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Идеи применения старых пластиковых бутылок

Идеи применения старых пластиковых бутылок

Многие воспринимают пластиковые бутылки как мусор и после использования сразу отправляют в утилизацию. Но из этого материала можно сделать гениальные вещи, которые станут полезными в вашем доме или в саду.

Мы собрали для вас 24 интересные идеи, которые можно воплотить в жизнь, собрав достаточное количество пластиковых бутылок.

1. Вертикальный сад.

Идеи применения старых пластиковых бутылок

2. Люстра из бутылок.

Идеи применения старых пластиковых бутылок

3. Метла.

Идеи применения старых пластиковых бутылок

4. Яркая стена из крышек.

Идеи применения старых пластиковых бутылок

5. Люстра из пластиковых ложек.

Идеи применения старых пластиковых бутылок

6. Органайзер для бижутерии.

Идеи применения старых пластиковых бутылок

7. Штампы.

Идеи применения старых пластиковых бутылок

8. Навес из бутылок.

Идеи применения старых пластиковых бутылок

9. Настольная лампа.

Идеи применения старых пластиковых бутылок

10. Новогодняя елка.

Идеи применения старых пластиковых бутылок

11. Цветочные горшки.

Идеи применения старых пластиковых бутылок

12. Другой вариант цветочного горшка.

Идеи применения старых пластиковых бутылок

13. Ваза для цветов.

Идеи применения старых пластиковых бутылок

14. Прочный кошелек.

Идеи применения старых пластиковых бутылок

15. Реактивный ранец.

Идеи применения старых пластиковых бутылок

16. Шикарная люстра.

Идеи применения старых пластиковых бутылок

17. Лодка из пластиковых бутылок.

Идеи применения старых пластиковых бутылок

18. Органайзер для карандашей.

Идеи применения старых пластиковых бутылок

19. Светильник из пластиковой бутылки.

Идеи применения старых пластиковых бутылок

20. Простой пуфик.

Идеи применения старых пластиковых бутылок

21. Занавеска.

Идеи применения старых пластиковых бутылок

22. Облицовка дома.

Идеи применения старых пластиковых бутылок

23. Кормушка для птиц.

Идеи применения старых пластиковых бутылок

24. Цветок.

Идеи применения старых пластиковых бутылок

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