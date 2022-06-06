Культура и образ жизни бедуинов на фотографиях конца XIX века

Бедуины в эпоху перемен.

1. Джамиля

В арабской кочевой культуре - это женщина с правильными и красивыми чертами лица и приятным цветом кожи .

2. Бедуинская женщина

Женщины-бедуинки в длинном черном платье мадрага

3. Ткачиха за работой

В окружении своей семьи.

4. Женщины с жерновами

5. Старик-бедуин

В раздумьях о вечном.

6. Молодой бедуин

Внешность бедуина – полное соответствие условиям , в котором он проживает.

7. Танец с саблями

Мужчины танцуют на свадьбе.

8. Бедуин верхом на лошади

Позирует в праздничной одежде.

9. Три всадника

С оружием охраняют стоянку бедуинов.

10. Лучший друг в пустыне

Верблюды играют огромную роль в жизни племён, они дают бедуинам почти всё нужное для жизни.

11. Дрессированные соколы

Любимый вид охоты бедуинов — это охота с обученными соколами.

12. Мужчины играют в чехарду

Развлечения во время свадебных торжеств.

13. Всадник с копьем

Охотничье оружие бедуина.

14. Мужчины сидят в тени

Днем бедуины стараются сидеть в тени палаток и навесов.

15. Молодой бедуин

Играет на музыкальном инструменте.

16. Сушка сыра

Семья бедуинов сушит сыр на крыше своей палатки.

17. Мама с малышом

Пополнение в семье бедуина

18. Мужчина с саблей

Бедуин позирует у своего шатра.

19. Мужчины с оружием

Оружие у кочевников - необходимый атрибут жизни, чтобы можно было защитить и прокормить себя.

20. Соревнование в стрельбе

Каждый уважающий себя бедуин , должен быть хорошим стрелком.

21. Женщины доят стадо коз

Доением верблюдов занимаются исключительно мужчины, а овец и коз доят только женщины и девушки.

22. Танцы на свадьбе

Танцуют только мужчины.

23. Мужчина с соколом

Ручной сокол непременный спутник бедуина- охотника

24. Бедуины рядом с пирамидами Гизы

Короткий отдых каравана бедуинов.

25. Возлюбленная бедуина

Бедуины выбирали будущих жен только внутри общины.

26. Молодой воин

Молодой бедуин вооруженный пистолетом и кинжалом и опоясанный лентами патронов.

27. Дети бедуинов

В основном дети помогают матери заниматься хозяйством.

28. Задумчивый музыкант

Бедуин играет на рабабе.

29. Бедуины у гроба Лазаря

Посещение семьей бедуинов святых мест.

30. Молодая семья

Семья - основа основ общины бедуинов .