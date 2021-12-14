10 известных музыкантов и артистов, которые стали авторами полезных изобретений

«Антигравитационный» король Майкл Джексон.
История знает немало примеров, когда артисты и музыканты проявляли таланты совсем в иных сферах. Ещё куда более удивительно, что многие из них придумывали действительно полезные и нетривиальные нововведения без какой-либо формальной технической подготовки или знания наук. Гудини, МакКуин, Джексон и другие таланты - все они по праву могут носить гордое звание изобретателей.
1. Гарри Гудини
Не только артист Гарри Гудини.
Гарри Гудини был очень популярен и выступал в цирках по всей Америке и Европе с 1899 года до года своей смерти в 1929 году. Хотя Гудини не получил формального образования, это не помешало ему изобрести водолазный костюм, предназначенный для того, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств водолазы не утонули под водой.
2. Эдди Ван Хален
Не только артист Эдди Ван Хален.
Эдди Ван Хален - очень популярный инструменталист. Он играет на гитаре, кларнете и саксофоне, но на этом его талант отнюдь не заканчивается. Музыкант изобрел несколько разновидностей гитар, а также специальное устройство, поддерживающее гитару для игры стоя.
3. Гэри Бергхофф
Не только артист Гэри Бергхофф.
Гэри Бергхофф - популярный актер, который стал известен благодаря роли в телесериале «Чертова служба в госпитале МЭШ». Но его жизнь в качестве актера скрыла еще одну грань этого человека, который является настоящим изобретателем. Одним из его изобретений является ручка для подъема крышки сиденья унитаза без использования рук. Другим изобретением Бергхоффа является специальная приманка для рыбы.
4. Гаммо Маркс
Не только артист Гаммо Маркс.
Гаммо Маркс был одним из 5 братьев Маркс, основавших в 1904 году музыкальную группу «Закон Водевиля». Гаммо изобрел устройство под названием Packing Pack, который можно было использовать для упаковки объектов внутрь одного контейнера независимо от их размера и формы.
5. Зеппо Маркс
Не только артист Зеппо Маркс.
Зеппо также был одним из 5 братьев Маркс. Хотя данный факт малоизвестен, он занимался помимо артистической карьеры изобретательством. Одним из его замечательных изобретений был монитор сердечного ритма или монитор сердечного пульса.
Это устройство при ношении информировало владельца о любых сбоях в ритме сердцебиения. Другим изобретением Зеппо была нагревательная панель, которая использовалась для нагрева тела пациента.
6. Пол Уинчелл
Не только артист Пол Уинчелл.
Пол Уинчелл — американский актер, который озвучивал многие мультфильмы с 1970-х по конец 1990-х годов. У него много патентов на изобретения. Одним из самых заметных из его тридцати изобретений было первое в мире искусственное сердце. Также он изобрел одноразовые бритвы, беспламенные зажигалки для сигарет и согревающие перчатки.
7. Стив МакКуин
Не только артист Стив МакКуин.
Стив МакКуин - популярный актер в Соединенных Штатах. Он играл в таких фильмах, таких как «Большой побег», «Буллит», «Афера Томаса Крауна» и «Побег». Но пока он учился актерскому мастерству, Стив был заядлым гонщиком.
Эта страсть побудила его изобрести и запатентовать устройство под названием «ковшовое сиденье» для использования в гоночных автомобилях. Еще одним изобретением Стива МакКуина является система TransBrake, также предназначенная для гоночных автомобилей.
8. Гарри Конник-младший
Не только артист Гарри Конник-младший.
Гарри Конник-младший - талантливый актер и композитор. Но при этом мало кто знает, что он еще и изобретатель, который придумал Digital Music Music Display. Это устройство можно использовать для управления музыкой исполнителей в оркестре.
9. Майкл Джексон
Не только артист Майкл Джексон.
Все знали Майкла Джексона как поп-короля, а вот о том, что он увлекался изобретениями, было известно немногим. «Король поп-музыки» изобрел «антигравитационную обувь», которая позволяет человеку наклоняться вперед, не падая. Майкл Джексон использовал эти туфли во время своих выступлений.
10. Фрэнк Гери
Не только артист Фрэнк Гери.
Фрэнк Гери был диктором на радио, который внес важный вклад в область архитектуры. Он изобрел картонную мебель. Стул Wiggle Chair стал очень успешным на рынке.
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