Пещера Тростниковой Флейты в Китае

Пещера Тростниковой Флейты — знаковое место в городском округе Гуйлинь, Китай, расположенном в живописнейшей местности с карстовыми образованиями. Это естественная известняковая пещера получила свое название из-за растущего вокруг нее тростника, из которого местные жители делали себе старинные духовые инструменты.



А уникальная разноцветная подсветка делает пещеру одной из самых интересных достопримечательностей округа Гуйлинь.







Пещера тростниковой флейты образовалась 180 млн лет назад.







На протяжении 1 200 лет пещера является достопримечательностью округа Гуйлинь в Китае.







Внутри пещеры тростниковой флейты находится большое количество сталактитов и сталагмитов и других образований.







Термины «сталактит» и «сталагмит» введены в литературу в 1655 г. датским натуралистом Оле Вормом. Это такие каменные сосульки, растущие в пещерах. Сталактит растет сверху, сталагмит — снизу. Еще есть сталагнаты — сросшиеся сосульки.







Некоторым таким образованиям даны индивидуальные названия, например, «Пагода дракона», «Хрустальный дворец», «Девственный лес».







В Пещера Тростниковой Флейты есть более чем 70 наскальных надписей, датированных 792 годом н.э. Они скорее всего принадлежат первым китайцам, попавшим сюда.







Подземное озеро:







В пещеру есть 3 входа, ее длина составляет 240 метров.











Пещера Тростниковой Флейты — одна из самых сказочных пещер Китая: неоновая подсветка делает и без того удивительный подземный мир похожим на настоящую сказку.















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