10 археологических открытий, из-за которых переписали историю Древней Греции

Греция. Прекрасны даже руины...
Древняя Греция, несомненно, является одной из самых впечатляющих «глав» в истории человечества. Сложность и продолжительность существования греческой культуры впечатляет и сегодня, ведь после этой цивилизации осталось множество руин и предметов искусства. Археологи до сих пор находят затерянные города и странные артефакты, которые зачастую открывают новые факты о жизни древних греков.
1. Древний торговый центр
Археологическое открытие в Греции: «Древний торговый центр».
В те времена группу магазинов называли портиком. Когда археологи раскапывали в 2013 году окрестности древнего прибрежного города Аргилос, они нашли подобный портик. Расположенный в Греции недалеко от Эгейского моря, старинный торговый центр обслуживал сотни покупателей около 2500 лет назад. Это делает его самым старым из когда-либо найденных в северной Греции. Однако эта находка оказалась уникальной по сравнению с другими портиками.
Когда археологи очистили семь посещений, стало очевидно, что каждое из них уникально. Вместо единого государственного проекта каждый владелец строил свой собственный уникальный магазин. Это привело к тому, что 40-метровый торговый центр был смесью нескольких архитектурных стилей. Вполне вероятно, что портик принадлежал частным владельцам, а не городу.
2. Город на холме Стронгиловоуни
Археологическое открытие в Греции: «Город на холме Стронгиловоуни».
В западной Фессалии под холмом под названием Стронгиловоуни было обнаружено древнее поселение. В 2016 году руины были просканированы с помощью способного проникать сквозь землю радара. То, что обнаружили археологи, изменило все, что, по мнению экспертов, они знали об этом районе. Поселение оказалась важным мегаполисом. Изображения показали структуры, напоминающие уличную разметку и городскую площадь. Городские стены города окружали пространство примерно в 40 гектаров.
Некоторые из развалин, которые сохранились над землей, были идентифицированы как часть стен, башен и ворот города. Этот город, который назывался Влохос, процветал с IV по III век до нашей эры. Так он стал одним из больших городов, заброшенных по неизвестным причинам, хотя это могло иметь какое-то отношение к римлянам, вторгшимся в регион.
3. Микенская цивилизация
Археология в Греции: пересмотр истории быта микенской цивилизации.
В микенской Греции современная сантехника, искусство и архитектура, как считали раньше ученые, существовали только в дворцах. Но недавно раскопанные руины заставили пересмотреть историю. Микенское царство Пилос (1600-1100 г.г. до н.э.) имело региональные столицы, и новый город был одной из них. Раскопки в Иклайне показали неожиданное - «элитные» услуги существовали также в других местах поселения. В городе были хорошо развитая инфраструктура, циклопические сооружения, надписи на «линейном письме B» и замечательные фрески.
Это резко изменило общепринятые взгляды на микенские государства. Интересно, что руины также намекали на насильственный конфликт между Иклайной и царством Пилос, до того момента, когда последнее поглотило Иклайну. Пилос, включая его полунезависимые региональные города, разросся до 2000 квадратных километров. Он также был одним из первых на Западе государств, которое сформировало правящий политический институт.
4. Землетрясения, имеющие особый статус
Археологическое открытие в Греции: «землетрясения, имеющие особый статус».
Геологические разломы, похоже были местами для создания популярной недвижимости в Древней Греции. Это звучит противоречиво или совершенно глупо, но в 2017 году учеными Университета Плимута были обнаружены линии разломов под несколькими крупными древнегреческими поселениями. Конечно, в Эгейском регионе землетрясения — вовсе не редкость, но близость разломов к священным структурам может быть не случайной. Некоторые из этих мест включают знаменитые древние города Микены, Иераполис и Эфес.
Еще одно такое место - Храм Аполлона, где проживал известный Дельфийский Оракул. Подземная камера храма, используемая для гадания, находится на линии разлома. Исследователи считают, что древние греки, возможно, считали землю, пострадавшую от землетрясения, особой. Это может иметь какое-то отношение к природным источникам. Большинство поселений и ритуалов нуждались в источнике воды, но также известно, что греки почитали тех, у кого были необычные качества.
5. Открытия Делоса
Археология в Греции: «Открытия Делоса».
Остров Делос важен для греческой истории и мифологии. Говорят, что это было место рождения бога Аполлона и богини Артемиды, а сегодня это один из самых ценных археологических памятников в Греции. Несмотря на круглогодичные раскопки на Делосе, до недавних пор было неизвестно о его ранней истории, особенно о том, как местные жители относились к внешнему миру. Но новые открытия доказали, что на местный причал в крупной торговой гавани постоянно приходили корабли. Возле побережья, глубоко под морем, были обнаружены древние руины порта.
Одной из самых примечательных структур был главный волнорез. Он был разработан, чтобы защитить гавань от разрушительных ветров, а его размеры составляли 160 метров в длину и 40 метров в ширину. Самым захватывающим открытием стал затонувший флот кораблей разных эпох и стран. Возраст некоторых из них составлял 2000 лет. Благодаря кораблям и их грузам ясно, что в эпоху эллинистического периода Делос торговал по всему Средиземноморью.
6. Битва при Саламине
Археологическое открытие в Греции: «Военно-морская база на острове Саламин».
Произошедшая в море в 480 году до нашей эры, битва при Саламине стала поворотным моментом в Персидских войнах, когда Персия попыталась захватить Грецию. Хотя персы значительно превосходили греков по силе, они проиграли. В 2016 году исследователи обнаружили место, где Греция собрала свой флот, разгромивший персов, - это был греческий остров Саламин. Под водой в заливе Ампелакия находились стены, руины зданий, портовые сооружения и укрепления, такие как башни и волноломы.
Возраст руин был приурочен к классическому и эллинистическому периодам, когда бушевали персидские войны. Место также примечательно тем, что знаменитая битва произошла в близлежащих к острову проливах. Повторное открытие одной из самых известных военно-морских баз истории - это серьезное напоминание о том, сколько когда-то было поставлено на карту. Некоторые ученые полагают, что победа персов помешала бы ряду изобретений и культурных достижений, которые современный мир унаследовал от греческой культуры.
7. Уникальная серебряная шахта
Археологическое открытие в Греции: «Уникальная серебряная шахта».
Около побережья Эгейского моря, в Торикосе, археологи обнаружили, что могло быть одним из «кирпичиков» афинской власти. В 2016 году исследователи обнаружили целый подземный комплекс. В серебряной шахте была инфраструктура, никогда ранее не встречавшаяся в классическом периоде (IV век до нашей эры). В 2500-летней шахте были как большие открытые галереи, так и тесные туннели, сквозь которые едва пробирались археологи.
Шахтеры были в основном рабами, работающими в суровых и жарких условиях. Они сделали под землей целую разветвленную сеть четырехугольных проходов. Это свидетельствует об исключительной организации работы при добыче полезных ископаемых. 25 веков назад туннели были построены с точностью до миллиметра, чего до сих пор не могут понять ученые.
8. Гавань Коринфа
Археологическое открытие в Греции: «Гавань Коринфа».
Примерно через столетие после того, как римляне уничтожили греческий город Коринф (146 г. до н.э.), Юлий Цезарь восстановил его. В 2017 году, когда был раскопан древний порт, мир узнал о некоторых из самых впечатляющих крупномасштабных инженерных технологий. Названная Лехаоном, забытая гавань когда-то процветала в Коринфском заливе. Она была поделена на две основных части. Внутренний порт занимал площадь 24 500 квадратных метров, а внешний порт - 40 000 квадратных метров.
В гавани были колоссальные причалы и ныне разрушенный маяк. Внутри Лехаона нашли таинственные руины другого большого здания с деревянной инфраструктурой, используемой древними строителями. Обычно древесина гниет, но осадочные отложения прекрасно сохранили сваи и кессоны, которые служили фундаментом.
9. Греческая гимназия в Египте
Археологическое открытие: «Греческая гимназия в Египте».
Греки приносили свою культуру во все места, где они появлялись. Египет не стал исключением. Когда Александр Македонский завоевал Египет, в этой стране начали появляться греческие традиции и архитектура. В 2017 году археологи обнаружили первую в Египте гимназию в древней деревне Филотерис. В Греции в подобных местах учили молодых спортсменов, которые говорили по-гречески и хотели заниматься спортом и дебатами о философии.
В гимназии возрастом 2300 лет в Филотересе была столовая и еще одно просторное помещение, которое, возможно, было комнатой для собраний. Последняя когда-то была уставлена статуями. Также в гимназии было много садов, двориков и беговая дорожка длиной 200 метров. Вероятно, элита Филотериса, который находится примерно в 145 километрах к юго-западу от Каира, построила гимназию, чтобы сделать их поселение более греческим.
Когда Филотерис был основан, около трети из его 1200 жителей были грекоязычными поселенцами. Древнеегипетские записи также упоминали загородные гимназии во время Птолемеевского периода, которые соответствовали месту и возрасту здания Филотериса.
10. Пирамида с водопроводом
Археологическое открытие в Греции: «Водопровод в пирамиде на острове Керос».
На греческом острове Керос в Эгейском море около 4000 лет назад люди вырезали террасы на конусообразном земляном холме, чтобы он напоминал ступенчатую пирамиду. Чтобы пирамида сверкала под лучами Солнца, она была «одета» в тысячу тонн импортного белого камня. Хотя саму пирамиду нашли уже давно, только в 2018 году исследователи с удивлением обнаружили внутри нее сложную систему дренажных туннелей. На секундочку, это было за тысячу лет до появления замечательной сантехники в Минойском дворце в Кноссе, Крит.
Пока неясно предназначение этой дренажной системы в пирамиде. По ней могла доставляться пресная вода или же удаляться сточные воды. Керос стал главным ритуальным центром в третьем тысячелетии до нашей эры. Сообщество, которое построило и поддерживало святилище, населяло близлежащий остров Дхаскалио. Недавно найденные мастерские также доказали отличное мастерство местных жителей в области металлообработки, а в то время такие навыки были очень редкими.
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