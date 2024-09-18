Кому из героев боевиков пришлось «добывать монету кулаками» в реальной жизни

Когда смотришь голливудские остросюжетные фильмы с крепкими парнями, бросающимися «грудью на амбразуру», порой не верится, что актеры столь же круты и в жизни. Скептики с уверенностью твердят о том, что бойцы телеэкрана в жизни не смогли бы одолеть даже второклашку. Однако многим из них приходилось «добывать монету кулаками» в буквальном смысле., какой опыт был вынесен и главное – как знаменитости к этому пришли, поговорим далее.
«Бей своих чтоб чужие боялись» или обостренное чувство справедливости Вин Дизеля
Вин Дизель. Фото источник:topkin.ru
Актер, известный всем под псевдонимом Вин Дизель может похвастать знатной фильмографией. Он снялся во всех частях фильма «Форсаж», «Хроники Риддика», «Последний охотник на ведьм» и многих других. Винсент – ребенок, выросший в семье матери астролога-психолога и отчима преподавателя актерского мастерства. Родного отца он не знал. Актерская карьера началась задолго до кино. Когда мальчику было 7, его с друзьями случайно пригласили участвовать в театральном спектакле за 20 долларов. На репетиции они бегали после школьных уроков.
Актерская карьера двигалась вперед – Винсента взяли в репертуарную компанию Нью Йорка, которой управлял отчим. Но крепкое атлетическое телосложение и жажда легких денег натолкнули на мысли о подработке. Уже в 17 лет Вин подрабатывал вышибалой в некоторых самых хипповых клубах Нью-Йорка. О своей работе сам актер вспоминает так: «Я ввязывался в драки с другими вышибалами, когда парень уже лежал на полу, а мои коллеги думали, что нормально – подпрыгнуть в воздух и приземлиться ему на голову.». Однако после окончания средней школы он все же вернулся к актерской профессии.
Майкл Кларк Дункан – здоровяк из «Зеленой мили»
Майкл Дункан. источник фото: фактъ.рф
Майкл Дункан рос в бедном районе. Мать уборщица воспитывала сына одна. Несмотря на соблазны неблагоприятной местности полной наркотиков, алкоголя и насилия, он сумел не провалиться на дно и сосредоточиться на учебе. Парень мечтал об актерской профессии. Майклу пришлось прервать обучение в университете для ухаживания за серьезно больной матерью. Когда той не стало – на его плечи легли взрослые проблемы. Пришло время зарабатывать самостоятельно. Начинал будущий актер с работы вышибалой в баре, далее были клубы. После Майкл заметно нарастил мышечную массу, достиг внушительных размеров. При росте 196 см он весил 142 килограмма.
Его заметил один из хип-хоп исполнителей и взял к себе в охрану. Так Кларк Дункан оказался в Лос-Анджелесе. Там он успел поработать телохранителем Уилла Смита и Мартина Лоуренса. По словам самого Майкла – работа приносила хороший доход и долгое время устраивала его.
Первую эпизодическую роль в кино предложил Брюс Уиллис. Прославила же Майкла Дункана картина «Зеленая миля». К сожалению, жизнь актера была недолгой. Он умер в возрасте 54 лет от дыхательной недостаточности.
Дэнни Айелло – актер, вышибала, меценат и просто хороший парень
Дэнни Айелло. Источник фото: hollywoodreporter.com
Дэнни Айелло вырос в семье без отца. Вскоре после его рождения тот бросил их одних с ослепшей матерью. Парень затаил обиду на долгие годы. Но это не помешало ему добиться успеха в карьере и создать собственную прекрасную семью. На экране Дэнни в основном играл бандитов, подручников знаменитых мафиози и прочих подобных персонажей. Занятно, ведь парень с юности отличался храбростью и решительностью.
Еще в 17 лет он соврав о своем возрасте пошел служить в армию. До создания семьи не брезговал любым заработком, в том числе работал и вышибалой в местных барах Нью Йорка. Актерская карьера началась когда Дэнни было уже 39 лет. Но это не помешало исполнить ему множество запоминающихся ролей. Например в таких фильмах, как «Крестный отец», «Однажды в Америке», «Пурпурная роза Каира» и других. Умер в возрасте 86 лет, в декабре 2019 года.
Как в послужном списке Хавьера Бардем уживаются такие профессии, как актер, вышибала и стриптизер?
Хавйер Бардем. Источник фото: tellerreport.com
Родился и вырос Хавьер в семье потомственных деятелей кино. Мать и бабушка с дедушкой по материнской линии были актерами, дядя – сценарист. В первом полнометражном фильме он снялся уже в возрасте 6 лет. Назвался он «Эль Пикаро». В подростковом возрасте активно снимался в телесериалах, гастролировал по стране с театральной труппой и играл в регби за сборную Испании.
Юноша был атлетично сложен и необыкновенно красив. После роли развязного красавчика в комедии «Ветчина Ветчина», дабы не стать заложником образа, стал отказываться от подобных фильмов. Взамен актер брался за максимально разноплановые перевоплощения. Из роли в роль Хавьер менялся до неузнаваемости, полностью разрушив сложившийся образ секс-символа, сменив его на разнопланового актера.
Что же касается работы вышибалой и стриптизером – это была единичная акция. Проработав всего лишь один день, Хавьер отказался от затеи. Оно и к лучшему, ведь благодаря этому миру предоставлены столько чудесных и проникновенных фильмов с его участием.
Скандинавский красавчик Дольф Лундгрен: спорт, актерство и ученая степень по химической инженерии
Дольф Лундгрен. Источник фото: kinotree.ru
В детстве Лундгрен увлекался изобразительным искусством и музыкой. Но несмотря на это решил идти по стопам отца инженера. С боевыми искусствами он впервые соприкоснулся на службе в армии. Был записан в элитный отряд боевых пловцов, но из-за травмы был отстранен. Спустя еще пять лет стал чемпионом мирового класса по японскому каратэ. Являлся лидером команды США по современному пятиборью на летних Олимпийских играх 1996 года. При этом парень успешно защитил ученую степень магистра химической инженерии.
Во время обучения в сиднейском университете благодаря отличным физическим данным и послужному списку устроился работать вышибалой в местный бар. Именно там разгорелся роман с Грейс Джонс, которая в будущем способствовала развитию его карьеры в кино. Но это позже, а пока Лундгрен работал ее телохранителем. Сразу после окончания обучения Дольф отправился в Нью-Йорк чтобы заняться актерским мастерством. Дебютировал в фильме «Рокки 4», сыграв русского противника Сильвестра Сталлоне. Далее фильмография Лундгрена пополнилась еще 30 художественными картинами.
Жан Клод Ван Дамм – вышибала из бара Чака Норриса
Жан Клод Ван Дамм. Источник фото: factsinter.com
Боевыми искусствами Ван Дамм начал заниматься в возрасте одиннадцати лет. Отцу мальчик показался слишком слабым и хилым, и его отдали в спорт. В 12 лет он проходил обучение в Национальном центре каратэ (Centre National De Karate) под руководством мастера Клода Гетца. Ван Дамм тренировался в течение 4 лет, заработал место в сборной Бельгии по карате, выиграл чемпионат Европейской профессиональной ассоциации каратэ в среднем весе в подростковом возрасте, а также победил 2-го лучшего бойца каратэ в мире. Богатое спортивное прошлое помогло парню устроиться охранником в бар к знаменитому Чаку Норрису.
По воспоминаниям самого Ван Дамма, на его сменах драки были редким явлением. Как правило, посетителям для того чтобы успокоиться достаточно было одного его вида. Норрис также использовал Жана в роли напарника по тренировкам. Карьера киноактера началась в 1988 году, парень получил роль в фильме «Кровавый спорт».
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии