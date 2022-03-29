Сортируют, замачивают и снижают градус: 7 лайфхаков по стирке белья от звездных хозяек

Методы ухода за вещами, которыми пользуются селебрити.

Нам нравится следить за жизнью звезд, смотреть, как они одеваются, какие сезонные вещи предпочитают. В свою очередь селебрити, зная, что за их жизнью наблюдают тысячи глаз, стремятся выглядеть достойно. Как знаменитости ухаживают за вещами, что каждый раз на публике блистают безупречным видом? Наш эксперт, специалист по международной и экологической сертификации компании SYNERGETIC Любовь Вдовых раскрыла семь правил, которыми пользуются селебрити.



Правило от Елены Летучей: подготовка и сортировка Фото Legion Media Иногда велик соблазн закинуть в машинку все вещи без разбора, чтобы сэкономить время. Но этот способ стирки влечет за собой проблемы, например, в виде полинявших вещей. Поэтому не пренебрегайте сортировкой. Это не обязательно должен быть разбор по цвету и составу ткани. Но необходимо разложить отдельно вещи сильно загрязненные, те, которые могут полинять, а также крупные. Это, например, пододеяльники, банные полотенца. Молнии и кнопки застегните. Пуговицы оставьте расстегнутыми, иначе они могут оторваться, а нитки быстро износятся. Правило от Ирины Дорофеевой: стирка на аутсорс Фото @irinadorofeeva_official Не спешите выкидывать белые футболки, если на них появились желтые пятна. Просто купите для стирки пятновыводитель. Он поможет избавиться от въевшихся загрязнений. А чтобы достичь эффекта возвращения первоначальной белизны, воспользуйтесь отбеливателем. Выбирайте тот, состав которого одобрен международным экологическим сертификатом. Такой отбеливатель безопасен для всей семьи и заботится о структуре ткани, что позволяет дольше сохранять исходный вид вещей. Желтые пятна, возникающие на одежде от дезодорантов, лучше всего удаляются средствами для стирки с кислотами. А можно довериться профессионалам и отнести любимые белые вещи в ближайшую прачечную. Именно так поступает певица Ирина Дорофеева.

Правило от Лолиты Милявской: снижайте градус Фото Legion Media Просто купите для стирки пятновыводитель. Он поможет избавиться от въевшихся загрязнений. А чтобы достичь эффекта возвращения первоначальной белизны, воспользуйтесь отбеливателем. Выбирайте тот, состав которого одобрен международным экологическим сертификатом. Такой отбеливатель безопасен для всей семьи и заботится о структуре ткани, что позволяет дольше сохранять исходный вид вещей. Желтые пятна, возникающие на одежде от дезодорантов, лучше всего удаляются средствами для стирки с кислотами. А можно довериться профессионалам и отнести любимые белые вещи в ближайшую прачечную. Именно так поступает певица Ирина Дорофеева.

Стирка на 60-90 градусах уже устарела. Горячая вода нарушает целостность тканей, а современные порошки способны отстирать сложные загрязнения при достаточно низкой температуре воды. Порошки справляются с задачей при температуре от 50 градусов, гели для стирки или капсулы — от 40 градусов. Это помогает снизить нагрузку на ткани и на саму помощницу — стиральную машину. Кроме того, современные порошки и гели с энзимами не предназначены для «горячей» стирки. Энзимы успешно справляются с различными типами загрязнений, расщепляя их молекулы даже в холодной воде. Кроме того, стирка одежды на холодных циклах позволяет сделать рутинные домашние дела более экологичными за счет сбережения ресурсов.

Правило от Марины Кравец: дозировка важна

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Кажется, что если положить больше порошка, то вещи станут чище. Но это ошибочное мнение. Добавлять средства для стирки нужно строго по рекомендациям производителя. Иначе при полоскании порошок может не до конца вывестись из ткани, а повышенное пенообразование выведет стиральную машину из строя. Чтобы не допустить этого, внимательно читайте инструкции к порошкам и гелям для стирки. Некоторые производители, правда, уже позаботились о вас и выпустили дозированные средства.

Правило от Полины Гагариной: помнить про нежность и аромат белья

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Продлевает жизнь вещам не только сортировка и правильный режим стирки. Вспомните, как приятно прикосновение чистой одежды или постельного белья. Современные кондиционеры-ополаскиватели способны подарить тканям не только легкий аромат и нежность ткани. Сегодня они помогают тканям сохнуть быстрее, благодаря инновационным компонентам дольше сохранять первоначальный вид белья, препятствовать появлению катышков и ворсинок.

Ополаскиватели смягчают ткань, помогают быстрее гладить вещи и дают антистатический эффект. Полина Гагарина рекомендует использовать кондиционер при каждой стирке. Правда, не все кондиционеры могут справиться с описанными задачами в жесткой и холодной воде.

И снова опыт Елены Летучей: чистка

Стиральные машины сейчас справляются со многими задачи. Но, получая чистое и свежее белье, мы забываем, что нужно заботиться и о самой машине. Иногда у нее появляется неприятный запах, а результат стирки перестает радовать. Чтобы машина служила дольше, нужно регулярно чистить ее: избавляться от накипи, мыть отсеки для порошка и кондиционера, сушить и проветривать. Делать это нужно раз в три месяца. И тогда машинка будет служить долго. Настолько, что вам уже захочется сменить ее под новый дизайн ванной комнаты.

Правило от многих селебрити

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Этому правилу следуют большинство звезд по жизни. Но и в стирке оно пригодится. Не бери на себя больше, чем вынесешь — действует не только с людьми. Обычная вместимость стиральной машины — 5 кг вещей. Но сейчас на рынке появились стиралки, которые имеют большую вместимость. Производители сделали это не для того, чтобы хозяйки копили грязное белье, а могли стирать крупные вещи: пледы, одеяла, куртки. Поэтому, как бы ни хотелось стирать реже и большим объемом, лучше этого не делать. Все же вещи лучше хранить чистыми и свежими, чем грязными. Так вы предотвратите развитие бактерий в тканях.

Следуйте правилам и наслаждайтесь чистотой и свежестью вещей. И помните, качественная стирка зависит не только от стиральной машины, но и самой хозяйки.