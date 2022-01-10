Как Хрущев променял советские подлодки на американский Pepsi

Вот такие вот были интересные отношения.
В коммунизме невозможен бизнес? Как бы ни так! Решил для себя исполнительный директор Pepsi Дональд Кэндалл, который отправился с миссией в коммунистическую Москву в самый разгар холодной войны. Вот, что из этого вышло в конечном итоге.
Газировка для генсека
Напиток то вредный.
Началось все в 1959 году, когда президент США Дуайт Эйзенхауэр захотел поразить советских граждан американским образом жизни. А Дональд Кэндалл по этой причине и организовал в Москве Американскую национальную выставку. И надо признать – американцам удалось добиться своего. В первые дни выставки были проданы сотни и тысячи журналов и брошюр с мероприятия. Последние экземпляры буквально прибивали гвоздями на выставке, однако и это не остановило «заинтересовавшиеся». В это же время американцы пытались найти общий язык с Никитой Хрущевым.
Именно тогда генсеку и подсунули стаканчик Pepsi. Правда, попробовать напиток довелось и простым гражданам. В первые дни разошлось более 3 млн стаканов данной газировки. Итогом мероприятия стал легендарный снимок Хрущева с американским напитком, который прозвали впоследствии «Be Sociable, Have a Pepsi!».
Жидкие деньги
Так пришла американская газировка.
Поездка и мероприятие, организованное Кэндаллом, не осталось незамеченным. Совсем скоро он возглавил компанию, а впоследствии даже получил едва ли не эксклюзивное право на поставку Pepsi в Советский Союз. Это позволило перекрыть доступ за железный занавес основного конкурента Pepsi - Coca-Cola. Факт подобного контакта с СССР на Западе стал настоящей сенсацией. Правда тут же возникла проблема. На тот момент рубль не был международной валютой, а рассчитываться как-то было нужно. В Советском союзе придумали гениальное решение и предложили в обмен на газировку водку «Столичная»!
17 подлодок
Целый флот!
Однако водка за Pepsi американцев не устраивала. Тогда решили договориться еще более «гениальным» образом. Западным партнерам предложили взамен оружие. Случилось все в 1989 году, когда у руля в Союзе уже стоял Горбачев. Тот не стал торговаться с западными партнерами и одним росчерком пера на договоре компания Pepsi стала владеть 17 подводными лодками. Все проданные субмарины были дизельными. Сразу после этого глава компании иронично пошутил над политиками своей страны, заявив: «Мы разоружаем СССР быстрее, чем вы».
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