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Как Хрущев променял советские подлодки на американский Pepsi


Вот такие вот были интересные отношения.

Вот такие вот были интересные отношения.

В коммунизме невозможен бизнес? Как бы ни так! Решил для себя исполнительный директор Pepsi Дональд Кэндалл, который отправился с миссией в коммунистическую Москву в самый разгар холодной войны. Вот, что из этого вышло в конечном итоге.

Газировка для генсека


Напиток то вредный.

Напиток то вредный.

 

Началось все в 1959 году, когда президент США Дуайт Эйзенхауэр захотел поразить советских граждан американским образом жизни. А Дональд Кэндалл по этой причине и организовал в Москве Американскую национальную выставку. И надо признать – американцам удалось добиться своего. В первые дни выставки были проданы сотни и тысячи журналов и брошюр с мероприятия. Последние экземпляры буквально прибивали гвоздями на выставке, однако и это не остановило «заинтересовавшиеся». В это же время американцы пытались найти общий язык с Никитой Хрущевым.

Именно тогда генсеку и подсунули стаканчик Pepsi. Правда, попробовать напиток довелось и простым гражданам. В первые дни разошлось более 3 млн стаканов данной газировки. Итогом мероприятия стал легендарный снимок Хрущева с американским напитком, который прозвали впоследствии «Be Sociable, Have a Pepsi!».

Жидкие деньги


Так пришла американская газировка.

Так пришла американская газировка.

 

Поездка и мероприятие, организованное Кэндаллом, не осталось незамеченным. Совсем скоро он возглавил компанию, а впоследствии даже получил едва ли не эксклюзивное право на поставку Pepsi в Советский Союз. Это позволило перекрыть доступ за железный занавес основного конкурента Pepsi - Coca-Cola. Факт подобного контакта с СССР на Западе стал настоящей сенсацией. Правда тут же возникла проблема. На тот момент рубль не был международной валютой, а рассчитываться как-то было нужно. В Советском союзе придумали гениальное решение и предложили в обмен на газировку водку «Столичная»!

17 подлодок


Целый флот!

Целый флот!

 

Однако водка за Pepsi американцев не устраивала. Тогда решили договориться еще более «гениальным» образом. Западным партнерам предложили взамен оружие. Случилось все в 1989 году, когда у руля в Союзе уже стоял Горбачев. Тот не стал торговаться с западными партнерами и одним росчерком пера на договоре компания Pepsi стала владеть 17 подводными лодками. Все проданные субмарины были дизельными. Сразу после этого глава компании иронично пошутил над политиками своей страны, заявив: «Мы разоружаем СССР быстрее, чем вы».

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Как Хрущев променял советские подлодки на американский Pepsi

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Как Хрущев променял советские подлодки на американский PepsiПодписаться на мой Instagram
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