Таволара – самое маленькое в мире королевство

У берегов итальянской Сардинии находится крошечный остров Таволара, который в буквальном смысле выходит из воды. В его центре расположена гора, склоны которой, постепенно снижаясь, уходят под воду.







При длине всего в 5 километров, ширина острова равняется одному километру. Лиш на одном из склонов горы есть небольшой перешеек без горных пород, который ниспадает к морю песчаным пляжем. Именно здесь уже более двухсот лет живут потомки Джузеппе Бертолеони. В 1807 году он бежал из Генуи на остров и провозгласил себя королем. Правитель Сардинии, Карло Альберто согласился с титулом, но в 1962-м году остров был захвачен Италией. Затем здесь появилась база НАТО. У семьи Бертолеони осталось лишь 50 Га земли в собственности. Нынешний король Тонино пока безуспешно пытается получить в ООН статус самого маленького королевства в мире.



















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