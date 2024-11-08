7 лучших комедий последних лет, которые помогут не скучать в выходные: от «Родных» до «Поехавшей»

Лето уже давно позади, а до Нового года с его ярким разноцветьем огней ещё слишком далеко. Но это вовсе не повод отказывать себе в удовольствии получать положительные эмоции, особенно после довольно напряжённой рабочей недели. И лучше всего провести выходные в хорошей компании за просмотром по-настоящему смешных комедий.
«Родные», 2021 год, Россия
«Родные». / Фото: www.kinopoisk.ru
Прекрасная семейная комедия, снятая по сценарию Жоры Крыжовникова, заставит зрителей смеяться до слёз, хотя завязка сюжета вовсе не кажется смешной. Отец семьи внезапно узнаёт о неизлечимой болезни. Но провести остаток жизни в слезах и отчаянии он точно не хочет. Он решает, что настало время исполнить свою самую заветную мечту и выступить с песней собственного сочинения на легендарном Грушинском фестивале. Но кто же отпустит отца семейства одного? Семья быстро собирает группу поддержки и отправляется в путешествие через всю страну. И этой поездке суждено стать самым большим и захватывающим приключением в жизни каждого её участника.
«При чём тут любовь?», 2022 год, Великобритания, Франция
«При чём тут любовь?». / Фото: www.kinopoisk.ru
Прекрасная романтическая комедия не отличается оригинальностью сюжета, но при этом оставит самые прекрасные впечатления. Она заставит посмеяться и, возможно, слегка поплакать, но исключительно от избытка чувств. Зои и Казим дружат уже очень много лет, с самого детства, не замечая разницы культур и менталитетов. Каждый из них мечтал о любви, но Зои так и не встретила её, а Казим решил выполнить волю родителей и жениться на девушке, которую они для него выбрали. А сам он её даже никогда не видел. И Зои отправляется на свадьбу, которая кажется ей странной по определению, но ей очень хочется поддержать друга и разобраться в вопросе о том, можно ли вообще говорить о любви в семье, если супруги даже не были знакомы до свадьбы.
«Молодой человек», 2022 год, Россия
«Молодой человек». / Фото: www.kinopoisk.ru
Жизнь главного героя откровенно не складывается. Ни золотая медаль в школе, ни красный диплом МГУ не помогают ему создать семью, достичь успеха и избавиться от долгов. Жена его бросила, с работы уволили, а квартиры он рискует лишиться, потому что платить ипотеку ему попросту нечем. А тут ещё он узнаёт о том, что его одноклассник, который в школе едва переходил из класса в класс, стал успешным бизнесменом и теперь решил провести конкурс для одарённых школьников с призом, исчисляющимся несколькими миллионами. Главный герой решил притвориться школьником и даже подделал ради этого документы. Он выглядит довольно юным в свои 30 лет, а уж жизненный опыт и полученные в университете знания точно помогут ему превзойти школьников и с лёгкостью забрать главный приз. Но всё оказывается не так однозначно.
«Операция «Фортуна»: Искусство побеждать», 2022 год, Великобритания, США
«Операция «Фортуна»: Искусство побеждать». / Фото: www.kinopoisk.ru
Комедийный боевик Гая Ричи непременно подарит хорошее настроение и заряд положительных эмоций, хотя начинается всё вовсе не смешно. Как можно радоваться тому, что агенту британской разведки даже не дают насладиться очередным отпуском из-за нового опасного задания? Да к тому же ему следует собрать особую команду, которая призвана ему во всём помогать. Правда, среди профессионалов оказывается известный актёр, а потом всё идёт не по плану. Пародия на «Бондиану» Гаю Ричи явно удалась.
«7 дней, 7 ночей», 2024 год, Россия
«7 дней, 7 ночей». / Фото: www.kinopoisk.ru
Кто сказал, что в современном мире нет места чудесам? Разочаровавшимся в сказках взрослым стоит непременно посмотреть комедию Айка Кобеяна, чтобы вернуть в свою жизнь если уж не волшебство, то хотя бы ощущение праздника. Впрочем, если бы не восьмилетняя Настя, решившая на деньги, которые ей подарили на день рождения, купить путёвку в Армению на целую неделю, никакого праздника бы не было. Просто она не нашла другого способа заставить своих родителей задуматься и хотя бы поговорить друг с другом до того момента, когда станет слишком поздно и мама не отправится подавать заявление на развод. Но теперь семье предстоит захватывающее, а главное, весёлое приключение с посещением самой настоящей армянской свадьбы.
«Кунг-фу жеребец», 2023 год, Китай
«Кунг-фу жеребец». / Фото: www.kinopoisk.ru
Этот фильм точно не оставит зрителей равнодушными, особенно тех, кому по нраву Джеки Чан и его способность радовать поклонников своей игрой. В этот раз он появится в образе некогда востребованного каскадёра. Но он уже давно отошёл от дел и не снимается в кино, а зарабатывает на жизнь тем, что фотографируется с туристами вместе со своим любимцем, верным конём по кличке Огонёк. Но он по-прежнему способен дать отпор обидчикам, и когда коллекторы хотят забрать Огонька за долги, каскадёр моментально даёт им понять: они точно не с тем связались. И это только начало смешных, а иногда и до слёз трогательных приключений героя Джеки Чана и его кунг-фу жеребца.
«Поехавшая», 2023 год, Россия
«Поехавшая». / Фото: www.kinopoisk.ru
Напряжённые отношения с матерью вполне могут стать основой для лёгкой комедии, особенно если принять во внимание тот факт, что у главной героини в жизни не прекращается череда неудач. Вместо того, чтобы зацикливаться на проблемах, она достаёт заскучавший от долгого простоя велосипед и отправляется в Магадан, чтобы спустя долгих 13 лет увидеться, наконец, с мамой, живущей в Магадане. Компанию в путешествии ей составит верная такса, а приключений в пути хватит на целую жизнь. Комедия Антона Маслова снята по книге известной велопутешественницы Анны Смолиной, проехавшей за полгода через всю Россию.
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