Идеи применения старых пластиковых бутылок

Многие воспринимают пластиковые бутылки как мусор и после использования сразу отправляют в утилизацию. Но из этого материала можно сделать гениальные вещи, которые станут полезными в вашем доме или в саду.

Мы собрали для вас 24 интересные идеи, которые можно воплотить в жизнь, собрав достаточное количество пластиковых бутылок.

1. Вертикальный сад.

2. Люстра из бутылок.

3. Метла.

4. Яркая стена из крышек.

5. Люстра из пластиковых ложек.

6. Органайзер для бижутерии.

7. Штампы.

8. Навес из бутылок.

9. Настольная лампа.

10. Новогодняя елка.

11. Цветочные горшки.

12. Другой вариант цветочного горшка.

13. Ваза для цветов.

14. Прочный кошелек.

15. Реактивный ранец.

16. Шикарная люстра.

17. Лодка из пластиковых бутылок.

18. Органайзер для карандашей.

19. Светильник из пластиковой бутылки.

20. Простой пуфик.

21. Занавеска.

22. Облицовка дома.

23. Кормушка для птиц.

24. Цветок.

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