Самые распространенные заблуждения о мечах

От фильмов про приключения пиратов, мушкетёров и средневековых рыцарей до фильмов про самураев таких режиссёров, как Акира Куросава, мечи стали неотъемлемым элементом современной поп-культуры. Однако люди часто делятся друг с другом информацией о мечах, которая является заблуждением или просто неправдой. В этом списке приведены некоторые поправки в самые распространённые заблуждения про мечи, которые, надеемся, будут вам интересны.
10. Рапиры лёгкие и изящные
Почти каждое десятилетие снимается свой фильм про Д’Артаньяна и трёх мушкетёров, и, вполне возможно, даже не один. Благодаря этим фильмам в нашем сознании прочно закрепилось, что рапиры были главным оружием щеголеватых, но беспощадных европейских аристократов. Большинство рапир весит 1-1,4 кг — столько же, сколько весят сохранившиеся до наших дней исторические длинные мечи (longswords).
Многие рапиры имеют более узкое лезвие, чем другие мечи периода Возрождения, но они в то же время длиннее, иногда достигая 107 см. Причина, по которой мы думаем о рапирах как об очень легковесном оружии, кроется, скорее всего, в том, что мы путаем их с другим колюще-режущим оружием прошлого, как, например, с небольшими мечами XVIII века или даже с современными шпагами.
9. Двуручные мечи Средневековья и эпохи Возрождения весили более 5 килограммов
Этот миф является противоположностью предыдущего. В то время как средневековые длинные мечи весили примерно столько же, сколько рапиры, в эпоху Возрождения были двуручные мечи, которые были гораздо тяжелее. Однако эти «великие мечи» весили не более 2-4 килограммов.
«Великие мечи» (greatswords) часто использовались как на поле боя, так и в качестве оружия для самообороны. В записях, датированных XVII веком, отмечается, что грейтсворды особенно подходили для отражения нескольких противников.
Ошибка снова возникает, когда путают два аналогичных типа мечей. Существуют сохранившиеся со времён эпохи Возрождения мечи, которые являются действительно тяжёлыми, но они были церемониальными и предназначались для экзекуции, но не для поля боя. И даже эти мечи часто весили около 5 килограммов, и можно привести лишь несколько примеров мечей, которые весили значительно больше.
8. Мечи вышли из употребления из-за изобретения пороха
Это заблуждение из нашего списка ближе всех находится к истине. Появление пороха действительно вывело из употребления клинковое оружие, но это заняло гораздо больше времени, чем вы можете думать.
Первое время огнестрельное оружие заряжалось порохом слишком медленно, а точность попадания оставляла желать лучшего, поэтому мечи всё ещё оставались действующим оружием. К середине XIX века такое оружие, как револьверы и серийные казнозарядные винтовки, конечно же, сделали мечи рискованным видом оружия на поле боя.
Но большинство европейских держав, участвовавших в колониальных войнах против врагов, часто имели доступ только к устаревшему огнестрельному оружию в ограниченных количествах. Например, в 1898 году Голландия снабдила своих солдат в Индонезии короткими кортиками, которые подходили для боевых действий в джунглях.
Только во время Первой мировой войны стало очевидно, что битва на мечах, шпагах и саблях полностью изжила себя. Вплоть до XIX века фехтование на саблях было важной частью подготовки офицеров, о чём свидетельствует большое количество учебных пособий, выпущенных для военных целей.
7. В исторических культурах использовался только один дизайн меча
При просмотре фильмов мы в большинстве случаев можем предугадать, какой тип меча будут использовать представители той или иной этнической принадлежности. Римлянин будет использовать гладиус, шотландец — клеймор, а японец — катану. Но многие из таких знаковых видов оружия использовались только в определённый период и нередко применялись наряду с другими видами оружия в зависимости от ситуации.
Римский гладиус был заимствован в III веке до н.э. у кельтиберов, племён центральной и северной Испании и Португалии доримского периода. Позже в римских армиях гладиус сменился на более длинный меч спата.
Знаменитая японская катана сама по себе была заменой для различных более ранних дизайнов мечей, в том числе и очень похожего на китайский цзянь тёкуто. Даже в разгар популярности катаны использовались дополнительные мечи, такие как более длинные нодати.
6. Мечи использовали только люди с высоким статусом
В раннем Средневековье мечи были дорогими и являлись показателем высокого статуса. Обычные солдаты в основном использовали копья. В IX веке в Европе меч с ножнами стоил 7 солидов (золотых монет) — столько же, сколько стоила хорошая лошадь. Известно, что особенно тонкие и острые мечи могли стоить гораздо больше.
В поздний период Средневековья мечи были чем-то сродни автомобилям сегодня. Можно было купить недорогую, но исправную версию очень дорогого меча. Дешёвый меч в 1340-х годах мог стоить около 6 пенсов — столько в то время зарабатывал за день конный лучник, служащий в английской армии во Франции. Судя по изображениям в рукописях, не только обычные солдаты могли позволить себе недорогие мечи, но и многие лучники носили их в качестве дополнительного оружия.
Многие знают меч катана, как символ самураев, и действительно, в период Эдо (1603-1868) он являлся прерогативой самураев. Однако до продолжительного мирного периода Эдо владение мечом среди крестьян было настолько распространённым явлением, что Тоётоми Хидэёси (Toyotomi Hideyoshi) издал указ, требовавший, чтобы все фермеры включили меч в свой комплект оружия во избежание крестьянских восстаний.
5. Меч можно рассечь пополам
Это утверждение обычно имеет две формы. Одна основана на мысли о том, что рапиры являются тонкими, поэтому их можно сломать более большим мечом. В действительности же тесты, проведённые с воспроизведённым оружием, показывают, что даже серия ударов не способна разломать рапиру на две части.
Вторая разновидность утверждения происходит из легенд, окружающих катану. Даже учитывая, что катана является превосходным режущим оружием, это физически невозможно. «Разрушители легенд» провели испытание, в ходе которого попытались одним мечом катана разрезать другой меч катана, но даже рука робота не смогла разрезать лезвие пополам.
4. Меч разрубит при малейшем прикосновении
Ни у кого нет сомнений в том, что мечи очень острые, но мы часто неправильно понимаем, как именно рубят мечом. Это должно быть сделано в соответствующей технике и с учётом механики тела. Режущий удар не останавливается сразу же после того, как меч касается цели. Меч должен продолжать движение, разрезая цель.
Поскольку движение имеет важнейшее значение для того, чтобы разрубить мечом, на самом деле лезвие острого меча можно держать голыми руками. Действительно, во многих руководствах по фехтованию времён Средневековья и эпохи Возрождения показано, что нужно сделать, чтобы добиться действия рычага и силы удара в определённых ситуациях.
3. Существует совершенный меч
Мечи, как и любой другой инструмент или оружие, находятся под влиянием функции, для которой они предназначены. В свою очередь, функция, для которой разработан меч, является результатом культурно-технического контекста своего времени.
Например, сабли являются отличным оружием для лёгкой кавалерии, сражающейся с легковооружённым противником, но были бы беспомощны перед латами, которые защищали европейских воинов в XV-XVI веках. Неудивительно, что хотя сабли были известны и ранее, они достигли пика своей популярности и были широко распространены в XVII, XVIII и XIX веках, после того как эффективное пороховое оружие снизило привлекательность тяжёлых доспехов.
Мечи изменялись не только под влиянием времени, но и под влиянием социального контекста. Например, в XIX веке шпаги использовались только в дуэлях, и это повлияло на их эволюцию без внешнего воздействия.
2. Суданская каскара произошла от мечей крестоносцев
Когда в XIX веке европейские империалисты пришли в Судан, они увидели, что в этой стране пользуются мечами, которые внешне напоминают средневековые европейские мечи с прямым лезвием и крестообразным эфесом. Из-за этого сходства люди поверили, что каскара является потомком средневекового европейского оружия. Поскольку несколько наиболее поздних крестовых походов были нацелены на Египет, было предположено, что именно так «предки» каскары и попали в Северную Африку.
Однако оружие с прямым лезвием и крестовиной первоначально было гораздо больше распространено в Северной Африке и на Ближнем Востоке (однако со временем его обогнало по популярности оружие с изогнутым лезвием). Скорее всего, каскара является «наследником» этих форм.
1. Мечи из бронзы мягкие
Когда бронза была заменена железом для изготовления оружия для боевых действий, производство мечей стало гораздо удобнее и дешевле. Железо является природным элементом, а не сплавом, и его в природе достаточно много. Правда, железо плавится труднее, чем бронза, и при более высокой температуре. Но как только эта техническая проблема была решена, железо получило преимущество благодаря своей дешевизне, а не потому, что оно более прочное или более пригодно для боевых действий.
Многие первые изделия из железа были не твёрже, чем их бронзовые аналоги. Согласно исследованиям сохранившихся до наших дней бронзовых мечей центральной Европы, бронзовые мечи были на самом деле функциональным практическим оружием.
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