечивает свежие продукты на столе.
Традиция, которая сохраняется уже несколько веков
Дом в Скандинавии /Фото: m.fotostrana.ru
В мире существует множество стран, каждая из которых имеет свою уникальную историю и традиции. Однако, выделяют одну страну на планете, которая привлекает внимание своей загадочностью и уникальностью. Это Скандинавия, где люди высаживают траву и другие культуры на крышах своих домов. Эта традиция сохраняется уже несколько веков и до сих пор вызывает интерес и удивление у многих. Каждый дом становится своеобразным оазисом, где можно насладиться прекрасными видами и ароматами растений.
Поскольку эта страна не имеет благоприятных условий для выращивания растений, то жители города решили использовать крыши своих домов в качестве зеленых насаждений. Таким образом, они создали свой собственный микроклимат, который позволил им выращивать различные растения на крышах домов. Эта традиция помогла сохранить уникальную архитектуру города, поскольку здания не высотные, а многоквартирные, и с плоскими крышами.
Для создания зеленого покрытия на крыше дома, необходимо соблюдать определенные технологии, чтобы избежать возможных негативных последствий. В сухом виде вес дерна может достигать 50 кг на квадратный метр, а после дождей - до 90 кг, что может привести к значительному увеличению веса крыши. Для обеспечения устойчивости и прочности необходима соответствующая основа.
Дом с травой на крыше /Фото: stroiteh-msk.ru
Перед укладкой дерна на крышу следует построить стропильную конструкцию, на которую кладут доски, а на них - слой березовой коры и в самом конце - дерно. Чтобы предотвратить сползание дерна, когда пойдет дождь, ставится ограждающая доска, но при этом она пропускает воду.
Как трава может защитить от ветра и холода
Трава, которая растет на крыше домов в Скандинавии, может защитить от ветра и холода благодаря своим уникальным свойствам.
Зеленые насаждения служат отличным теплоизолятором, который позволяет сохранять тепло внутри помещений. Слои земли и растительность на крыше дома создают дополнительный барьер, который не дает теплу из дома выходить наружу и холодному воздуху проникать внутрь. Это позволяет сократить расходы на отопление, ведь ветер не будет сильно охлаждать помещение.
Кроме того, трава на крыше дома способна защитить кровлю от воздействия ультрафиолетовых лучей и атмосферных осадков. Слой растительности на крыше поглощает часть влаги и предотвращает ее проникновение в кровлю, а также уменьшает вероятность возникновения сквозняков и протеканий.
Трава на крыше домов в Скандинавии играет важную роль в поддержании комфортного микроклимата внутри дома и защите от неблагоприятных погодных условий.
Трава на крыше дома /Фото:media-digital.ru
Кроме того, насаждения на крыше помогают улучшить качество воздуха в городе. Они способны поглощать вредные вещества, такие как диоксид азота и серы, а также уменьшать уровень шума и вибраций.
Как зеленые крыши помогают бороться с загрязнением окружающей среды
Зеленые крыши на домах Скандинавии помогают бороться с загрязнением окружающей среды по нескольким причинам. Во-первых, растительный покров поглощает большую часть дождевой воды, которая обычно уходит в канализацию, и тем самым уменьшает нагрузку на муниципальные системы водоотведения. Это снижает риск затопления улиц и сокращает необходимость обрабатывать воду перед ее сбросом в реку или озеро.
Во-вторых, зеленые крыши улучшают качество воздуха, поглощая выбросы из окружающей среды и производя кислород. Растительность также может уменьшить количество пыли и улучшить звуковую изоляцию.
Наконец, зеленые крыши на домах Скандинавии могут также служить местом для отдыха и релаксации жителей города, что уменьшит необходимость в поездках за город на природу и, тем самым, сократит выбросы углекислого газа, связанные с транспортировкой.
Газон на крыше дома /Фото: elitegazon.ru
Кроме перечисленных преимуществ, зеленые крыши улучшают биоразнообразие в городских районах и способствуют сохранению природных ресурсов. Такие крыши предоставляют место для обитания различных видов растений и животных, которые иначе могли бы потерять свои места обитания из-за городского развития и застройки.
Как жители Скандинавии используют крыши своих домов для выращивания овощей и фруктов
Жители Скандинавии выращивают на крышах домов овощи и фрукты, используя специальные контейнеры или грядки.
Первым шагом является установка водонепроницаемого слоя, чтобы защитить ее от влаги и предотвратить протечки. Затем на крышу устанавливаются контейнеры, которые заполняются питательным грунтом, подходящим для выращивания растений.
На крышах можно выращивать различные виды овощей и фруктов, включая помидоры, огурцы, зелень, клубнику, ягоды, яблоки и многое другое. Чтобы обеспечить растения достаточным количеством воды, устанавливаются системы полива, которые могут быть автоматизированными.
Скандинавский домик /Фото: stroiteh-msk.ru
Такой подход к выращиванию овощей и фруктов имеет множество преимуществ. Во-первых, это позволяет жителям Скандинавии получать свежие овощи и фрукты прямо с крыши своего дома в любое время года. Во-вторых, это сокращает необходимость в транспортировке продуктов и, следовательно, снижает выбросы углекислого газа, связанные с транспортировкой. В-третьих, это способствует сохранению зеленых зон в городах и улучшает качество воздуха.
Кроме того, выращивание овощей и фруктов на крышах домов Скандинавии может быть частью более широкой стратегии по снижению углеродного следа городов. Растения увеличивают поглощение углекислого газа и помогают снизить уровень теплового излучения, что в свою очередь снижает температуру воздуха и снижает потребление энергии на кондиционирование воздуха в жилых зданиях.
Выращивание овощей и фруктов на крышах домов Скандинавии может быть частью движения за устойчивый городской образ жизни и более экологичное использование городских пространств. Это может способствовать улучшению качества жизни горожан, созданию новых рабочих мест и привлечению туристов.
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