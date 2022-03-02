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Деревянный складной стол для дома и дачи

Деревянный складной стол для дома и дачи

По сравнению с классическими столами, складные конструкции обладают рядом преимуществ.
Во-первых, они занимают минимум места при хранении (когда не используются по назначению).
Деревянный складной стол для дома и дачиВо-вторых, их можно взять с собой на дачу или на природу, если вы планируете поездку за город на личном автомобиле.
В сегодняшней статье мы расскажем, как сделать недорогой складной стол своими руками. В качестве материала будем использовать дерево.
Конструкция стола очень простая:
деревянный складной каркас;
складная столешница, состоящая из двух частей.

Обратите внимание: в сложенном состоянии столешница представляет собой короб, в который свободно помещается каркас стола.

Деревянный складной стол для дома и дачи
Своим личным опытом изготовления и сборки складного стола для дома поделился с нами автор YouTube канала.
Варианты использования

Деревянный складной стол можно использовать как полноценный обеденный стол. Отличный вариант для маленькой кухни. Также его можно использовать на даче и на природе (например, если вы планируете пикник на свежем воздухе в компании друзей или близких).

Деревянный складной стол для дома и дачи
Благодаря складной конструкции, самодельный деревянный стол найдет свое применение в небольшой домашней мастерской или в гараже.
Как сделать складной стол своими руками

Необходимые материалы:

деревянные бруски;
доски.
Первым делом из деревянных брусков необходимо будет собрать две квадратных или прямоугольных рамки — боковые части каркаса.
Бруски скрепляем между собой на саморезы.
Деревянный складной стол для дома и дачи
Отпиливаем четыре доски требуемой длины и соединяем их с помощью петель. Затем надо отпилить ещё два деревянных щита — соединяем их с помощью петель.
Деревянный складной стол для дома и дачи
Деревянный складной стол для дома и дачи
К боковым частям каркаса (к внутренней стороне) дополнительно прикручиваем на саморезы деревянные бруски.
Потом крепим на петли изготовленные ранее детали из досок. В результате у нас получился складной каркас стола.
Деревянный складной стол для дома и дачи
Деревянный складной стол для дома и дачи
Деревянный складной стол для дома и дачи
Изготовление столешницы

Из деревянных брусков собираем две П-образные рамки, которые затем с помощью петель соединяем в короб.
Деревянный складной стол для дома и дачи
Из досок склеиваем щит.
Деревянный складной стол для дома и дачи
Обрезаем его по размерам столешницы, распиливаем на две одинаковых части и прикручиваем к половинкам короба.
Деревянный складной стол для дома и дачи
Деревянный складной стол для дома и дачи
Как собрать складной стол

Сначала необходимо разложить каркас. После этого раскладываем столешницу и укладываем сверху на каркас. Стол готов к использованию.
Деревянный складной стол для дома и дачи
Деревянный складной стол для дома и дачи
Видео по теме

Подробнее о том, как своими руками собрать деревянный складной стол для дома, можно посмотреть в авторском видеоролике ниже.

 

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