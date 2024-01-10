Стена из зелени

Возедите целую стену из зелени на участке! И тогда она всегда будет в достатке в семье. Нехитрая конструкция делается очень легко, а используется потом круглый год!

Просто прикрутите бутылки к доскам, посадите семена и постоянно собирайте урожай в малоуходном вертикальном огороде.







Материалы:



пластиковые бутылки 1,5 л;



доски;



грунт;



семена зелени и пряностей.



Конструкция для вертикального огорода

Пластиковые бутылки 1,5 л разрежьте напополам. В половинке с горлышком сделайте отверстия в крышке и парочку — на самой бутылке.Половинку с дном прикрутите к доске. Рассчитайте, сколько бутылок поместится на одну доску.Внутрь вставьте (не прикручивайте) половинку бутылки с горлышком. Доски выставите на улицу.Подсказка! Доски можно дополнительно закрепить на лист ОСБ.Посадка зелени: уход и урожайВ каждую половинку бутылки с горлышком насыпьте грунт. Посадите рассаду зелени или просто семена.Приподнимите горлышко, а на дно налейте воду. Поставьте половинку обратно, также слегка увлажните грунт. Теперь его не нужно поливать — влага будет поступать снизу.Просто изредка подливайте воду по мере необходимости. Через 3-4 недели (зависит от семян и погодных условий) можно собирать урожай!Высевать семена можно постепенно, ряд за рядом, с разницей в 1 неделю, например. Тогда вы постоянно будете с урожаем!