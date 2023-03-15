Какие предсказания футуристов 1950-х уже сбылись, а какие скоро сбудутся

Футурология – это очень интересное учение, которое находится на стыке науки, искусства и здравого смысла. Оно не имеет ничего общего с предсказаниями, так как футурологи всегда тщательно следят за техническими новинками и пытаются угадать вектор развития человечества. Иногда это получается удачно, и тогда мы восхищаемся их прозорливостью, иногда тренды угадываются неправильно, и в таком случае это выглядит забавно. Не так давно стало модным еще одно направление – ретрофутуризм, – изучение прогнозов, сделанных 50-100 лет назад. Давайте проверим вместе, что из комиксов знаменитого американского художника-футуриста Артура Радебо сегодня уже сбылось.
Артур Радебо много лет занимался рекламой, пока в 1958 году не нашел собственное уникальное направление – он стал рисовать яркие, оптимистичные комиксы, рассказывающие о жизни в недалеком будущем. Пять лет эти иллюстрации в виде отдельной рубрики публиковал медиа-синдикат Chicago Tribune. Название колонки - «Ближе, чем мы думаем», стало пророческим. Конечно, далеко не все, но многие из данных прогнозов действительно сбылись, не прошло и ста лет, некоторые, вероятно, станут реальностью в ближайшем будущем. Сегодня имя Артура Радебо опять популярно - пользователи всемирной паутины с удовольствием делятся его «предсказаниями из прошлого», обсуждая, что из этого еще, возможно, сбудется.
Видеофон – возможность видеть собеседника (комиксы Артура Радебо)
Телефон с возможностью видеосвязи долгое время казался близким, но трудно осуществимым. Технически люди давно могли сделать подобное, вопрос был, вероятно, в стоимости. Сегодня многие возможности реализуются благодаря интернету, а вот его-то никто из футурологов того времени, к сожалению, не предсказывал.
Мгновенная смена цвета машины (комиксы Артура Радебо)
Возможность мгновенно поменять по своему настроению цвет любимого автомобиля, вероятно, может показаться привлекательной, но пока еще не реализовалась. Сегодня даже смена цвета ногтей занимает больше времени, чем покраска машины на этой картинке. Подобные технологии, кстати, пару раз встречались в полуфантастических фильмах о шпионах, где смена цвета машины могла помочь агентам скрыться от врагов.
Беспилотные машины и авто с электрическим двигателем (комиксы Артура Радебо)
А вот автомобили-беспилотники и электромобили можно с полным правом посчитать сбывшимися предсказаниями. Ожидается, что в ближайшее время наши дороги будут заполнены ими. Правда, автомагистраль, соединяющая Россию и Аляску, как на рисунке ниже, пока еще даже не спроектирована.
Туннель, соединяющий Россию и Аляску (комиксы Артура Радебо)
Много «предсказаний» Артура Радебо касались домашней обстановки и быта – эта тема близка людям, а современная бытовая техника действительно бурно развивается, поэтому здесь фантазия художника развернулась во всю ширь. Кое-что он угадал верно: огромными телевизорами сегодня, например, никого не удивишь. Остается надеяться, что многофункциональные роботы-домохозяйки тоже где-то на подходе у разработчиков.
Огромный панорамный телевизор (комиксы Артура Радебо)
Робот, который приготовил и подал еду, а перед этим вымыл весь дом (комиксы Артура Радебо)
Сам же дом должен в недалеком будущем, по мнению художника, оказаться под колпаком, причем в прямом смысле – на улице дождь, а в твоей микро-вселенной сухо и тепло, самое время подстричь лужайку.
Дом будущего под куполом (комиксы Артура Радебо)
Вероятно, к 2020 году, по мнению людей из 50-х, человечество должно было победить большинство болезней, а в случае травм – иметь возможность просто «собирать» человека из запасных частей, т.е. органов. Нельзя сказать, чтобы этот прогноз выглядел сегодня глупо. Болезни, конечно, наступают, но и трансплантация органов уже практикуется достаточно давно. В лабораториях делают попытки действительно выращивать «запчасти» для человека.
Запасные органы для человека (комиксы Артура Радебо)
Ну и, конечно, не мог художник умолчать о главной мечте человечества. В его будущем люди летают с помощью небольших персональных вертолетов. Что-то подобное уже, конечно, есть, остается дождаться, когда мини-летающие средства войдут в обиход, и можно будет считать, что будущее наступило.
Мини-вертолеты – не роскошь, а средство передвижения людей в XXI веке, по мнению Артура Радебо\
Следующие несколько прогнозов можно тоже с полным правом посчитать сбывшимися.
Часы со встроенным телевизором (сейчас уже намного сложнее смартфоны есть)
Печь, которая готовит еду почти мгновенно – прообраз микроволновки
Дистанционное обучение – вопрос сегодня актуален, как никогда
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